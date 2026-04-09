58χρονη φτερνιζόταν «σκουλήκια» από την μύτη της – Απίστευτη μόλυνση σε ελληνικό νησί

Μια 58χρονη γυναίκα παρουσίασε ένα σύμπτωμα που ακούγεται σχεδόν αδύνατο: φτερνιζόταν και έβγαζε «σκουλήκια» από την μύτη της.

Επρόκειτο για ένα σπάνιο παράδειγμα ρινικής μυΐασης, μιας μόλυνσης που προκαλείται από προνύμφες μύγας! Αυτό που έκανε αυτή την περίπτωση ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν το πόσο ασυνήθιστη ήταν η εικόνα, ακόμη και σε έμπειρους κλινικούς γιατρούς.

Επικεφαλής συγγραφέας της σχετικής έκθεσης είναι ο Δρ. Ηλίας Κιούλος, εντομολόγος στο Εργαστήριο Επιστήμης Φυτοφαρμάκων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στον έλεγχο και την αντοχή των κουνουπιών και άλλων σημαντικών ιατρικών και κτηνιατρικών αρθροπόδων στα εντομοκτόνα.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Emerging Infectious Diseases, η γυναίκα ζήτησε ιατρική περίθαλψη αφού παρουσίασε:

Επαναλαμβανόμενα επεισόδια φτερνίσματος

Αποβολή μικρών, κινούμενων, σκουληκόμορφων οργανισμών

Ρινική δυσφορία

Η μύγα Oestrus ovis, γνωστή ως μύγα των προβάτων, είναι ένα γνωστό παράσιτο μικρών μηρυκαστικών ζώων, ευρέως διαδεδομένο σε θερμές και ξηρές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που βρέχονται από την Μεσόγειο. Τυχαία ανθρώπινη μόλυνση από μύγες O. ovis έχουν αναφερθεί σε όλον τον κόσμο.

Αυτή η πάθηση είναι ιατρικά γνωστή ως ρινική μυΐαση.

Το χρονικό της μόλυνσης

Η ασθενής ήταν μια 58χρονη γυναίκα που εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο σε ένα ελληνικό νησί, δίπλα σε ένα χωράφι με πρόβατα που έβοσκαν.

Ήταν Σεπτέμβριος 2025, με ζεστό και ξηρό καιρό, και παρατήρησε πολλές μύγες να κινούνται σε σμήνος γύρω από το πρόσωπό της. Περίπου 1 εβδομάδα αργότερα, είχε έναρξη προοδευτικού πόνου στη γνάθο, ακολουθούμενου τις επόμενες 2-3 εβδομάδες από έντονο βήχα. Δεν ανέφερε άλλα συμπτώματα.

Στις 15 Οκτωβρίου, ζήτησε ιατρική βοήθεια αφού φτερνίστηκε και άρχισαν να βγαίνουν «σκουλήκια» από την μύτη της. Ένας ωτορινολαρυγγολόγος αφαίρεσε χειρουργικά 10 προνύμφες διαφόρων σταδίων και 1 νύμφη από τον γναθικό κόλπο της.

Υποβλήθηκε σε θεραπεία με ρινικά αποσυμφορητικά και ανάρρωσε πλήρως. Κανένας από τους συναδέλφους της δεν ανέφερε παρόμοια συμπτώματα.

Προνύμφη και νύμφη γ' σταδίου της μύγας Oestrus ovis, που ελήφθησαν από τα ρινικά ιγμόρεια μιας 58χρονης γυναίκας ασθενούς στην Ελλάδα. Α) Η προνύμφη γ' σταδίου ήταν κιτρινωπή, με σειρές από αγκάθια στην κοιλιακή επιφάνεια. Β) Από την όπισθεν πλευρά ήταν κυκλική με ένα κεντρικό κουμπί. C) Το ανοιγμένο κουκούλι της προνύμφης ήταν μαύρο και ζαρωμένο και περιείχε υπολείμματα της νύμφης.

Τι έδειξε η ανάλυση των προνυμφών

Οι γιατροί εξέτασαν 2 από τις προνύμφες και μέρος ενός πουπάριου (βλ. φωτό).

Το υπόλειμμα από το κουκούλι είχε μήκος ≈10 mm , ήταν μαύρο και ζαρωμένο και περιείχε υπολείμματα της νύμφης.

, ήταν μαύρο και ζαρωμένο και περιείχε υπολείμματα της νύμφης. Μία προνύμφη ήταν κιτρινωπή, με μέγεθος ≈15 mm , και εμφάνιζε σειρές αγκαθιών κοιλιακά, με γυμνό προπρωκτικό εξόγκωμα. Από την πίσω πλευρά ήταν κυκλικά με ένα κεντρικό κουμπί και χωρίς διακριτή ραφή.

Η δεύτερη προνύμφη είχε μέγεθος ≈20 mm, ήταν ανοιχτό καφέ και εμφάνιζε ευρείες εγκάρσιες μαυριδερές λωρίδες ραχιαία.

Με βάση το μέγεθος και τη μορφολογία, και οι δύο προνύμφες ταυτοποιήθηκαν ως μύγες O. ovis γ' σταδίου (L3).

Τι είναι η ρινική μυΐαση;

Η ρινική μυΐαση είναι μια σπάνια παρασιτική πάθηση κατά την οποία:

Οι μύγες εναποθέτουν αυγά ή προνύμφες εντός της ρινικής κοιλότητας του ξενιστή

Οι προνύμφες αναπτύσσονται μέσα στον ιστό ή τη βλέννα

Παρατηρείται συχνότερα σε:

Τροπικά ή αγροτικά περιβάλλοντα

Άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας ή προβλήματα υγιεινής

Ωστόσο, μπορεί περιστασιακά να εμφανιστεί σε κατά τα άλλα υγιή άτομα υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτή η μόλυνση;

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει την άμεση έκθεση σε ορισμένους τύπους μυγών, οι οποίες είναι ικανές να εναποθέσουν προνύμφες.

Πιθανές οδοί μόλυνσης:

Εισπνοή προνυμφών ή αυγών μυγών

Άμεση εναπόθεση κοντά στα ρουθούνια

Περιβαλλοντική έκθεση σε περιοχές με υψηλή δραστηριότητα μυγών

Μόλις εισέλθουν στο εσωτερικό της μύτης:

Οι προνύμφες μπορούν να επιβιώσουν προσωρινά τρεφόμενες με οργανικό υλικό

Μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό, οδηγώντας σε φτέρνισμα ή έκκριση

Γιατί η περίπτωση της 58χρονης φαινόταν «βιολογικά απίθανη» στην αρχή

Οι γιατροί αρχικά αμφισβήτησαν τη διάγνωση για μυΐαση, επειδή:

Το φτέρνισμα-αποβολή ορατών προνυμφών είναι εξαιρετικά σπάνιο

Το ρινικό περιβάλλον δεν είναι συνήθως ευνοϊκό για την ανάπτυξη των προνυμφών

Τα συμπτώματα μοιάζουν με άλλες παθήσεις

Αυτό υπογραμμίζει μια σημαντική κλινική πρόκληση:

Σπάνιες λοιμώξεις μπορεί να μιμούνται πιο συνηθισμένες διαγνώσεις

Τα ασυνήθιστα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν την αναγνώριση

Τελικά, η εργαστηριακή ανάλυση επιβεβαίωσε τη διάγνωση.

Ενήλικη μύγα των προβάτων του είδους Oestrus ovis Bigstock®

Ποια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει η ρινική μυΐαση;

Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με την έκταση της μόλυνσης. Συνήθη συμπτώματα:

Ερεθισμός ή κνησμός στη μύτη

Φτέρνισμα

Δυσώδης έκκριση

Αίσθηση ότι «κάτι κινείται» μέσα στην μύτη

Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις:

Μπορεί να εμφανιστεί βλάβη στους ιστούς

Είναι πιθανή δευτερογενής (σε άλλο σημείο του οργανισμού) μόλυνση

Είναι επικίνδυνη αυτή η κατάσταση;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ρινική μυΐαση είναι θεραπεύσιμη και όχι απειλητική για τη ζωή, ειδικά όταν εντοπίζεται εγκαίρως. Ωστόσο, επιπλοκές μπορεί να προκύψουν εάν:

Οι προνύμφες εισβάλλουν σε βαθύτερους ιστούς

Η μόλυνση εξαπλωθεί

Η διάγνωση καθυστερήσει

Η άμεση ιατρική αξιολόγηση είναι σημαντική κάθε φορά που τα συμπτώματα είναι ασυνήθιστα ή επίμονα.

Πώς αντιμετωπίζεται η ρινική μυΐαση;

Η θεραπεία επικεντρώνεται στην αφαίρεση των προνυμφών και στη διαχείριση της φλεγμονής ή της λοίμωξης. Τυπική θεραπεία:

Μηχανική αφαίρεση των προνυμφών

Ρινική έκπλυση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, φάρμακα για την εξάλειψη των υπολειπόμενων οργανισμών

Η ανάρρωση είναι συνήθως απλή υπόθεση μόλις εξαλειφθεί η μόλυνση.

Πόσο συχνός είναι αυτός ο τύπος λοίμωξης;

Η ρινική μυΐαση είναι ασυνήθιστη, ειδικά σε ανεπτυγμένες περιοχές. Ο κίνδυνος αυξάνεται με:

Έκθεση σε ορισμένα περιβάλλοντα

Κακές συνθήκες υγιεινής

Ευπάθεια λόγω ασθένειας ή τραυματισμού

Για τον γενικό πληθυσμό, ο κίνδυνος παραμένει πολύ χαμηλός.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι άνθρωποι να φτερνιστούν και να αποβάλουν παράσιτα;

Ναι, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο. Σε αυτήν την περίπτωση, το αποβληθέν υλικό ήταν προνύμφες μυγών, όχι σκουλήκια με την παραδοσιακή έννοια.

Πώς επιβιώνουν οι προνύμφες μυγών στην ανθρώπινη μύτη;

Μπορούν προσωρινά να επιβιώσουν τρεφόμενες με οργανικό υλικό και εκκρίσεις, αλλά το περιβάλλον δεν είναι ιδανικό για μακροχρόνια ανάπτυξη.

Είναι μεταδοτική η ρινική μυΐαση;

Όχι. Δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Απαιτείται άμεση έκθεση σε μύγες.

Τι πρέπει να κάνω εάν υποψιάζομαι κάτι παρόμοιο;

Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Η σωστή διάγνωση και η αφαίρεση είναι απαραίτητες για την πρόληψη επιπλοκών.

Συμπέρασμα

Αυτό που για μια 58χρονη αρχικά ακουγόταν σαν ένα απίθανο σύμπτωμα, το να φτερνίζεται «σκουλήκια», αποδείχθηκε ότι ήταν μυΐαση: μια σπάνια αλλά πραγματική παρασιτική πάθηση.

Αυτή η περίπτωση υπογραμμίζει πώς οι ασυνήθιστες λοιμώξεις μπορούν να αποτελέσουν πρόκληση τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους κλινικούς γιατρούς, ενώ παράλληλα τονίζει τη σημασία της προσεκτικής διάγνωσης. Αν και εντυπωσιακή, η ρινική μυΐαση παραμένει ασυνήθιστη, αλλά εύκολα και απόλυτα θεραπεύσιμη, με ελάχιστο κίνδυνο για τους περισσότερους ασθενείς.

Πηγές:

cdc.gov (1)

livescience.com

cdc.gov (2)

who.int