Πώς θα καταλάβετε αν το ψάρι που είδατε ήταν λαγοκέφαλος

Snapshot Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) εμφανίζεται πλέον σε ρηχά νερά και κοντά σε παραλίες με λουόμενους στην Ελλάδα, με αυξανόμενη επιθετικότητα και παρουσία μικρών ατόμων που δείχνουν εγκατάσταση πληθυσμών.

Το ψάρι έχει χαρακτηριστικά όπως μακρύ τορπιλλοειδές σώμα, πρασινωπό ή καφέ χρώμα με σκούρες κηλίδες, λευκή κοιλιά, ασημένια λωρίδα και δυνατό στόμα που μοιάζει με ράμφος.

Περιέχει την τοξίνη τετροδοτοξίνη, η οποία είναι νευροτοξική και δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα, καθιστώντας το κατανάλωση επικίνδυνη.

Σε περίπτωση εμφάνισης του ψαριού, συνιστάται να μην το πλησιάζετε, να κρατάτε παιδιά και κατοικίδια μακριά και να μην το αγγίζετε είτε είναι ζωντανό είτε νεκρό.

Η έρευνα για ασφαλή βιομηχανική επεξεργασία της τοξίνης αφορά μόνο ζωοτροφές και δεν καθιστά το ψάρι κατάλληλο για κατανάλωση από ανθρώπους. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας το πιο ανησυχητικό εύρημα του 2026 όσον αφορά τους λαγοκέφαλους, δεν είναι απλώς ότι εμφανίζονται σε νέες περιοχές, αλλά ότι εμφανίζονται σε ρηχά νερά και παραλίες, καταγράφονται ολοένα συχνότερες παρουσίες κοντά σε ακτές με λουόμενους, εντοπίζονται μικρά άτομα, ένδειξη εγκατάστασης πληθυσμών και αλλάζει η συμπεριφορά τους και γίνονται επιθετικά.

Στις ελληνικές θάλασσες έχουν αναφερθεί 7 είδη του γένους Lagocephalus, με πιο γνωστό και πιο προβληματικό τον Lagocephalus sceleratus, τον ασημογραμμωτό λαγοκέφαλο. Στην Ελλάδα καταγράφηκε το 2005 μετά την είσοδό του στην Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και σήμερα έχει ισχυρή παρουσία κυρίως σε νότιες και ανατολικές περιοχές, με συνεχή επέκταση. Πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι το είδος εξαπλώνεται και βορειότερα, ακόμη και προς περιοχές της Αττικής και του νότιου Ευβοϊκού. Ενώ μεμονωμένες καταγραφές υπάρχουν από κάθε άκρη της Ελλάδας.

Πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε τον λαγοκέφαλο (Lagocephalus sceleratus)

Το ψάρι έχει μια ξεχωριστή εμφάνιση, αλλά δεν πρέπει να βασίζεστε σε ένα μόνο χαρακτηριστικό. Εάν ένα ψάρι μοιάζει με λαγοκέφαλο και δεν είστε σίγουροι, κρατήστε απόσταση.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Μακρύ, τορπιλλοειδές σώμα

Πρασινωπό ή καφέ άνω μέρος σώματος με σκούρες κηλίδες

Λευκή κοιλιά

Ασημένια λωρίδα που εκτείνεται από το στόμα προς την ουρά

Ασημένια κηλίδα κοντά στο μάτι ή στην περιοχή του "μάγουλου"

Μαύρο σημάδι στη βάση του θωρακικού πτερυγίου

Μεγάλα μάτια και αμβλύ κεφάλι

Δυνατό στόμα που μοιάζει με ράμφος αντί για κανονικά δόντια

Το μέγεθος ενός ενήλικου λαγοκέφαλου είναι περίπου 40-60 cm, αλλά μπορεί να ξεπεράσει και το 1 μέτρο!

Πού μπορεί να το δουν οι λουόμενοι;

Το είδος συχνά συνδέεται με αμμώδεις βυθούς, υφάλους και παράκτια ενδιαιτήματα. Ζει γενικά σε βάθος μεταξύ 20 και 50 μέτρων, με τα πιο νεαρά ψάρια να συνδέονται με αμμώδεις βυθούς και τα ενήλικα να βρίσκονται πιο κοντά σε λιβάδια Ποσειδωνίας.

Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις για τη δημόσια ασφάλεια έχουν σημασία, επειδή το ψάρι μπορεί να ανέβει αρκετά κοντά στην ακτή ώστε να το συναντήσουν λουόμενοι, ψαράδες ή παιδιά, ειδικά σε ρηχές ή παράκτιες περιοχές.

Γιατί είναι επικίνδυνο;

Υπάρχουν δύο ξεχωριστοί κίνδυνοι. Ο πρώτος είναι η δηλητηρίαση από την κατανάλωσή του. Ο λαγοκέφαλος περιέχει τετροδοτοξίνη, μια ισχυρή νευροτοξίνη που μπορεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα και την αναπνοή. Η τοξίνη είναι επικίνδυνη επειδή μπορεί να μην καταστραφεί με το συνηθισμένο μαγείρεμα.

Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ο τραύμα. Τα σαγόνια και τα δόντια του είναι αρκετά δυνατά για να κόψουν κομμάτι δέρματος ή δάχτυλο, παρόλο που το δάγκωμα δεν είναι τοξικό.

Τι πρέπει να κάνετε αν δείτε λαγοκέφαλο

Μην το πλησιάσετε. Εάν είναι ζωντανό στο νερό, απομακρυνθείτε ήρεμα και κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά. Μην προσπαθήσετε να το παγιδεύσετε, να το σηκώσετε ή να το φωτογραφίσετε από κοντινή απόσταση.

Εάν είναι νεκρό στην παραλία, μην το αγγίξετε, μην το ανοίξετε, μην το πετάξετε σε μέρος που μπορεί να το φάνε ζώα ή να προσπαθήσουν να το μαγειρέψουν. Αναφέρετε τυχόν θεάσεις σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ή τις οδηγίες παρακολούθησης της θάλασσας, όπου είναι διαθέσιμες.

Μπορεί ποτέ να γίνει ασφαλές για χρήση;

Η έρευνα έχει εξετάσει εάν το είδος μπορεί να μεταποιηθεί σε ιχθυάλευρο μετά την απενεργοποίηση των τοξινών. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ελληνικό έργο LagoMeal μελέτησε τρόπους για την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση της τετροδοτοξίνης για ζωοτροφές υδατοκαλλιέργειας, όχι για μαγείρεμα στο σπίτι ή για χρήση από τους καταναλωτές.

Αυτή η διάκριση είναι απαραίτητη: η έρευνα για την ελεγχόμενη βιομηχανική επεξεργασία δεν σημαίνει ότι το ψάρι είναι ασφαλές για προετοιμασία σε κουζίνα.

Συμπέρασμα

Το είδος Lagocephalus sceleratus είναι ένα χωροκατακτητικό τοξικό pufferfish που οι άνθρωποι στα ελληνικά νερά θα πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν. Η κηλιδωτή πλάτη του, η λευκή κοιλιά του, η ασημένια πλευρική ταινία, η ασημένια περιοχή των μάγουλων και το στόμα που μοιάζει με ράμφος είναι βασικές οπτικές ενδείξεις.

Η πρακτική συμβουλή είναι σταθερή: κρατήστε απόσταση, προστατέψτε τα παιδιά και τα κατοικίδια, μην χειρίζεστε νεκρά ή ζωντανά ψάρια και μην το καταναλώνετε ποτέ. Η αναγνώριση είναι χρήσιμη, αλλά η αποφυγή είναι το πραγματικό μέτρο ασφαλείας.

Πηγές:

lagomeal.gr

fishbase.se

univ-cotedazur.eu (1)

univ-cotedazur.eu (2)

europa.eu/news

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