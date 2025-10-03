Ολοκληρωμένο Καρδιολογικό Check-Up στην Affidea

Η καρδιά μας αξίζει την καλύτερη φροντίδα – και η πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς (29 Σεπτεμβρίου) ήταν η ιδανική αφορμή για να της κάνουμε ένα μεγάλο δώρο μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

Η καρδιά χτυπά πάντα δυνατά στην Affidea, που μας προσφέρει έως τις 30 Νοεμβρίου το Ολοκληρωμένο Καρδιολογικό Check-Up στην ειδική τιμή των 55€ (από 80€).

Τι περιλαμβάνει το Check-Up

Καρδιολογική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό

από εξειδικευμένο ιατρό Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)

Δοκιμασία κόπωσης

Triplex καρδιάς (υπερηχοκαρδιογράφημα)

Γιατί να επιλέξετε Affidea

Σύγχρονη τεχνολογία & αξιόπιστα αποτελέσματα

Εξειδικευμένοι καρδιολόγοι

Ταχεία εξυπηρέτηση – χωρίς αναμονές

Εύκολη και γρήγορη κράτηση ραντεβού

Προλάβετε την προσφορά!

Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο πλησιέστερο διαγνωστικό κέντρο μόνο με 55€ και χαρίστε στην καρδιά σας την προσοχή που της αξίζει.

Η δέσμευσή μας για την πρόληψη

Η Affidea συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα Καρδιαγγειακά», συμβάλλοντας στη μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων στην Ελλάδα και ενισχύοντας την πρόληψη.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025, όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω τα Καρδιαγγειακά» διενεργώντας τις δωρεάν εξετάσεις σε ένα οποιοδήποτε κέντρο Affidea, κερδίζουν κουπόνι αξίας 20 € για την επόμενη επίσκεψή τους !

Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις