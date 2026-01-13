Νοσηλεία στο ΕΣΥ με ιδιωτική ασφάλιση: Αντιδρούν οι γιατροί στις προθέσεις του υπουργείου Υγείας

Πιο κοντά στην υλοποίηση ενός σχεδιασμού που υπάρχει στη σκέψη της κυβέρνησης εδώ και χρόνια και αφορά το «άνοιγμα» του ΕΣΥ στην ιδιωτική ασφάλιση, φαίνεται πως βρίσκεται το υπουργείο Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε προαναγγείλει ότι έρχονται αλλαγές, με αφορμή τα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία. Κατά την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων, είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με το ΔΣ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Τότε, η συζήτηση για τη συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών στο κόστος των απογευματινών χειρουργείων, είτε κατά το μέρος που πληρώνει ο ασθενής είτε στο μέρος που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, βρισκόταν σε αρχικό στάδιο. Στο διάστημα που μεσολάβησε φαίνεται πως προχώρησαν οι συζητήσεις και ζητήματα που έθεταν οι ασφαλιστικές εταιρείες -όπως η κακή κτηριακή υποδομή- ξεπερνιούνται, όσο βαίνουν προς ολοκλήρωση τα έργα ανακαίνισης στο ΕΣΥ.

Ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στο Συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας, είχε δηλώσει ότι «είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε στα δημόσια νοσοκομεία περιστατικά που προέρχονται από την ιδιωτική ασφάλιση, καλώντας τις εταιρείες σε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας ώστε να βρεθούν λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών».

Παρόλο που το ΕΣΥ δεν «ανοίγει» άμεσα στην ιδιωτική ασφάλιση, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) προειδοποιεί για τις αλλαγές που έρχονται: «Η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει τα αναγγελθέντα σχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ και του υπουργείου Υγείας για το "άνοιγμα" του ΕΣΥ στην ιδιωτική ασφάλιση, με την εμπλοκή ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στη νοσηλεία ασθενών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων μεταξύ ΕΣΥ και ιδιωτικών ασφαλιστών».

Η Ένωση των νοσοκομειακών ιατρών της Αττικής συσχετίζει τον συγκεκριμένο σχεδιασμό με την εφαρμογή των DRGs (Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων), αφού το σύστημα κοστολόγησης των νοσηλειών επιτρέπει τον καθορισμό «οικονομικών πακέτων» για κάθε πάθηση, όπως καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ.

«Στόχος των DRGs ήταν εξαρχής η συμπίεση των κρατικών δαπανών και η προσαρμογή του δημόσιου συστήματος στις ανάγκες της αγοράς και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Η είσοδος των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο ΕΣΥ οδηγεί αναπόφευκτα σε ένα σύστημα Υγείας πολλών ταχυτήτων, όπου η ποιότητα και η διάρκεια της νοσηλείας θα καθορίζονται από το κόστος και την ασφαλιστική κάλυψη και την τσέπη – όχι από τις ανάγκες του ασθενούς» υποστηρίζει η Ένωση.

Η ΕΙΝΑΠ -επικαλούμενη δημοσιεύματα- κάνει λόγο ακόμα και για νοσηλεία σε διαφορετικές πτέρυγες για τους πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών, σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς του ΕΣΥ, ιδέα την οποία χαρακτηρίζει «κατάπτυστη».

«Η ΕΙΝΑΠ δηλώνει ξεκάθαρα πως κανένας γιατρός δεν πρέπει να κοστολογεί τη νόσο. Απαιτεί την άμεση ανάκληση του μέτρου για τα DRGs και να σταματήσει κάθε σχέδιο εμπλοκής των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο ΕΣΥ. Αποκλειστικά δημόσιο, καθολικό, δωρεάν σύστημα Υγείας, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος» καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης των νοσοκομειακών γιατρών.