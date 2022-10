Greece Race for the Cure 2022: Για ακόμα μια χρονιά μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού

Περισσότερες από 31.600 χιλιάδες έδωσαν για ακόμα μια χρονιά το «παρών» στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, διαδίδοντας δυνατά το μήνυμα πως ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί.

Για ακόμα μια χρονιά, γεμίσαμε τους δρόμους της Αθήνας και της Ελλάδας, αλλά και το διαδίκτυο με δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία, αποδεικνύοντας πως το ΜΑΖΙ έχει δύναμη και ουσία στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού!

Το Greece Race for the Cure®, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και 2η μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® στην Ευρώπη, πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe® σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου, η διοργάνωση άνοιξε με παράλληλες δωρεάν δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και την προαγωγή της υγείας, με κλινικές διαγνωστικές εξετάσεις και με προγράμματα ήπιας άσκησης στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου. Επιπλέον, με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ενημέρωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού, το απόγευμα του Σαββάτου το Ζάππειον Μέγαρον «ντύθηκε» για ακόμα μια χρονιά στα ροζ, για να μας υπενθυμίσει πως ο καρκίνος του μαστού είναι εδώ και μας αφορά όλες και όλους.

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, στο προαύλιο του Ζαππείου, πραγματοποιήθηκε μια μοναδική γιορτή γεμάτη χαρά και πολλή συγκίνηση. Μετά από 2 χρόνια, survivors, δρομείς και περιπατητές μπήκαν στη γραμμή εκκίνησης με έναν σκοπό: έναν κόσμο χωρίς θανάτους από καρκίνο του μαστού.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν:

ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, η Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), κυρία Ζένια Σαριδάκη-Ζώραο Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ), κύριος Βασίλειος Βενιζέλοςκαι η ιδρυτική Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), κυρία Αθηνά Βούρτση.

ΜΑΖΙ καταφέρνουμε περισσότερα

Μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης, ΜΑΖΙ καταφέρνουμε να παρέχουμε όλο τον χρόνο δωρεάν προγράμματα:

Για την ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση των γυναικών με καρκίνο μαστούΓια την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου που σώζουν ζωέςΓια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διεκδίκηση ποιοτικής περίθαλψης και φορντίδας των ασθενών με καρκίνο μαστού

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, δήλωσε:

«Τα συναισθήματα που νιώθουμε, από την τόσο μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου μετά από δύο χρόνια απουσίας από το Ζάππειο, είναι μοναδικά.

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους που ήταν μαζί μας κατακλύζοντας το κέντρο της Αθήνας, όσους συμμετείχαν απομακρυσμένα συνεχίζοντας να μας στηρίζουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας τα μηνύματα της διοργάνωσης, καθώς και όλες τις survivors που φορώντας το ροζ μπλουζάκι συμβάλλουν στην απομυθοποίηση της ασθένειας ενώ γίνονται σύμβολο δύναμης κι ελπίδας.

Η συμμετοχή όλων σε αυτόν τον αγώνα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή κάθε ασθενούς με καρκίνο του μαστού, αλλά και κάθε γυναίκας καθώς μέσα από το Greece Race for the Cure® μπορούμε να πραγματοποιούμε προγράμματα για την ψυχοκοινωνική στήριξη των ασθενών και τη βελτίωση ποιότητας ζωής τους, για την έγκυρη ενημέρωση κάθε γυναίκας για τη σημασία και τις μεθόδους πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς και για τη διεκδίκηση ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας.

ΜΑΖΙ καταφέρνουμε περισσότερα. ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.

Ραντεβού στον επόμενο αγώνα».

Ευχαριστούμε:

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Ελληνική Αστυνομία και τον Δήμο Αθηναίων, υπό την αιγίδα των οποίων πραγματοποιήθηκε το Greece Race for the Cure® 2022.Την οργάνωση Think Pink Europe® για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο «Άλμα Ζωής» και για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνιαΤον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και την Πρόεδρο κυρία Νίκη Αραμπατζή για την πολύτιμη βοήθεια στη διοργάνωση αυτού του μεγάλου ΑγώναΤη Διεύθυνση Τροχαίας ΑττικήςΤην Υποδιεύθυνση Τροχαίας ΑθηνώνΤη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ΑθηνώνΤην Τροχαία ΚαισαριανήςΤο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και την Μπάντα του Πολεμικού ΝαυτικούΤην Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (ΕΔΟΚ)Τον Μέγα Χορηγό του Greece Race for the Cure® 2022, MastercardΤον διακεκριμένο χορηγό: Nestlé FITNESS®Τους επίσημους χορηγούς: Campeón Gaming, Chiquita Brands, dentsu Greece, Gilead Sciences Ελλάδος, Ipsen Greece, McCain, MSD Ελλάδος, New BalanceΤον χορηγό survivors: Pfizer Ελλάς ΑΕΤον χορηγό πρόληψης: Κάμπος ΧίουΤον χορηγό εθελοντών: Teleperformance GreeceΤον χορηγό δρομέων: ΜΙΝΙ HellasΤον χορηγό μικρών δρομέων: MIBS GroupΤον χορηγό Pet Runners: PURINA®Τους υποστηρικτές: Χάρισε Δύναμη (Pantene – AB Βασιλόπουλος), Amgen Hellas, BD Bard has joined BDΤους βασικούς χορηγούς: ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, LAMDA Development, Pharmathen, MyPlanet, Ravago Greece Group, Roche Hellas & Roche Diagnostics Hellas, Siemens Healthineers GreeceΤους χορηγούς ημέρας και ενημέρωσης: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Cetaphil από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε., Generali Hellas AAEΤους κρίκους ζωής: ARTION A.E., Bernitsas Law, bluegr Hotels & Resorts, Bosch Hellas, GROHE, INTRALOT, iteam S.A., ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, POTAMITISVEKRIS, Up Hellas, Watson Farley & Williams, Zakcret Sports S.A.Τους μικρούς κρίκους ζωής: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, ΒUSINESS CARE ΕΞΥΠΠ, Convert Group, Όμιλος Electra Hotels & Resorts, Hack The Box, ID Concept Beauty, ΜCM Greece (PME S.A.), Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε., Schneider Electric, SingularLogicΤους χορηγούς διανομής προωθητικού υλικού: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» Καταστήματα Βιολογικών Προϊόντων, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, Ιωνίς ελαιόλαδο από τη NUTRIA AE, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, Goodfairy, “Knorr”, MANNOVIT /ERGHANI SA, PHARMASEPTΤους χορηγούς ειδών και υπηρεσιών: Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.A., Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Clip News Α.Ε., Dream Big Planners, Fylliana, Gifts On Top, Globe Williams International - Facility Services, ICC ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΕ, LEROY MERLIN, MEGA GROUP SECURITY A.E., Metallidis Sound & Light Control, Nevma - Creative Knowhow, OCTAPUS TECHNICAL EXHIBITION APPLICATIONS LTD, Operon IT Architects, Plan B PromotionΤον χορηγό υδροδοσίας: Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙΤους χορηγούς προμηθειών διοργάνωσης: Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, Ιωνίς ελαιόλαδο από τη NUTRIA AE, Κάμπος Χίου, MyPlanet, SKAG, Sweet Day, ZUCCHERINOΤους υποστηρικτές προγράμματος Σ/Κ: ΑΜΚΕ Ηλιοσκόπιο, ΑΠΛΕΣΟ, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Μυρτώ Λεγάκη - One Breath Mindfulness Center, Πολυδραστική Ομάδα Τέχνης Fabrica Athens, Batala Atenas, Breath Pilates by Ifigenia Baka, Eirini Tzedaki and ZIN members, Evergreen Yoga Studios, Goran Pravdic - Tumbao Fitness and Dance, Signora AthensΤους δωροθέτες: ΑΝΕΚ +SUPERFAST, Από Κοινού Θέατρο, Αρχοντικό Χατζηγάκη, Γιάντες, Εν Δημητσάνη, Παπαδάκης, Σερσέ Λα Φαμ |TERRABLUE, Aldemar Resorts, Alistos Hotel, argirobarbarigou, Artisanal, AthensWas Design hotel |Anemi Hotels, Azur Boutique Hotel, Bartesera, BAYA, bluegr Hotels & Resorts, Chara Chatzina, Charisma, COCO-MAT, Elia Ermou Athens Hotel, Euphoria Retreat, Euthalia, Fujifilm, Geronimo |TERRABLUE, Grande Bretagne, hatch.gr, Holmes Place, Holywood Stage, Intimissimi, IVIS4, Kastelorizo Group, King George, Kiss The Frog Studio, Luna Splendida, MaCherie, Mantility, Maria Kanale, Marianna Petridi, Marmarometry, Mastermind, MCF-Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, MD Professionnel, Miaou Niaou, MIELEV, Miss Polyplexi, Moorings, Mouzaki Palace Hotel & Spa, Nice-n-Easy Group, notos, Parabita, Revitalash, Samsung, Sense-S, Sephora, Stellar Denim, Sun Of A Beach, TGI Fridays, The Ranch, Xenia Palace Πορταριά, ZografosΤους χορηγούς επικοινωνίας: COSMOTE TV, MAD, Easy 97.2, MAD Radio 106.2, 104,6 My Radio, Runner Magazine & www.runnermagazine.gr, SHAPE & shape.gr, Health Daily, Jenny.gr, Ladylike.gr, newsbeast.gr, Queen.gr, skywalker.grΤους υποστηρικτές επικοινωνίας: Ο.ΣΥ. – Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ, ΣΤΑ.ΣΥ. – Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ, Love Yourself Magazine, POLITIS GROUP, stentoras.grΤους 709 εθελοντές που μας βοήθησαν για τη διεξαγωγή του Αγώνα!Ευχαριστούμε τη Μαντώ Γαστεράτου που ήταν εθελοντικά η παρουσιάστρια του φετινού αγώνα.

Πάνω απ’ όλα, ευχαριστούμε όλους εσάς που για ακόμα μια χρονιά

ήσασταν δίπλα μας στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού!

ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!