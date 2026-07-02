Νέος τρόπος αντιμετώπισης για διάστρεμμα ή θλάση χωρίς εφαρμογή πάγου

«PEACE» και «LOVE»: Ο νέος τρόπος αντιμετώπισης διαστρεμμάτων και θλάσεων.

Newsbomb

Νέος τρόπος αντιμετώπισης για διάστρεμμα ή θλάση χωρίς εφαρμογή πάγου
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα διαστρέμματα δεν αντιμετωπίζονται πλέον μόνο με την παλιά συμβουλή για ανάπαυση, πάγο, συμπίεση και ανύψωση (ακρωνύμιο RICE). Μια νεότερη προσέγγιση, που προτάθηκε από τους Blaise Dubois και Jean-François Esculier, φυσιοθεραπευτή και κλινικό αναπληρωτή καθηγητή ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας στην Κελόουνα, έχει τα ακρωνύμια PEACE και LOVE!

Η προσέγγισή τους δημοσιεύτηκε στο BMJ Sports Medicine.

Το μήνυμα είναι να μην αγνοείτε τον πόνο ή να επιστρέφετε βιαστικά στη δραστηριότητα. Στόχος είναι να προστατεύσετε τον τραυματισμένο ιστό για λίγο, να αποφύγετε την περιττή υπερβολική θεραπεία και στη συνέχεια να αποκαταστήσετε την κίνηση, τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση με ελεγχόμενο τρόπο.

Σε ποιους τραυματισμούς εφαρμόζεται η ΕΙΡΗΝΗ και ΑΓΑΠΗ;

Ως θεραπευτικό πρωτόκολλο, το ΕΙΡΗΝΗ (PEACE) και ΑΓΑΠΗ (LOVE) προορίζεται για τραυματισμούς μαλακών ιστών. Ένα διάστρεμμα επηρεάζει τους συνδέσμους, οι οποίοι συνδέουν τα οστά σε μια άρθρωση, ενώ μια θλάση επηρεάζει έναν μυ ή τένοντα.

Συνηθισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν διαστρέμματα αστραγάλου ή καρπού και θλάσεις γάμπας ή οπίσθιων μηριαίων. Η νέα μέθοδος είναι πιο χρήσιμη για ήπιους έως μέτριους τραυματισμούς. Ο έντονος πόνος, η παραμόρφωση, το έντονο πρήξιμο, η αδυναμία αντοχής βάρους ή η απώλεια λειτουργίας θα πρέπει να αξιολογούνται ιατρικά.

Τι σημαίνει PEACE τις πρώτες ημέρες;

Το ακρωνύμιο PEACE εφαρμόζεται στην πρώιμη φάση μετά τον τραυματισμό, συνήθως τις πρώτες 1 έως 3 ημέρες. Στόχος του είναι να ηρεμήσει τα συμπτώματα χωρίς να εμποδίσει την κανονική επούλωση.

  • PProtectionΠροστασία: Σημαίνει μείωση των κινήσεων ή των φορτίων που σαφώς επιδεινώνουν τον πόνο
  • Ε- ElevationΑνύψωση: Σημαίνει να σηκώνετε το τραυματισμένο άκρο όταν είναι δυνατόν για να βοηθηθεί το πρήξιμο
  • A - AvoidΑποφυγή: Σημαίνει να αποφύγετε τις αντιφλεγμονώδεις προσεγγίσεις, δηλαδή να μη βασίζεστε αυτόματα σε αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή επαναλαμβανόμενη εφαρμογή πάγου, επειδή η φλεγμονή είναι μέρος της επιδιόρθωσης των ιστών
  • CCompressionΣυμπίεση: Σημαίνει χρήση επιδέσμου ή ταινίας για στήριξη και έλεγχο του οιδήματος
  • EEducationΕκπαίδευση: Σημαίνει κατανόηση του τραυματισμού, αποφυγή περιττών παθητικών θεραπειών και γνώση πότε να ζητήσετε βοήθεια

Αυτή είναι μια μετατόπιση από το "μην κάνετε τίποτα και βάλτε πάγο", διότι η σύντομη προστασία μπορεί να βοηθήσει, αλλά η παρατεταμένη ανάπαυση μπορεί να επιβραδύνει την ανάρρωση.

Τι σημαίνει LOVE κατά την ανάρρωση;

Το ακρωνύμιο LOVE ξεκινά όταν ο τραυματισμός υποχωρεί και μπορείτε πλέον να κάνετε ήπιες δραστηριότητες. Μετακινεί την εστίαση από την προστασία στην αποκατάσταση.

  • LLoadΦορτίο: Σημαίνει σταδιακή επανεισαγωγή της κίνησης και της φόρτισης με τρόπο που καθοδηγείται από τον πόνο
  • OOptimismΑισιοδοξία: Έχει σημασία επειδή ο φόβος της κίνησης μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή στην κανονική λειτουργία
  • VVascularisationΑγγειοποίηση: Σημαίνει χρήση ασφαλούς αερόβιας δραστηριότητας για τη βελτίωση της ροής του αίματος και της γενικής κατάστασης
  • EExerciseΆσκηση: Σημαίνει αποκατάσταση της κινητικότητας, της δύναμης, της ισορροπίας και του ελέγχου

Το κλειδί είναι η εξέλιξη. Η υπερβολική κίνηση πολύ νωρίς μπορεί να ερεθίσει τον τραυματισμό, αλλά η πολύ λίγη κίνηση μπορεί να αφήσει τον ιστό αδύναμο και πιο πιθανό να τραυματιστεί ξανά.

screen-shot-2019-04-25-at-25847-pm.jpg

Γιατί ο πάγος δεν είναι πλέον η αυτόματη αντιμετώπιση;

Ο πάγος μπορεί να μειώσει προσωρινά τον πόνο, αλλά δεν θεωρείται πλέον απαραίτητος για κάθε διάστρεμμα ή θλάση. Η νεότερη ανησυχία είναι ότι η επαναλαμβανόμενη χρήση πάγου και η τακτική χρήση αντιφλεγμονωδών μπορεί να επηρεάσουν ορισμένες φυσικές διαδικασίες αποκατάστασης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πάγος απαγορεύεται. Η βραχυπρόθεσμη ψύξη για την ανακούφιση από τον πόνο μπορεί να εξακολουθεί να είναι λογική. Αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά την κατάλληλη φόρτιση, αποκατάσταση ή ιατρική αξιολόγηση όταν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή επίμονα.

Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα χρειάζονται επίσης προσοχή, ειδικά για άτομα με έλκος στομάχου, νεφρική νόσο, καρδιακές παθήσεις, χρήση αραιωτικών αίματος, εγκυμοσύνη ή άλλους ιατρικούς κινδύνους.

Πότε πρέπει να πάτε σε ορθοπεδικό

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο πόνος είναι έντονος, το πρήξιμο είναι γρήγορο, η άρθρωση φαίνεται παραμορφωμένη, οι μελανιές είναι εκτεταμένες ή δεν μπορείτε να περπατήσετε, να πιάσετε ή να χρησιμοποιήσετε την τραυματισμένη περιοχή.

Μούδιασμα, αδυναμία, ανοιχτές πληγές, πυρετός, επιδεινούμενη ερυθρότητα ή συμπτώματα που δεν βελτιώνονται μετά από αρκετές ημέρες χρειάζονται επίσης αξιολόγηση.

Επαναλαμβανόμενα διαστρέμματα ή θλάσεις θα πρέπει επίσης να ελέγχονται, επειδή η κακή αποκατάσταση μπορεί να αφήσει μια άρθρωση ασταθή ή έναν μυ ευάλωτο σε επανατραυματισμούς.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να πέφτω σε κρεβάτι μετά από ένα διάστρεμμα;

Όχι. Η σύντομη προστασία είναι χρήσιμη, αλλά η πλήρης ανάπαυση για πολύ καιρό μπορεί να επιβραδύνει την ανάρρωση. Η ήπια κίνηση ενθαρρύνεται μόλις ο τραυματισμός μπορεί να την ανεχθεί.

Πότε μπορώ να επιστρέψετε στον αθλητισμό;

Η επιστροφή θα πρέπει να περιμένει μέχρι να ελεγχθεί ο πόνος, η κίνηση να είναι σχεδόν φυσιολογική, η δύναμη να βελτιωθεί και οι κινήσεις που αφορούν συγκεκριμένα το εκάστοτε άθλημα να μπορούν να γίνουν με ασφάλεια.

Συμπέρασμα

Το πρωτόκολλο θεραπείας με τα ακρωνύμια PEACE και LOVE εκμοντερνίζει την παλιά προσέγγιση για ανάπαυση, πάγο, συμπίεση και ανύψωση (RICE), αντιμετωπίζοντας τα διαστρέμματα και τις θλάσεις ως τραυματισμούς που χρειάζονται τόσο έγκαιρη προστασία όσο και ενεργή ανάρρωση. Οι πρώτες ημέρες αφορούν την αποφυγή βλάβης. Η επόμενη φάση αφορά την ανοικοδόμηση της κίνησης, της δύναμης και της αυτοπεποίθησης.

Για ήπιους τραυματισμούς, αυτό το πλαίσιο μπορεί να καθοδηγήσει την ασφαλέστερη αυτοφροντίδα. Για σοβαρούς, επιδεινούμενους ή ασαφείς τραυματισμούς, η επαγγελματική αξιολόγηση παραμένει απαραίτητη.

Πηγές:
washingtonpost.com
bmj.com
nhs.uk
medlineplus.gov

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:48LIFESTYLE

«Τα Φιλαράκια»: Σπάνια εμφάνιση του «Τζόι» με την κόρη του Μαρίνα στο Λος Άντζελες

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 58χρονος αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές του

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη για αμερικανική ανεξαρτησία: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 39χρονος εκβίαζε την ίδια του την αδερφή για 11.000 ευρώ

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: 8 βουδιστές μοναχοί νεκροί - Τους χτύπησε ανήλικος με αγροτικό φορτηγάκι

10:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί: Σε ισχύ το επιπλέον κόστος των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ

10:30WHAT THE FACT

Νεαροί που πήγαιναν στην Πάρο έγιναν viral: Τύπωσαν τα εισιτήριά τους σε αφίσες

10:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας» του Νόλαν λίγο πριν την πρεμιέρα - «Τα θυμάμαι όλα. Μια σύζυγος. Ένας γιος. Η πατρίδα»»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Τους «έχουν» από τις κάμερες - Πώς έδρασαν οι τρεις «άγουροι» δράστες και γιατί επέλεξαν τους στόχους τους - Δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει ο ηθοποιός Ντάνι Γκλόβερ: «Πάσχω από Αλτσχάιμερ»

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ηλικιωμένοι επένδυσαν 500.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα αλλά έπεσαν σε απατεώνες

10:12LIFESTYLE

Μιχάλης Μόσιος: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού

10:08LIFESTYLE

Γωγώ Τσαμπά: Της έριξαν λουλούδια με φορτωτή σε πανηγύρι - Δείτε βίντεο

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ProntoPegno: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα κόσμημα με την κυκλική οικονομία;

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Άνδρας βίασε 17χρονη σε σιδηροδρομικό σταθμό αφού την απομόνωσε από τις φίλες της

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για επίθεση σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: «Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα»

09:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Politico: Εκλογές στο τέλος της κυβερνητικής θητείας - Εννοούμε όσα λέμε

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Κατασχέσθηκαν 3,2 κιλά κοκαΐνης - Τρεις συλλήψεις

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την Αφροδίτη Νέστορα – Είχε χάσει και την αδερφή της το 2021

09:43WHAT THE FACT

Τι θα γινόταν αν οι εξωγήινοι επικοινωνούσαν μαζί μας; Οι επιστήμονες ήδη προετοιμάζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την Αφροδίτη Νέστορα – Είχε χάσει και την αδερφή της το 2021

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός άνδρας και ένας τραυματίας μετά από ατύχημα σε ράφτινγκ στα Λουτρά Τρυφού

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Τρίχες είχαν κολλήσει στο μπέργκερ του και τις κατανάλωσε - Έχασε μέρος του εντέρου του

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Κολαστήριο στο Οχάιο: Διασώθηκαν 16 παιδιά που ζούσαν σαν «αγρίμια» - «Ήταν το απόλυτο κακό»

08:48LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου σε ηλικία 85 ετών

09:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Αναλυτικό πρόγραμμα

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

10:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας» του Νόλαν λίγο πριν την πρεμιέρα - «Τα θυμάμαι όλα. Μια σύζυγος. Ένας γιος. Η πατρίδα»»

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Κοντά στη σύλληψη των 3 δραστών - «Τους έδωσαν» κάμερες και σήματα κινητών

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Άνδρας βίασε 17χρονη σε σιδηροδρομικό σταθμό αφού την απομόνωσε από τις φίλες της

08:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Ασλανίδη: Ψέματα ότι το δικαστήριο με περίμενε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει

10:08LIFESTYLE

Γωγώ Τσαμπά: Της έριξαν λουλούδια με φορτωτή σε πανηγύρι - Δείτε βίντεο

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι η νέα Στοά Αρσακείου – Πότε ξεκινά η λειτουργία της, τι περιλαμβάνει

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

22:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ο μηχανικάρας έλειπε στο μάθημα "αντιστηρίξεις"»: Πετράλωνα: Τι λένε στις «πιάτσες» των πολιτικών μηχανικών για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

08:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Απίστευτο ξέσπασμα του Πάπε Γκέιγ κατά του προπονητή του: «Ή εγώ ή αυτός»

10:12LIFESTYLE

Μιχάλης Μόσιος: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Τους «έχουν» από τις κάμερες - Πώς έδρασαν οι τρεις «άγουροι» δράστες και γιατί επέλεξαν τους στόχους τους - Δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ