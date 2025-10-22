Επιστήμονες δημιούργησαν καινοτόμο βιολογική κόλλα για να αντικαταστήσουν τα ράμματα

Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ισραήλ ανέπτυξαν μια καινοτόμο βιολογική κόλλα που θα μπορούσε να αλλάξει την προσέγγιση στην θεραπεία τραυμάτων και στις χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς μπορεί να αντικαταστήσει τα ράμματα.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Advanced Materials, διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του Dr. Shadi Farah, επικεφαλής του Εργαστηρίου Προηγμένων Λειτουργικών Ιατρικών Πολυμερών και Τεχνολογιών Έξυπνης Χορήγησης Φαρμάκων. Ο ίδιος εξήγησε ότι η ιδέα για το έργο προέκυψε από παρατηρήσεις της άγριας φύσης: «Παρατηρήσαμε ότι τα μαλάκια έχουν την ικανότητα να προσκολλώνται σε υγρές επιφάνειες και θέλαμε να κατανοήσουμε πώς το κάνουν αυτό για να το ενσωματώσουμε στο υλικό μας».

Τα μαλάκια χρησιμοποιούν μια ειδική χημική ένωση που ονομάζεται κατεχόλη, η οποία σχηματίζει ισχυρούς δεσμούς ακόμη και μέσα στο νερό. Η ομάδα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας εφάρμοσε αυτή την αρχή για να δημιουργήσει μια πολυμερή υδρογέλη ικανή να συνδέει αποτελεσματικά ιστούς που είναι υγρούς.

Η νέα κόλλα βασίζεται στο ταννικό οξύ, το οποίο οι επιστήμονες τροποποίησαν χημικά και του πρόσθεσαν φυσικά συστατικά. Το αποτέλεσμα ήταν μια υδρογέλη που αποτελείται κυρίως από νερό και βιοσυμβατές ουσίες, που αναγνωρίζονται από τον οργανισμό ως «δικές του» και διασπώνται με ασφάλεια σε φυσικές ενώσεις.

Η βιοκόλλα αυτή έχει την ικανότητα να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε ασθενή, καθώς είναι ευλύγιστη και έχει την ικανότητα να σκληραίνει γρήγορα κάτω από το υπεριώδες φως — σε μόλις 5-10 δευτερόλεπτα. Αυτό επιτρέπει στους χειρουργούς να κλείνουν γρήγορα και με ακρίβεια τις πληγές.

«Στόχος μας είναι να αντικαταστήσουμε τα παραδοσιακά ράμματα με μια ασφαλή, βιοσυμβατή εναλλακτική λύση», τόνισε ο Farah.

