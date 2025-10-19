Αυτά είναι τα 8 ροφήματα που «ρίχνουν» γρήγορα την αρτηριακή πίεση

Συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, ζάλη, τάση για εμετό ή θολή όραση μπορεί να συνοδεύουν την απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης και να σηματοδοτούν επείγον περιστατικό.

Η συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή αποτελεί σαφώς το πρώτο βήμα θεραπείας, αλλά ορισμένα ροφήματα μπορούν αποδεδειγμένα να συνδράμουν στην ταχύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης, εν αναμονή συμβουλής από γιατρό.

Ακολουθούν ορισμένες λύσεις:

Τσάι ιβίσκου.

Χυμός ροδιού.

Χυμός παντζαριού.

Χλιαρό νερό με λεμόνι.

Νερό καρύδας.

Πράσινο τσάι.

Χυμός κερασιού.

Γάλα χαμηλών λιπαρών.

Σε γενικές γραμμές, αυτά τα ροφήματα θεωρούνται ασφαλή για άτομα που λαμβάνουν ήδη φαρμακευτική αγωγή ως προς τη ρύθμιση της αρτηριακής τους πίεσης, αν και το τσάι ιβίσκου και το νερό καρύδας μπορεί να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα.

Φυσικά, πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε πρώτα τον γιατρό σας.