Η επιστήμη απαντά: Πώς θα αποκτήσετε την ζωή που σας αξίζει - Το μυστικό βρίσκεται στο «νόημα»

Μια καλή ζωή μπορεί να είναι διαφορετική για τον καθένα, ανάλογα με το πώς την αντιλαμβανόμαστε

Newsbomb

Η επιστήμη απαντά: Πώς θα αποκτήσετε την ζωή που σας αξίζει - Το μυστικό βρίσκεται στο «νόημα»
Unsplash
ΥΓΕΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τι είναι μια καλή ζωή και πώς μπορούμε να τη δημιουργήσουμε; «Έχοντας κάνει πάνω από σαράντα χρόνια έρευνας, έχω καταλήξει σε δύο απαντήσεις», γράφει στην Washington Post, ο Richard Sima, διακεκριμένςο νευροεπιστήμονας.

«Η πρώτη λέει ότι μια καλή ζωή είναι μια ευτυχισμένη ζωή, μια ζωή που δημιουργείται με την αναζήτηση της άνεσης, της ικανοποίησης και της περισσότερης χαράς παρά της θλίψης. Η δεύτερη λέει ότι μια καλή ζωή είναι μια ζωή με νόημα, μια ζωή που βασίζεται στον σκοπό, στις σχέσεις και στη βελτίωση του κόσμου», τονίζει ο Sima.

Πρόσφατα, όμως, οι ερευνητές βρήκαν μια τρίτη απάντηση: μια καλή ζωή είναι μια ψυχολογικά πλούσια ζωή, που είναι γεμάτη καινούργιες εμπειρίες, απόψεις που αλλάζουν την οπτική μας γωνία, αλλά και μια ζωή με δυσφορία και προκλήσεις σε σχέση με μια ζωή με χαρά και νόημα.

«Θέλαμε να αποτυπώσουμε πιο εξερευνητικούς, περιπετειώδεις, δημιουργικούς τύπους καλής ζωής, όπως εκείνους των καλλιτεχνών και των ποιητών», είπε ο Shigehiro Oishi, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, ο οποίος πρώτος κατανόησε την έννοια του «ψυχολογικού πλούτου».

Η ευτυχία, είπε ο Oishi, μπορεί να θεωρηθεί ως μέσος όρος — ανεβαίνει και κατεβαίνει με τις καλές και τις κακές μας εμπειρίες. Η ψυχολογική πλούσια ζωή, από την άλλη πλευρά, μοιάζει περισσότερο με τα σημαντικά γεγονότα μιας καριέρας — πόσες ενδιαφέρουσες ιστορίες και εμπειρίες έχουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

Αυτές μπορεί να προκύψουν από ταξίδια, συναντήσεις με ενδιαφέροντες ανθρώπους, ανάγνωση βιβλίων ή υπέρβαση δύσκολων καταστάσεων.

«Μια ψυχολογικά πλούσια ζωή είναι μια ενδιαφέρουσα ζωή που μας ζητά να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας και να είμαστε ανοιχτοί στο να αλλάξουμε γνώμη», είπε η Erin Westgate, κοινωνική ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. «Είναι γνωστικά και συναισθηματικά δυσάρεστο να συνειδητοποιώ ότι κάποτε πίστευα ότι ο κόσμος ήταν μονόπλευρος και μπορούσα να τον καταλάβω μόνο με έναν τρόπο. Τώρα τον καταλαβαίνω με έναν άλλο τρόπο», είπε.

Με άλλα λόγια, μια καλή ζωή μπορεί να είναι διαφορετική για τον καθένα, ανάλογα με το πώς την αντιλαμβανόμαστε.

Πώς είναι μια ψυχολογικά πλούσια ζωή

Οι άνθρωποι που είναι ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες είναι πιο πιθανό να αναζητούν και να έχουν μια ψυχολογικά πλούσια ζωή, σύμφωνα με έρευνα του Oishi και των συνεργατών του.

Ο ψυχολογικός πλούτος συνδέεται με μεγαλύτερη γνωστική πολυπλοκότητα. Οι άνθρωποι που ζουν ψυχολογικά πλούσιες ζωές τείνουν να σκέφτονται πιο ολιστικά και να λαμβάνουν υπόψη τη συνολική εικόνα. Και συνδέεται περισσότερο με ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας, όπως η αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση προβλημάτων και η αντίληψη της κοινωνικής υποστήριξης, σε σύγκριση με την ευτυχία και το νόημα.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο ψυχολογικός πλούτος συνδέεται με πιο φιλελεύθερες πολιτικές τάσεις, ενώ οι πολιτικά συντηρητικοί άνθρωποι τείνουν να αναφέρουν ότι είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο ικανοποιημένοι.

Από τότε που ο Oishi και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν την έρευνά τους, ο ίδιος έχει λάβει πολλά email από ανθρώπους που τον ευχαριστούν γιατί τους έδωσε ένα «λεξιλόγιο» για να περιγράψουν τη ζωή που αναζητούσαν.

Πώς να εμπλουτίσεις ψυχολογικά τη ζωή σου

Κανένας δρόμος δεν είναι καλύτερος από τον άλλο, ούτε είναι αμοιβαία αποκλειόμενοι, είπαν οι ερευνητές. Αντίθετα, ο καθένας βλέπει με διαφορετικό τρόπο το πώς θα μπορούσε να είναι μια καλή ζωή, με τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της.

Ωστόσο, ακόμη και εκείνοι που δίνουν προτεραιότητα στους άλλους «δρόμους», οι οποίοι βασίζονται περισσότερο στην επανάληψη και τη ρουτίνα, μπορούν να επωφεληθούν από στρατηγικές ψυχολογικού πλούτου που «τους βοηθούν να νιώσουν αναζωογονημένοι στην αναζήτησή τους για ευτυχία και, ίσως, για νόημα στη», είπε ο Oishi, ο οποίος πρόσφατα έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Η ζωή σε τρεις διαστάσεις: Πώς η περιέργεια, η εξερεύνηση και η εμπειρία κάνουν τη ζωή πληρέστερη και καλύτερη».

Αγκαλιάστε το παιχνίδι

«Απλά αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο, να είστε ανοιχτοί στο να είστε ανόητοι με τον εαυτό σας», είπε ο Oishi. «Μην παίρνετε τον εαυτό σας πολύ σοβαρά».

Εξερευνήστε νέες γειτονιές. Περιηγηθείτε σε καταστήματα μεταχειρισμένων βιβλίων. Παρακολουθήστε μαθήματα κωμωδίας. Προσπαθήστε να είστε «έτοιμοι για όλα».

Τα ενδιαφέροντα και οι προτάσεις των άλλων μπορούν να ανοίξουν έναν ολόκληρο κόσμο δυνατοτήτων.

«Νομίζω ότι το να προσπαθείς να λες "ναι" στις προτάσεις των φίλων και των μελών της οικογένειάς σου, αυτό και μόνο κάνει τη ζωή σου πολύ πιο πλούσια», είπε ο Oishi.

«Οι προκλήσεις, οι εκπλήξεις και η αυθορμητικότητα, νομίζω, μπορούν να οδηγήσουν σε πολλά υπέροχα πράγματα», είπε η Lyubomirsky, συνεργάτιδα του Oishi. «Γι' αυτό, πάρτε ρίσκα -μέσα σε λογικά πλαίσια- και να είστε πιο ανοιχτοί σε νέα πράγματα».

Αποδεχτείτε την ταλαιπωρία της ζωής

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι ξέρουν τι είδους πράγματα μπορούν να κάνουν τη ζωή τους πιο πλούσια», είπε ο Westgate, συνεργάτης του Oishi. Ωστόσο, μπορεί να διστάζουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα επειδή «εστιάζουμε σε όλα τα πράγματα που μας φοβίζουν όταν κάνουμε κάτι νέο ή προκλητικό και ελαχιστοποιούμε τα πιθανά οφέλη», τόνισε.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο εγκέφαλός μας όχι μόνο απολαμβάνει τις προκλήσεις, αλλά και ότι οι έρευνες δείχνουν ότι η δυσφορία δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. «Η δυσφορία είναι ένα σημάδι ότι εξελίσσεστε», είπε ο Westgate.

Κρατήστε ημερολόγιο και καταγράψτε τις εμπειρίες σας

Είναι ανθρώπινο να ξεχνάμε τις περιπέτειές μας με την πάροδο του χρόνου. Αλλά επειδή μια ψυχολογικά πλούσια ζωή είναι η συσσώρευση πλούσιων εμπειριών, είναι σημαντικό να κρατάτε ημερολόγιο, να φωτογραφίζετε και να τις μοιράζεστε με άλλους για να διατηρήσετε τις αναμνήσεις σας, είπε ο Oishi.

«Όσο συλλέγετε και αποθηκεύετε τις εμπειρίες σας, τότε εμπλουτίζετε τον εαυτό σας κάθε μέρα», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:34WHAT THE FACT

«Τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν είναι το μόνο πρόβλημα»: Επιστήμονες κύρους προειδοποιούν για τις υπαρξιακές απειλές της ανθρωπότητας

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Χάρι εξόργισε τους οικολόγους: Έκανε σερφ σε... τεχνητή πισίνα, δείτε το βίντεο

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Δανία: Πήραν το νεογέννητο από την μητέρα της επειδή κακοποιήθηκε μικρή από τον θετό της πατέρα

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

21:00TRAVEL

Ψαρά: Το ιστορικό νησί του Βόρειου Αιγαίου – Πλούσια ιστορία κι αδάμαστη ομορφιά

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Super League: Ολυμπιακός - Asteras Aktor 0-0 Β' Ημίχρονο

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Έκανε τη σπουδαία κίνηση, απέκτησε τον Έζε

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνεργάτες σε καντίνα οι δύο σοβαρά εγκαυματίες από τη φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά

20:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνηση – «βόμβα» στον κόσμο της τεχνολογίας: Η Apple εξετάζει συνεργασία με τη Google

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες «τις επόμενες ημέρες»

20:31LIFESTYLE

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απολύθηκε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών μετά από αξιολόγηση της επίθεσης στο Ιράν

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό (vid)

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια οδηγό απορριμματοφόρου – «Μου έσπασαν το σαγόνι»

20:03ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη απαντά: Πώς θα αποκτήσετε την ζωή που σας αξίζει - Το μυστικό βρίσκεται στο «νόημα»

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τα δίδυμα πάντα του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου γιορτάζουν τα πρώτα τους γενέθλια

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη και επιβολή προστίμου σε άντρα για την πυρκαγιά στο Χορτιάτη

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία σε ματς της παραολυμπιακής ομάδας μπάσκετ - «Γύρισαν την πλάτη» στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

21:34WHAT THE FACT

«Τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν είναι το μόνο πρόβλημα»: Επιστήμονες κύρους προειδοποιούν για τις υπαρξιακές απειλές της ανθρωπότητας

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

19:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύλληψη του συζυγοκτόνου - «Δεν μετανιώνω για τίποτα» είπε προκλητικά στους αστυνομικούς

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Χταπόδι «ευχαρίστησε» μητέρα και κόρες αφού το διέσωσαν - Είχε «ξεβραστεί» στην στεριά - Δείτε βίντεο

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα» - Σοκάρει ο συζυγοκτόνος του Βόλου

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Με ευχαριστίες στον Ερντογάν και μόλις 50 άτομα η Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια οδηγό απορριμματοφόρου – «Μου έσπασαν το σαγόνι»

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Δανία: Πήραν το νεογέννητο από την μητέρα της επειδή κακοποιήθηκε μικρή από τον θετό της πατέρα

18:41WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Ingo Swann: Είχε «τηλεπαθητική όραση», τον προσέλαβε η CIA για το απόρρητο πρόγραμμα Stargate

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχίζονται τα «35άρια», επιστρέφουν τα μελτέμια – Πότε θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Χάρι εξόργισε τους οικολόγους: Έκανε σερφ σε... τεχνητή πισίνα, δείτε το βίντεο

20:31LIFESTYLE

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξωτερικό

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ