Νέο κύμα πεπτιδίων έρχεται στις ΗΠΑ - Τι σημαίνει για τα φάρμακα GLP-1

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας, Robert F. Kennedy Jr., έχει δηλώσει «μεγάλος υποστηρικτής» των πεπτιδίων και έχει δηλώσει πως τα χρησιμοποιεί και ο ίδιος

Διονυσία Προκόπη

Νέο κύμα πεπτιδίων έρχεται στις ΗΠΑ - Τι σημαίνει για τα φάρμακα GLP-1
ΦΑΡΜΑΚΟ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο FDA εξετάζει την αδειοδότηση επτά πεπτιδίων για παρασκευή από ειδικά φαρμακεία, αναθεωρώντας προηγούμενη απόρριψη του 2023 λόγω ανησυχιών για τη δημόσια υγεία.
  • Τα προς έγκριση πεπτίδια προβάλλονται ως θεραπείες για διάφορες παθήσεις, όπως παχυσαρκία, ελκώδη κολίτιδα, οστεοπόρωση και νευραλγία του τριδύμου, χωρίς όμως επαρκείς κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.
  • Ο υπουργός Υγείας Robert F. Kennedy Jr. υποστηρίζει τα πεπτίδια και έχει δεσμευθεί να τερματίσει την «καταστολή» τους από τον FDA, ενώ η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει τη βιομηχανία ευεξίας και φαρμάκων απώλειας βάρους.
Snapshot powered by AI

Τα πεπτίδια αποτελούν τα τελευταία χρόνια, μια τάση στον τομέα της ευεξίας, με συνεχώς αυξανόμενη δημοφιλία. Μάλιστα, η ζήτηση για τις ενέσιμες μορφές τους έχει εκτοξευθεί, καθώς influencers υποστηρίζουν ότι τα πεπτίδια μπορούν να συμβάλλουν σε μια πιο λεπτή σιλουέτα, πιο πλούσια μαλλιά, λαμπερό δέρμα, αυξημένη ενέργεια, ακόμα και καλύτερη σεξουαλική ζωή.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), ετοιμάζεται να δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση στους πολίτες σε τέτοια σκευάσματα, αδειοδοτώντας την παρασκευή επτά πεπτιδίων από ειδικά φαρμακεία στις ΗΠΑ. Πριν από τρία χρόνια, ο FDA δεν είχε δώσει αντίστοιχη άδεια παρασκευής για 19 πεπτίδια, επισημαίνοντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Τώρα, η υπηρεσία ετοιμάζεται να αναθεωρήσει εν μέρει εκείνη την απόφασή της, προκαλώντας αναταράξεις στη βιομηχανία ευεξίας που φτάνουν μέχρι τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Robert F. Kennedy Jr., και ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και τους ηγέτες της αγοράς φαρμάκων απώλειας βάρους, όπως η Eli Lilly και η Novo Nordisk.

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας, Robert F. Kennedy Jr., έχει δηλώσει «μεγάλος υποστηρικτής» των πεπτιδίων και έχει αναφέρει πως τα έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος — μεταξύ άλλων και για την αντιμετώπιση δύο τραυματισμών— με «πολύ καλά αποτελέσματα». Πριν αναλάβει την ηγεσία του αμερικανικού Υπουργείου Υγείας, είχε δεσμευθεί ότι θα βάλει τέλος σε αυτό που χαρακτήρισε ως «επιθετική καταστολή» των πεπτιδίων από τον FDA. Στις 23 και 24 Ιουλίου, η Συμβουλευτική Επιτροπή του FDA για τη Φαρμακευτική Παρασκευή θα συνεδριάσει, για να εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους των επτά προς έγκριση πεπτιδίων.

Τι είναι τα πεπτίδια

Τα πεπτίδια είναι αλυσίδες αμινοξέων που υπάρχουν φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό και λειτουργούν ως χημικοί αγγελιοφόροι, συμβάλλοντας στη ρύθμιση της όρεξης, της πέψης και του μεταβολισμού. Τα συνθετικά πεπτίδια που θα εξεταστούν την επόμενη εβδομάδα, προβάλλονται ως θεραπείες για:

  • ελκώδη κολίτιδα,
  • παχυσαρκία,
  • οστεοπόρωση,
  • σύνδρομο στέρησης από οπιοειδή,
  • αϋπνία,
  • ναρκοληψία,
  • ημικρανία,
  • νευραλγία του τριδύμου.

Η νευραλγία του τριδύμου είναι μια χρόνια πάθηση που προκαλεί έντονο πόνο, σαν ηλεκτρικό σοκ, στη μία πλευρά του προσώπου. Τα πεπτίδια αυτά προωθούνται επίσης ως θεραπείες για την εγκεφαλική ισχαιμία, μια κατάσταση που επηρεάζει τον εγκέφαλο, καθώς και για την επιτάχυνση της επούλωσης τραυμάτων.

πεπτιδια

Οι αντιρρήσεις

Οι επικριτές μιας ενδεχόμενης έγκρισης, υποστηρίζουν ότι, από την απόφαση του 2023, δεν έχουν προκύψει ουσιαστικά νέα στοιχεία που να αποδεικνύουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτών των πεπτιδίων. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές ήδη χρησιμοποιούν τα πεπτίδια, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι τα προμηθεύονται μέσω μιας «γκρίζας» αγοράς στο διαδίκτυο ή από κέντρα αισθητικής και ευεξίας.

Ο Σκοτ Μπράνερ, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης των φαρμακείων-παρασκευαστών, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να θεσπιστούν σαφείς κανόνες και δικλίδες ασφαλείας για τη χρήση αυτών των πεπτιδίων. Ωστόσο, όπως τονίζει, αν ο FDA δεν υποστηρίξει ένα νόμιμο πλαίσιο διάθεσής τους, η παράνομη αγορά πεπτιδίων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. «Σε όσους υποστηρίζουν ότι το να επιτρέπεται στα φαρμακεία παρασκευής (compounding pharmacies) να παρασκευάζουν αυτά τα φάρμακα συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία, η δική μας απάντηση είναι ότι η απειλή για τη δημόσια υγεία υπάρχει ήδη», δήλωσε.

Από την άλλη, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ECRI, που ειδικεύεται στην ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και το Ινστιτούτο για την Ασφάλεια Φαρμακευτικών Πρακτικών (ISMP), το οποίο υπάγεται στο ECRI, τάχθηκαν κατά της αδειοδότησης των επτά πεπτιδίων. Οι οργανισμοί επισημαίνουν ότι για τα περισσότερα από αυτά τα πεπτίδια υπάρχουν ελάχιστες ή καθόλου κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι μπορεί να ενεργοποιείται μια βιολογική οδός που σχετίζεται με την ανάπτυξη καρκίνου από ένα συγκεκριμένο πεπτίδιο, ενώ για μία ολόκληρη κατηγορία πεπτιδίων που προάγουν την ανάπτυξη ιστών υπάρχουν, σύμφωνα με ερευνητές, «εύλογες ανησυχίες ότι ενδέχεται να ευνοούν την ανάπτυξη όγκων».

Τα φάρμακα GLP-1

Η τεράστια διαφορά με τα αδειοδοτημένα φάρμακα GLP-1, είναι ότι έχουν περάσει από πολυετείς και εκτεταμένες κλινικές δοκιμές και έχουν αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά, πριν λάβουν έγκριση.

Πάντως, όποια κι αν είναι η τελική έκβαση της επικείμενης συνεδρίασης, η Eli Lilly και η Novo Nordisk θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Τα πιο κερδοφόρα προϊόντα τους, τα φάρμακα GLP-1 για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη τύπου 2, είναι συνθετικά πεπτίδια. Παρότι τα φάρμακα GLP-1 δεν αποτελούν αντικείμενο της συζήτησης της επόμενης εβδομάδας, τα επιχειρήματα που θα παρουσιαστούν στη συνεδρίαση, ενδέχεται να αποκαλύψουν τη συνολική στάση του FDA απέναντι στο ζήτημα. Ήδη, οι δύο εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικό ανταγωνισμό από τα φαρμακεία παρασκευής (compounding pharmacies) στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον κανονισμό του FDA, τα φαρμακεία αυτά μπορούν να παρασκευάζουν εξατομικευμένες εκδόσεις εγκεκριμένων φαρμάκων για ασθενείς με αλλεργίες ή για όσους χρειάζονται διαφορετική δοσολογία.

Ο Σκοτ Μπράνερ υποστηρίζει ότι η ανάθεση της παραγωγής αυτών των πεπτιδίων σε νόμιμα φαρμακεία παρασκευής (compounding pharmacies) θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την παράνομη αγορά. Τα φαρμακεία αυτά παρασκευάζουν τα προϊόντα τους σε ειδικά διαμορφωμένους αποστειρωμένους χώρους, οι οποίοι υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους. Αντίθετα, τα κέντρα αισθητικής και ευεξίας και οι διαδικτυακοί πωλητές δεν δεσμεύονται από τα ίδια πρότυπα και κανονισμούς.

«Ορισμένοι προμηθεύονται τις ουσίες από αμφιβόλου αξιοπιστίας μεσάζοντες που δραστηριοποιούνται στον χώρο», ανέφερε. Ο Μπράνερ δεν θεωρεί ότι μια πιθανή απόφαση του FDA υπέρ των επτά αυτών πεπτιδίων, θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις Eli Lilly και Novo Nordisk, καθώς τα δικά τους προϊόντα είναι εγκεκριμένα, προστατεύονται από πατέντες και κυκλοφορούν ως επώνυμα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Παραμένει, επίσης, άγνωστο πόσο μεγάλη θα μπορούσε να γίνει η αγορά για αυτά τα επτά νέα πεπτίδια. Ο ίδιος εκτιμά ότι μόλις το 30% των φαρμακείων παρασκευής διαθέτει σήμερα τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις για να τα παρασκευάσει. «Αν εγκριθούν όλα αυτά, τότε όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα με τα συνθετικά GLP-1, μέσω της παρασκευής από φαρμακεία, θα μοιάζουν ασήμαντα σε σύγκριση», προέβλεψε.

(Με πληροφορίες από Washington Post, Investor's Business Daily)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:36ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιά σε μονοκατοικία στην Άνω Τούμπα - Σώθηκε ένας ηλικιωμένος από την πυροσβεστική 

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου - Τι ισχύει με τις θερινές εκπτώσεις

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Alfa Romeo Tonale έρχεται σε δύο χρόνια

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην επαρχία Μαλάτια

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ψάχνουν παρηγοριά στο χάλκινο Γαλλία και Αγγλία, την κορυφή των σκόρερ θέλει ο Εμπαπέ

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Το αδιαχώρητο στα λιμάνια Πειραιά και Ραφήνας - Πάνω από 60.000 ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά

07:55LIFESTYLE

Εκπομπές και τηλεαστέρες σε θέσεις μάχης - Τι θα βλέπουμε τη νέα σεζόν από το πρωί έως το βράδυ

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σητεία: Εκδόθηκε 112, μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

07:45ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέο κύμα πεπτιδίων έρχεται στις ΗΠΑ - Τι σημαίνει για τα φάρμακα GLP-1

07:40NEWSBOMB

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό από την Κυριακή - Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Πώς η σύγκριση φωτογραφιών οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. στους υπόπτους

07:25TRAVEL

Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλμονέλα: Καθησυχάζουν οι ειδικοί - Κανονικά οι πωλήσεις κοτόπουλου, χωρίς κάμψη στην αγορά

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρός στο Ιράκ: Εννιά Κούρδοι νεκροί από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις - Η Τεχεράνη φοβάται εισβολή

07:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πτώση στις Νομικές και άνοδος σε Πολυτεχνικές και Ιατρικές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο σκύλος επιτίθεται: Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό πόκερ ΗΠΑ – Ιράν: Ετοιμάζονται για κλιμάκωση με το βλέμμα σε συμφωνία για το Ορμούζ – Κινήσεις υψηλού ρίσκου

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα όσα θα γίνουν σήμερα στον «πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα ισχύσει απόψε το βράδυ στον Κηφισό μετά το χθεσινό χάος με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουλίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

07:25TRAVEL

Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμίνι» το σαββατοκύριακο η χώρα - Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Από τα SUP, τις ρακέτες και τα κατοικίδια, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται και τι μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σητεία: Εκδόθηκε 112, μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο 31χρονης από αλιγάτορα - Τι έδειξε το DNA

07:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πτώση στις Νομικές και άνοδος σε Πολυτεχνικές και Ιατρικές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο σκύλος επιτίθεται: Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρός στο Ιράκ: Εννιά Κούρδοι νεκροί από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις - Η Τεχεράνη φοβάται εισβολή

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος: Πότε θα φωτίσει το φεγγάρι τον ουρανό τον Ιούλιο

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η «εύστοχη» παρατήρηση του Κιμ Γιονγκ Ουν για τα πιάτα στη Βόρεια Κορέα

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Σίλα Γεντζόγλου: Από το ντουέτο με τον Αργυρό στη σύλληψη για ναρκωτικά

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

22:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οδύσσεια - Ποιος ήταν τελικά ο Όμηρος; Οι Times προσπαθούν να ανακαλύψουν την ταυτότητα του ποιητή

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ