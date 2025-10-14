Νέα συμφωνία MSD – Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ για τη συν-προώθηση του εμβολίου Gardasil 9® κατά του ιού HPV

Από τις 16 Οκτωβρίου 2025, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ θα προωθεί από κοινού το Gardasil 9® με την MSD

Newsbomb

Νέα συμφωνία MSD – Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ για τη συν-προώθηση του εμβολίου Gardasil 9® κατά του ιού HPV
ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η MSD Ελλάδος και ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ ανακοινώνουν την ενίσχυση της μακροχρόνιας συνεργασίας τους, που μετρά ήδη 40 χρόνια, και ενώνουν τις δυνάμεις τους στην πρόληψη κατά των καρκίνων και άλλων νοσημάτων που σχετίζονται με τον ιό HPV.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας τους, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 16 Οκτωβρίου 2025, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ θα προωθεί από κοινού το Gardasil 9® με την MSD, διευρύνοντας την ενημέρωση των ιατρών και των φαρμακοποιών.

Η MSD παραμένει ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος Gardasil 9®, διατηρώντας την ευθύνη κυκλοφορίας του σε όλα τα κανάλια διανομής και συνεχίζοντας την επιστημονική ενημέρωση σε παιδιάτρους, γενικούς ιατρούς και παθολόγους. Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ αναλαμβάνει την ευθύνη επιστημονικής ενημέρωσης σε γυναικολόγους και η ΒΙΑΝ –θυγατρική του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ- αναλαμβάνει να επικοινωνήσει περαιτέρω τα οφέλη του εμβολιασμού κατά του HPV στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Η συμφωνία αυτή αντανακλά τη διεθνή στρατηγική της MSD για συνεργασίες που προσφέρουν δυναμική ανάπτυξη με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η ενίσχυση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας παραμένει βασικός στόχος για την MSD, και η μακροχρόνια συνεργασία με τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δέσμευσης.

Σχολιάζοντας τη νέα επιχειρηματική συμφωνία, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, δήλωσε: «Η πολυετής συνεργασία του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ με την MSD αποτελεί υπόδειγμα στρατηγικής συμμαχίας με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Σήμερα, προχωράμε ένα βήμα παραπέρα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε έναν κοινό αγώνα για την πρόληψη του καρκίνου που σχετίζεται με τον ιό HPV. Για εμάς στον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ, η ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας και των φαρμακοποιών για τα οφέλη του εμβολιασμού είναι υπόθεση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Με αυτή τη συμφωνία επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να επενδύουμε σε συνεργασίες που προστατεύουν τη ζωή, ενισχύουν την πρόληψη και προσφέρουν ουσιαστική αξία στο σύστημα υγείας της χώρας μας».

Η κυρία Agata Jakoncic, Διευθύνουσα Σύμβουλος της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας ανέφερε: «Σήμερα γνωρίζουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να εξαλείψουμε τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και άλλες μορφές καρκίνου που σχετίζονται με τον HPV μέσα στη διάρκεια της ζωής μας και αυτό είναι πραγματικά ελπιδοφόρο. Η διεύρυνση της συνεργασίας μας με στόχο την πρόληψη πολλών μορφών καρκίνου και άλλων νοσημάτων που σχετίζονται με τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) στην ιδιωτική αγορά θα συμβάλει στην περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας και θα προσφέρει πρόσθετη αξία στην ελληνική οικονομία. Με αυτή τη συμφωνία, η MSD Ελλάδος και ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην ενίσχυση της υγειονομικής φροντίδας στην Ελλάδα».

Σχετικά με τον ιό του HPV και τους στόχους του ΠΟΥ

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί το σχεδόν αποκλειστικό αίτιο καρκίνου τραχήλου μήτρας (ΚΤΜ) και μία από τις κυριότερες αιτίες πολλών άλλων μορφών καρκίνου, που μάλιστα μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού. Ο HPV συσχετίζεται με γυναικολογικούς καρκίνους (ΚΤΜ, αιδοίου, κόλπου) αλλά και καρκίνους άλλων νοσημάτων που προσβάλλουν και τον ανδρικό πληθυσμό, καθώς αποτελεί σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα για καρκίνους του στοματοφάρυγγα, του πέους και του πρωκτού, καθώς επίσης και άλλων καλοήθων συχνών νοσημάτων, όπως είναι τα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων.

Ο Π.Ο.Υ. έχει θέσει σε εφαρμογή από το 2020 στρατηγική για την επιτάχυνση της εξάλειψης του ΚΤΜ ως πρόβλημα δημόσιας υγείας μέσω της Στρατηγικής 90-70-90 . Αυτή η παγκόσμια στρατηγική για την εξάλειψη του ΚΤΜ προβλέπει:

  • Το 90% των κοριτσιών να έχουν εμβολιαστεί πλήρως με το εμβόλιο έναντι του HPV μέχρι την ηλικία των 15 ετών.
  • Το 70% των γυναικών να υποβάλλονται σε έλεγχο υψηλής απόδοσης σε δείγμα από τον τράχηλο μήτρας έως την ηλικία των 35 ετών και ξανά έως την ηλικία των 45 ετών.
  • Το 90% των γυναικών που διαγιγνώσκονται με νόσο του τραχήλου της μήτρας να λαμβάνουν θεραπεία (το 90% των γυναικών με προκαρκινική νόσο να λαμβάνουν θεραπεία και το 90% των γυναικών με διηθητικό καρκίνο να αντιμετωπίζονται).

Εμβολιασμός κατά του HPV και για τα δύο φύλα

  • Ο ιός HPV είναι τόσο συχνός, που εκτιμάται ότι ~85% των σεξουαλικά ενεργών ανδρών και γυναικών θα εκτεθούν σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ζωής τους6
  • Η λοίμωξη από τον HPV εκτιμάται ότι προκαλεί έως και το 5% όλων των νέων περιπτώσεων καρκίνου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης του 20244, στην Ελλάδα, κάθε χρόνο:

  • 1.100 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με HPV-σχετιζόμενους καρκίνους
  • 443 χάνουν τη ζωή τους – σχεδόν ένας θάνατος την ημέρα
  • Το 60% των θανάτων αφορά τον καρκίνο τραχήλου μήτρας
  • Σημαντικό βάρος παρατηρείται και σε μορφές καρκίνου που πλήττουν και τους άνδρες.

Όσον αφορά στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις HPV στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη:

  • Κάθε χρόνο χάνονται 6.388 έτη ζωής και 1.813 παραγωγικά έτη ζωής, δηλαδή 14,4 έτη ζωής ανά θάνατο.
  • Η οικονομική απώλεια από πρόωρη θνησιμότητα εκτιμάται σε 24,6 εκατ. € ετησίως, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος νοσηρότητας και θεραπείας.

Σύμφωνα με μοντέλο η εξάλειψη του ΚΤΜ στην Ελλάδα μπορεί να επιτευχθεί έως το 20475, αν:

  • η εμβολιαστική κάλυψη φτάσει το 90%,
  • και η συμμετοχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο (τεστ ΠΑΠ/HPV DNA) φτάσει το 75% έως το 2028.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:33WHAT THE FACT

Λύθηκε μετά από 360 χρόνια το μυστήριο του «Κοριτσιού με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» – Η ταυτότητα πίσω από το βλέμμα

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τρεις αστυνομικοί νεκροί από έκρηξη σε κτήριο στο οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί έξωση

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουέλα έκλεισε την πρεσβεία της στο Όσλο μετά τη βράβευση της Ματσάδο

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Πνιγμοί, η σιωπηλή τραγωδία των ελληνικών θαλασσών - 323 άνθρωποι πνίγηκαν το 2025: «Ακούστε μας» λένε οι ναυαγοσώστες

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πτώση σοβάδων δίπλα από σχολείο - Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός

11:17LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: «Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ ως μαμά, σίγουρα κάνω λάθη»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

11:14LIFESTYLE

«Χείμαρρος» ο Νικήτας Τσακίρογλου κατά της Καίτης Φίνου - «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας» - Βίντεο

11:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μάχες στα προκριματικά του Mundial με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα 

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε τον πρόεδρο της Ινδονησίας να ρωτάει τον Τραμπ αν μπορεί να συναντήσει τον γιο του, Ερικ - «Θα του πω να σε πάρει τηλέφωνο»

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Συγγενής του ιδιοκτήτη ο άνδρας που παραδόθηκε

11:06ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης: «Νίκη της λογικής και του δικαίου η απελευθέρωση των ομήρων»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να αποδεχθεί τη συμφωνία. Θα τον πείσει να την τηρήσει;

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας

10:58LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στον αέρα η ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg για Gen Z: «Επαναστάτες με αιτία» που έχουν κουραστεί από τους ηγέτες που τους απογοητεύουν

10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο συνεπιβάτης της μηχανής - Ανακρίνεται στη ΓΑΔΑ

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές ζευγαριού πριν πεθάνει από ηφαίστειο σε ανατριχιαστρικό ντοκιμαντέρ του BBC

10:53ΥΓΕΙΑ

Νέα συμφωνία MSD – Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ για τη συν-προώθηση του εμβολίου Gardasil 9® κατά του ιού HPV

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο συνεπιβάτης της μηχανής - Ανακρίνεται στη ΓΑΔΑ

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στη Συγγρού: Γνωστός πλαστικός χειρουργός ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό στη μέση του δρόμου

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Άλκης Γιαννακάς

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Συγγενής του ιδιοκτήτη ο άνδρας που παραδόθηκε

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

11:14LIFESTYLE

«Χείμαρρος» ο Νικήτας Τσακίρογλου κατά της Καίτης Φίνου - «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας» - Βίντεο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Μια «βουτιά» στη ζωή του Βλάσση Μπονάτσου

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης πλησιάζουν την Ελλάδα - Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Άλκης Γιαννακάς: Από το «καλό παιδί» του σινεμά στο «ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» που έκανε τα κορίτσια να παραμιλούν

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Μαντλίν: Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ απάντησε για πρώτη φορά δημόσια αν την σκότωσε

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η επόμενη μέρα μετά τους πανηγυρισμούς και τα βασικά σημεία τριβής

10:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Η χειραψία επέστρεψε: Καρέ καρε η αμήχανη στιγμή Μακρόν - Τραμπ και μία σκοτεινή προειδοποίηση

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Μονεμβασιά

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές ζευγαριού πριν πεθάνει από ηφαίστειο σε ανατριχιαστρικό ντοκιμαντέρ του BBC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ