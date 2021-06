Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου

Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο ως η Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη.

Την ημέρα αυτή τιμάται, διεθνώς, ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός που επιδεικνύει προσφέροντας δύο πολύτιμα αγαθά χωρίς ανταμοιβή: λίγο από το χρόνο του και μια μικρή ποσότητα από το αίμα του.

Φέτος το κεντρικό μήνυμα του εορτασμού είναι «Δώσε αίμα, κράτα τον κόσμο ζωντανό» («Give blood and keep the world beating») και εστιάζει στην ενέργεια που φέρνουν οι νέοι στις κοινότητες που ζουν, επισημαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι εθελοντές αιμοδότες κρατούν τον κόσμο ζωντανό και τις καρδιές να χτυπούν. Παράλληλα, ενισχύει το παγκόσμιο κάλεσμα για την ευαισθητοποίηση περισσότερων ανθρώπων οι οποίοι θα δίνουν συστηματικά αίμα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας συνολικά.

Ακολουθώντας το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας τονίζει ότι ανάγκη για αίμα δεν υπάρχει μόνο σε περιόδους κρίσης και προωθεί την κάλυψη των αναγκών της Ελλάδας σε αίμα από 100% εθελοντική αιμοδοσία.

Ενδεικτικό της σημασίας και του συμβολισμού του φετινού εορτασμού, είναι η φιλοξενία της φετινής γιορτής που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου ανοίγει τις πύλες του μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, ενώ είναι συνδεδεμένος με τη δεξίωση που λαμβάνει χώρα στις 24 Ιουλίου κάθε χρόνο, σε ανάμνηση της αποκατάστασης της Δημοκρατίας του 1974.

Στις 14 Ιουνίου, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας διοργανώνει υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, εθελοντική αιμοδοσία με ιδιαίτερο συμβολισμό, στον κατάφυτο κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, από τις 09:00 έως τις 17:00. Στην αιμοδοσία θα συμμετάσχουν 60 μέλη της Προεδρίας της Δημοκρατίας και 60 πολίτες εθελοντές αιμοδότες. Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να αναδείξει τη συστράτευση κάτω από ένα κοινό σκοπό, ανάμεσα στους ανθρώπους της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρικής Φρουράς και στους θεματοφύλακες της ζωής, τους εθελοντές αιμοδότες, υπηρετώντας τις υψηλές αξίες του εθελοντισμού που αποτελεί δείκτη πολιτισμού. Στην εκδήλωση θα δώσει το «παρών» η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό που θα οργανώσει την αιμοδοσία.

«Τη φετινή χρονιά λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, δεν επιτρέπονται ιδιαίτερες εορταστικές εκδηλώσεις. Περισσότερο, όμως, από κάθε άλλη χρονιά αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εκείνους τους εθελοντές αιμοδότες που με την πράξη τους στις δύσκολες και πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες, έδειξαν με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, την ευαισθησία τους και την ευσυνειδησία τους, στηρίζοντας και τους συνανθρώπους μας που τους είχαν ανάγκη και το σύστημα υγείας» επισημαίνει το Ε.ΚΕ.Α.

Οι εθελοντές αιμοδότες που έχουν λάβει μέρος στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών μπορούν να αιμοδοτήσουν εφόσον αισθάνονται καλά, ενώ στην περίπτωση που μετά τον εμβολιασμό παρουσιαστούν τυχόν αντιδράσεις, μπορούν να προσφέρουν αίμα 7 ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων.

