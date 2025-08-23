Η επιστήμη απαντά: Πώς θα αποκτήσετε την ζωή που σας αξίζει - Το μυστικό βρίσκεται στο «νόημα»

Τι είναι μια καλή ζωή και πώς μπορούμε να τη δημιουργήσουμε; «Έχοντας κάνει πάνω από σαράντα χρόνια έρευνας, έχω καταλήξει σε δύο απαντήσεις», γράφει στην Washington Post, ο Richard Sima, διακεκριμένςο νευροεπιστήμονας.

«Η πρώτη λέει ότι μια καλή ζωή είναι μια ευτυχισμένη ζωή, μια ζωή που δημιουργείται με την αναζήτηση της άνεσης, της ικανοποίησης και της περισσότερης χαράς παρά της θλίψης. Η δεύτερη λέει ότι μια καλή ζωή είναι μια ζωή με νόημα, μια ζωή που βασίζεται στον σκοπό, στις σχέσεις και στη βελτίωση του κόσμου», τονίζει ο Sima.

Πρόσφατα, όμως, οι ερευνητές βρήκαν μια τρίτη απάντηση: μια καλή ζωή είναι μια ψυχολογικά πλούσια ζωή, που είναι γεμάτη καινούργιες εμπειρίες, απόψεις που αλλάζουν την οπτική μας γωνία, αλλά και μια ζωή με δυσφορία και προκλήσεις σε σχέση με μια ζωή με χαρά και νόημα.

«Θέλαμε να αποτυπώσουμε πιο εξερευνητικούς, περιπετειώδεις, δημιουργικούς τύπους καλής ζωής, όπως εκείνους των καλλιτεχνών και των ποιητών», είπε ο Shigehiro Oishi, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, ο οποίος πρώτος κατανόησε την έννοια του «ψυχολογικού πλούτου».

Η ευτυχία, είπε ο Oishi, μπορεί να θεωρηθεί ως μέσος όρος — ανεβαίνει και κατεβαίνει με τις καλές και τις κακές μας εμπειρίες. Η ψυχολογική πλούσια ζωή, από την άλλη πλευρά, μοιάζει περισσότερο με τα σημαντικά γεγονότα μιας καριέρας — πόσες ενδιαφέρουσες ιστορίες και εμπειρίες έχουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

Αυτές μπορεί να προκύψουν από ταξίδια, συναντήσεις με ενδιαφέροντες ανθρώπους, ανάγνωση βιβλίων ή υπέρβαση δύσκολων καταστάσεων.

«Μια ψυχολογικά πλούσια ζωή είναι μια ενδιαφέρουσα ζωή που μας ζητά να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας και να είμαστε ανοιχτοί στο να αλλάξουμε γνώμη», είπε η Erin Westgate, κοινωνική ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. «Είναι γνωστικά και συναισθηματικά δυσάρεστο να συνειδητοποιώ ότι κάποτε πίστευα ότι ο κόσμος ήταν μονόπλευρος και μπορούσα να τον καταλάβω μόνο με έναν τρόπο. Τώρα τον καταλαβαίνω με έναν άλλο τρόπο», είπε.

Με άλλα λόγια, μια καλή ζωή μπορεί να είναι διαφορετική για τον καθένα, ανάλογα με το πώς την αντιλαμβανόμαστε.

Πώς είναι μια ψυχολογικά πλούσια ζωή

Οι άνθρωποι που είναι ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες είναι πιο πιθανό να αναζητούν και να έχουν μια ψυχολογικά πλούσια ζωή, σύμφωνα με έρευνα του Oishi και των συνεργατών του.

Ο ψυχολογικός πλούτος συνδέεται με μεγαλύτερη γνωστική πολυπλοκότητα. Οι άνθρωποι που ζουν ψυχολογικά πλούσιες ζωές τείνουν να σκέφτονται πιο ολιστικά και να λαμβάνουν υπόψη τη συνολική εικόνα. Και συνδέεται περισσότερο με ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας, όπως η αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση προβλημάτων και η αντίληψη της κοινωνικής υποστήριξης, σε σύγκριση με την ευτυχία και το νόημα.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο ψυχολογικός πλούτος συνδέεται με πιο φιλελεύθερες πολιτικές τάσεις, ενώ οι πολιτικά συντηρητικοί άνθρωποι τείνουν να αναφέρουν ότι είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο ικανοποιημένοι.

Από τότε που ο Oishi και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν την έρευνά τους, ο ίδιος έχει λάβει πολλά email από ανθρώπους που τον ευχαριστούν γιατί τους έδωσε ένα «λεξιλόγιο» για να περιγράψουν τη ζωή που αναζητούσαν.

Πώς να εμπλουτίσεις ψυχολογικά τη ζωή σου

Κανένας δρόμος δεν είναι καλύτερος από τον άλλο, ούτε είναι αμοιβαία αποκλειόμενοι, είπαν οι ερευνητές. Αντίθετα, ο καθένας βλέπει με διαφορετικό τρόπο το πώς θα μπορούσε να είναι μια καλή ζωή, με τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της.

Ωστόσο, ακόμη και εκείνοι που δίνουν προτεραιότητα στους άλλους «δρόμους», οι οποίοι βασίζονται περισσότερο στην επανάληψη και τη ρουτίνα, μπορούν να επωφεληθούν από στρατηγικές ψυχολογικού πλούτου που «τους βοηθούν να νιώσουν αναζωογονημένοι στην αναζήτησή τους για ευτυχία και, ίσως, για νόημα στη», είπε ο Oishi, ο οποίος πρόσφατα έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Η ζωή σε τρεις διαστάσεις: Πώς η περιέργεια, η εξερεύνηση και η εμπειρία κάνουν τη ζωή πληρέστερη και καλύτερη».

Αγκαλιάστε το παιχνίδι

«Απλά αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο, να είστε ανοιχτοί στο να είστε ανόητοι με τον εαυτό σας», είπε ο Oishi. «Μην παίρνετε τον εαυτό σας πολύ σοβαρά».

Εξερευνήστε νέες γειτονιές. Περιηγηθείτε σε καταστήματα μεταχειρισμένων βιβλίων. Παρακολουθήστε μαθήματα κωμωδίας. Προσπαθήστε να είστε «έτοιμοι για όλα».

Τα ενδιαφέροντα και οι προτάσεις των άλλων μπορούν να ανοίξουν έναν ολόκληρο κόσμο δυνατοτήτων.

«Νομίζω ότι το να προσπαθείς να λες "ναι" στις προτάσεις των φίλων και των μελών της οικογένειάς σου, αυτό και μόνο κάνει τη ζωή σου πολύ πιο πλούσια», είπε ο Oishi.

«Οι προκλήσεις, οι εκπλήξεις και η αυθορμητικότητα, νομίζω, μπορούν να οδηγήσουν σε πολλά υπέροχα πράγματα», είπε η Lyubomirsky, συνεργάτιδα του Oishi. «Γι' αυτό, πάρτε ρίσκα -μέσα σε λογικά πλαίσια- και να είστε πιο ανοιχτοί σε νέα πράγματα».

Αποδεχτείτε την ταλαιπωρία της ζωής

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι ξέρουν τι είδους πράγματα μπορούν να κάνουν τη ζωή τους πιο πλούσια», είπε ο Westgate, συνεργάτης του Oishi. Ωστόσο, μπορεί να διστάζουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα επειδή «εστιάζουμε σε όλα τα πράγματα που μας φοβίζουν όταν κάνουμε κάτι νέο ή προκλητικό και ελαχιστοποιούμε τα πιθανά οφέλη», τόνισε.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο εγκέφαλός μας όχι μόνο απολαμβάνει τις προκλήσεις, αλλά και ότι οι έρευνες δείχνουν ότι η δυσφορία δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. «Η δυσφορία είναι ένα σημάδι ότι εξελίσσεστε», είπε ο Westgate.

Κρατήστε ημερολόγιο και καταγράψτε τις εμπειρίες σας

Είναι ανθρώπινο να ξεχνάμε τις περιπέτειές μας με την πάροδο του χρόνου. Αλλά επειδή μια ψυχολογικά πλούσια ζωή είναι η συσσώρευση πλούσιων εμπειριών, είναι σημαντικό να κρατάτε ημερολόγιο, να φωτογραφίζετε και να τις μοιράζεστε με άλλους για να διατηρήσετε τις αναμνήσεις σας, είπε ο Oishi.

«Όσο συλλέγετε και αποθηκεύετε τις εμπειρίες σας, τότε εμπλουτίζετε τον εαυτό σας κάθε μέρα», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης