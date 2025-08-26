«Παραπλανητικά τα δημοσιεύματα για τον μύκητα Ασπέργιλλο στον Άγιο Σάββα», αναφέρει το νοσοκομείο

Το υπουργείο Υγείας καταγγέλλει τη διασπορά παραπλανητικών δημοσιευμάτων γύρω από τον εντοπισμό ασθενών με τον μύκητα Aσπέργιλλο στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», που διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος του ΕΟΔΥ.

«Καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί πλήρως από τη Διοίκηση, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους επιβλέποντες μηχανικούς», αναφέρουν πηγές από το Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «εκτεταμένη διασπορά του μύκητα Aσπέργιλλου» στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι «ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17 Ιουλίου 2025 και εξέδωσε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025 πόρισμα, στο οποίο δεν αναφέρεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί πλήρως από τη Διοίκηση, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους επιβλέποντες μηχανικούς».

Ακόμη, σημειώνουν πως «ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει αναφερθεί δημόσια στο έγγραφο του ΕΟΔΥ, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού είναι απόλυτα διασφαλισμένη.

Η Διοίκηση καταγγέλλει ως παραπλανητικά τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος και δημιουργούν αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας. Δηλώνουμε ρητά ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν θα γίνει ανεκτή.

Η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα των παρεχόμενων ογκολογικών υπηρεσιών στο ΓΑΟΝΑ “Ο Άγιος Σάββας” παραμένουν αδιαπραγμάτευτες».