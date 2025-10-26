Ελπιδοφόρα έρευνα κατά της φαλάκρας: Επιστήμονες ξαναφύτρωσαν τρίχες σε άτριχα ποντίκια σε 20 μέρες

Ερευνητές από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ταϊβάν υποστηρίζουν πως παρασκεύασαν έναν πρωτοποριακό ορό που αποκαθιστά την τριχοφυΐα σε ποντίκια σε μόλις 20 ημέρες και σύντομα θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος και για ανθρώπους και την αντιμετώπιση της φαλάκρας.

Σε πρωτοποριακά πειράματα, το φίλτρο διέγειρε τα λιποκύτταρα στο δέρμα των ποντικών που αναγέννησαν τους θύλακες των τριχών, χωρίς να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

Ισχυρίστηκαν ότι μπορεί να είναι διαθέσιμο με τη μορφή προϊόντος περιποίησης δέρματος για να το αγοράσουν οι άνθρωποι χωρίς ιατρική συνταγή στο εγγύς μέλλον.

Ο καθηγητής Sung–Jan Lin δήλωσε στο New Scientist ότι χρησιμοποίησε μια πρώιμη έκδοση του μοναδικού προϊόντος στα πόδια του – και ισχυρίστηκε ότι το προϊόν του έκανε θαύματα με αποτελέσματα σε μόλις 3 εβδομάδες.

Η ερευνητική ομάδα του Λιν εμπνεύστηκε από μια διαδικασία που ονομάζεται υπερτρίχωση - όταν η υπερβολική τριχοφυΐα προκαλείται από ερεθισμό ή τραυματισμό στις επιφάνειες του δέρματος.

Οι άνθρωποι έχουν χάσει την πυκνή τριχοφυΐα στο σώμα τους, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε διατηρήσει αυτή τη «σημαντική αναγεννητική ικανότητα».

Έχοντας κατά νου αυτό το γεγονός, επιστήμονες της ομάδας προκάλεσαν έκζεμα σε ξυρισμένα ποντίκια εφαρμόζοντας στην πλάτη τους ένα ερεθιστικό που ονομάζεται δωδεκυλοθειικό άλας.

Μόλις 10 με 11 ημέρες αργότερα, περιοχές του δέρματος στις οποίες είχε προστεθεί ορός άρχισαν να βγάζουν νέες τρίχες από τους θύλακες. Αντίθετα, δεν αναπτύχθηκαν τρίχες στις περιοχές χωρίς την πρόκληση εκζέματος .

Και τα ποντίκια ελέγχου που δεν έλαβαν το διάλυμα δεν εμφάνισαν τριχοφυΐα εντός της ίδιας περιόδου.

Οι ερευνητές λένε ότι αυτή η μέθοδος λειτουργεί επειδή το ερεθιστικό προκαλεί την μετακίνηση των ανοσοκυττάρων στο στρώμα λίπους κάτω από το δέρμα ενός ποντικού.

Αυτό δίνει σήμα στα λιποκύτταρα να απελευθερώσουν λιπαρά οξέα που απορροφώνται από τα βλαστικά κύτταρα των θυλακίων – ενεργοποιώντας την ανάπτυξη των μαλλιών.

Οι ερευνητές δήλωσαν: «Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο τραυματισμός του δέρματος όχι μόνο προκαλεί φλεγμονή των ιστών αλλά και διεγείρει την αναγέννηση των μαλλιών».

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι ειδικοί προσπάθησαν στη συνέχεια να δουν ποια θα ήταν η επίδραση των λιπαρών οξέων χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε χημικού ερεθιστικού.

Έτσι, δημιούργησαν έναν αριθμό ορών φτιαγμένων από διαφορετικά λιπαρά οξέα διαλυμένα σε αλκοόλ, όπως το ελαϊκό και το παλμιτολεϊκό οξύ.

Στη συνέχεια ανακάλυψαν ότι αυτά τα φίλτρα ήταν αποτελεσματικά στην προώθηση της ανάπτυξης των μαλλιών.

Και το πιο σημαντικό - δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν ερεθιστικά.

Έχουν κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την πρωτοποριακή τους λύση και τώρα σχεδιάζουν να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητά της στο τριχωτό της κεφαλής των ανθρώπων. Ισχυρίζονται επίσης ότι δεν αναμένουν να έχει σοβαρές παρενέργειες.