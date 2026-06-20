Τι μπορεί να αποκαλύψει η φυσική μυρωδιά του σώματος για την υγεία σας

Πότε η μυρωδιά του σώματος είναι φυσιολογική και πότε μπορεί να σηματοδοτεί πρόβλημα υγείας.

Newsbomb

Τι μπορεί να αποκαλύψει η φυσική μυρωδιά του σώματος για την υγεία σας
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια πιο έντονη μυρωδιά του σώματος είναι συνήθως φυσιολογική, ειδικά μετά από εφίδρωση, άσκηση, ζέστη, στρες ή κατανάλωση ορισμένων τροφών. Αλλά μια ξαφνική, επίμονη ή ασυνήθιστη αλλαγή στη φυσική σας μυρωδιά μπορεί μερικές φορές να αποτελεί ένδειξη ότι κάτι στο σώμα έχει αλλάξει.

Η μυρωδιά από μόνη της δεν μπορεί να αποτελέσει διαγνωστικό εργαλείο ασθενειών. Ωστόσο, οι γιατροί δίνουν προσοχή στα πρότυπα οσμών όταν εμφανίζονται μαζί με άλλα συμπτώματα, επειδή τα βακτήρια του δέρματος, οι ορμόνες, ο μεταβολισμός, τα φάρμακα, οι μολύνσεις και ορισμένες ιατρικές παθήσεις μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που μυρίζει το σώμα.

Από τι προκαλείται η έντονη μυρωδιά του σώματος;

Ο ιδρώτας από μόνος του είναι ως επί το πλείστον άοσμος. Η μυρωδιά του σώματος αναπτύσσεται όταν ο ιδρώτας αναμειγνύεται με βακτήρια στο δέρμα, ειδικά σε ζεστές, υγρές περιοχές όπως οι μασχάλες, η βουβωνική χώρα και τα πόδια. Οι αποκρινείς ιδρωτοποιοί αδένες, οι οποίοι ενεργοποιούνται μετά την εφηβεία, παράγουν ένα παχύτερο υγρό, που τα βακτήρια μπορούν να διασπάσουν σε ενώσεις με πιο έντονη μυρωδιά.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μυρωδιά του σώματος μπορεί να αλλάξει με την εφηβεία, την έμμηνο ρύση, την εγκυμοσύνη, την εμμηνόπαυση, το στρες και την έντονη άσκηση. Η διατροφή μπορεί επίσης να κάνει τη διαφορά. Το σκόρδο, τα κρεμμύδια, το αλκοόλ και τα έντονα μπαχαρικά μπορεί να αλλάξουν προσωρινά τη μυρωδιά του ιδρώτα ή της αναπνοής.

Πότε μπορεί η μυρωδιά του σώματος να υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα υγείας;

Το πιο σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι είναι μια νέα μυρωδιά που είναι έντονη, επίμονη και δύσκολο να εξηγηθεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν εμφανίζεται με συμπτώματα όπως:

  • πυρετός
  • απώλεια βάρους
  • υπερβολική δίψα
  • συχνή ούρηση
  • πόνος
  • κόπωση
  • σύγχυση
  • δερματικές αλλαγές
  • ασυνήθιστες εκκρίσεις
ιδρωτας οσμη σωματος μυρωδια

Ορισμένα μοτίβα οσμών που οι γιατροί μπορεί να λάβουν σοβαρά υπόψη είναι:

  • Μια φρουτώδης ή ακετονοειδής μυρωδιά αναπνοής, ειδικά μαζί με δίψα, συχνή ούρηση, έμετο, κοιλιακό άλγος ή σύγχυση, μπορεί να είναι προειδοποιητικό σημάδι διαβητικής κετοξέωσης, μιας ιατρικής έκτακτης ανάγκης.
  • Μια μυρωδιά ψαριού από τον ιδρώτα, την αναπνοή ή τα ούρα μπορεί να υποδηλώνει τριμεθυλαμινουρία, μια σπάνια μεταβολική πάθηση που μερικές φορές ονομάζεται και «σύνδρομο οσμής ψαριού».
  • Μια μυρωδιά μούχλας ή ασυνήθιστη μυρωδιά αναπνοής μπορεί μερικές φορές να εμφανιστεί με προχωρημένη ηπατική νόσο.
  • Η έντονη μυρωδιά των ποδιών, της βουβωνικής χώρας ή των πτυχών του δέρματος μπορεί να υποδηλώνει παγιδευμένη υγρασία, μυκητιασική λοίμωξη ή βακτηριακή υπερανάπτυξη.
  • Μια ξαφνική αλλαγή στην οσμή του σώματος με υπερβολική εφίδρωση μπορεί μερικές φορές να σχετίζεται με φάρμακα, ορμονικές αλλαγές ή υποκείμενες παθήσεις, όπως ο διαβήτης, η νεφρική νόσος και η ηπατική νόσος.

Μπορεί το στρες να αλλάξει τον τρόπο που μυρίζει το σώμα;

Ναι. Η εφίδρωση από το στρες διαφέρει από την εφίδρωση που σχετίζεται με τη θερμότητα. Προέρχεται περισσότερο από τους αποκρινείς αδένες, οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε περιοχές όπως οι μασχάλες και η βουβωνική χώρα. Επειδή αυτός ο τύπος ιδρώτα περιέχει περισσότερες ουσίες που μπορούν να διασπάσουν τα βακτήρια του δέρματος, μπορεί να μυρίζει πιο έντονα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η οσμή που σχετίζεται με το στρες είναι ανθυγιεινή. Αλλά αν το άγχος, η εφίδρωση και η οσμή επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, ίσως αξίζει να συζητήσετε τόσο την εφίδρωση όσο και το συναισθηματικό στρες με έναν επαγγελματία υγείας.

Πότε πρέπει να δείτε γιατρό

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν η οσμή του σώματος αλλάξει ξαφνικά, δεν βελτιωθεί με την κανονική υγιεινή ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα. Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε βοήθεια εάν η εφίδρωση είναι υπερβολική, οι νυχτερινές εφιδρώσεις είναι συχνές ή η μυρωδιά επηρεάζει την αυτοπεποίθηση, την εργασία και την κοινωνική ζωή.

Χρειάζεται επείγουσα φροντίδα εάν εμφανίζεται φρουτώδης αναπνοή μαζί με έμετο, βαθιά αναπνοή, σύγχυση, σοβαρή αδυναμία ή γνωστό διαβήτη, επειδή αυτό μπορεί να υποδηλώνει διαβητική κετοξέωση.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί μυρίζω διαφορετικά ακόμα και μετά το ντους;

Η επίμονη οσμή μετά το πλύσιμο μπορεί να προέρχεται από ιδρώτα που έχει παγιδευτεί στα ρούχα, βακτήρια του δέρματος, μυκητιασική λοίμωξη, διατροφή, φάρμακα ή υπερβολική εφίδρωση.

Μπορούν οι ορμόνες να αλλάξουν την οσμή του σώματος;

Ναι. Η εφηβεία, οι αλλαγές στον κύκλο της εμμήνου ρύσεως, η εγκυμοσύνη και η εμμηνόπαυση μπορούν να επηρεάσουν τον ιδρώτα και τα βακτήρια του δέρματος, τα οποία μπορεί να αλλάξουν τη φυσική μυρωδιά.

Συμπέρασμα

Η φυσική μυρωδιά του σώματος σας είναι ένα φυσιολογικό μέρος της εφίδρωσης, των βακτηρίων του δέρματος και της καθημερινής ζωής. Αλλά μια σαφής αλλαγή στην οσμή μπορεί μερικές φορές να αντανακλά αλλαγές στον μεταβολισμό, λοίμωξη, ορμόνες, φάρμακα ή υποκείμενη ασθένεια.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση δεν είναι να πανικοβάλλεστε για κάθε μυρωδιά, αλλά να δίνετε προσοχή σε αλλαγές που είναι επίμονες, ασυνήθιστες ή σε συνδυασμό με άλλα συμπτώματα.

Πηγές:
sciencefocus.com
clevelandclinic.org
nhs.uk
mayoclinic.org (1)
mayoclinic.org (2)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πώς η ΕΛΑΣ κατάφερε να εντοπίσει τον Σκοπιανό ύποπτο

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στήνει «γαλάζιο μαραθώνιο» στην περιφέρεια και στα κάστρα που «πονάει» η ΝΔ

10:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Έξαλλοι οι Τούρκοι έδειξαν το… μεσαίο δάχτυλο στον Μοντέλα μετά τον αποκλεισμό

10:00ΥΓΕΙΑ

Τι μπορεί να αποκαλύψει η φυσική μυρωδιά του σώματος για την υγεία σας

09:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο λόγος που έδωσαν χυμό... τουρσί στον διαιτητή του ΗΠΑ-Αυστραλία

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Ο αόρατος κίνδυνος στις ελληνικές θάλασσες - Τι να κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Ορεινή Ναυπακτία: Άφαντος ο επιχειρηματίας Νίκος Σακαρέλλος - «Δεν βγάζουμε καμία άκρη»

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μία Aston Martin που κοστίζει όσο μια Porsche αλλά δεν βγαίνει ποτέ στον δρόμο

09:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ιπτάμενος Λευκός Οίκος»: Ο Τραμπ παρουσίασε το νέο Air Force One που του δώρισε το Κατάρ - Δείτε φωτογραφίες

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

08:48ΕΛΛΑΔΑ

«Η αθωότητα και η αγάπη των παιδιών είναι πια η μόνη μας ανταμοιβή κι ικανοποίηση»

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes-AMG αντεπιτίθεται με 27 νέα μοντέλα σε τρία χρόνια

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Ο νέος δήμαρχος ετοιμάζει «χαράτσι» 50 ευρώ για όποιον θέλει να επισκεφτεί την πόλη

08:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους λόγω θερμοπληξίας στο φαράγγι του Γκραντ Κάνιον

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχολόγος ντύθηκε Buzz Lightyear για να βοηθήσει 4χρονο στη μαγνητική τομογραφία και γίνεται viral

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Μαύρο Κουτί της Γης: Μέσα στην παράξενη κατασκευή που θα καταγράψει το τέλος της ανθρωπότητας

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche έβαλε οκτώ… ψεύτικες ταχύτητες στην Taycan

08:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία - Παραγουάη 0-1: «Χτύπημα» από το 2' και βήμα πρόκρισης | Αποκλείστηκε η ομάδα του Μοντέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

08:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο Ιούλιος στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF, NOAA και NASA

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Ορεινή Ναυπακτία: Άφαντος ο επιχειρηματίας Νίκος Σακαρέλλος - «Δεν βγάζουμε καμία άκρη»

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Τι είπε ο 43χρονος ενοικιαστής στη Νικολούλη πριν τη συλληψή του και τι απάντησε ο αδελφός της - Οι καταγγελίες για ενόπλους και απειλές

07:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία - Παραγουάη: Κόκκινη στον Αλμιρόν επειδή κάλυψε το στόμα του – Ένταση στο ημίχρονο

09:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο λόγος που έδωσαν χυμό... τουρσί στον διαιτητή του ΗΠΑ-Αυστραλία

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Βρέθηκε πόρτα από συρματόπλεγμα δίπλα στο σπίτι - Εξετάζονται «θαμμένα» στοιχεία

07:57WHAT THE FACT

Αρχαία ρωμαϊκά έγγραφα αποδεικνύουν πως ο Ιησούς ήταν υπαρκτό πρόσωπο - «Εκτελέστηκε ο Χριστός»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ιπτάμενος Λευκός Οίκος»: Ο Τραμπ παρουσίασε το νέο Air Force One που του δώρισε το Κατάρ - Δείτε φωτογραφίες

07:40WHAT THE FACT

Η μαθηματική εξίσωση που δείχνει πότε θα τελειώσει ο κόσμος - Θεωρείται κατά 95% ακριβής

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο

07:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για το Σαββατοκύριακο - Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία

08:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία - Παραγουάη 0-1: «Χτύπημα» από το 2' και βήμα πρόκρισης | Αποκλείστηκε η ομάδα του Μοντέλα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

10:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Έξαλλοι οι Τούρκοι έδειξαν το… μεσαίο δάχτυλο στον Μοντέλα μετά τον αποκλεισμό

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Συνελήφθη Βρετανίδα ηθοποιός που προσπάθησε να εισάγει 320 κιλά μεθαμφεταμίνης στη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ