Θεμιστοκλέους: «Ιδιωτική υπόθεση» του γιατρού στο Καστελλόριζο - ΟΕΝΓΕ: «Εξωθήθηκαν σε παραίτηση»

Snapshot Το Καστελλόριζο δεν έχει μείνει χωρίς γιατρό, μετά την παραίτηση των αγροτικών γιατρών.

Η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών καταγγέλλει κακές συνθήκες στέγασης, καθώς και στοχοποίηση των γιατρών που ανέδειξαν τα προβλήματα.

Η ΟΕΝΓΕ υποστηρίζει ότι οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές είναι γενικευμένες στα νησιά και ζητεί μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς και κατάργηση της «υπηρεσίας υπαίθρου». Snapshot powered by AI

Το Καστελλόριζο δεν έχει μείνει χωρίς γιατρό, τόνισε σήμερα, Δευτέρα (06/07/2026), ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του Ertnews. Αναφερόμενος στο περιστατικό με τη σύλληψη του αγροτικού γιατρού στο ακριτικό νησί, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε:

«Οι δύο αγροτικοί γιατροί είχαν τοποθετηθεί στο νησί και, περίπου έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ζήτησαν ταυτόχρονα άδεια. Το αίτημα για ταυτόχρονη άδεια δεν μπορούσε να γίνει δεκτό, καθώς δεν ήταν δυνατόν να μείνει ακάλυπτο το νησί», και συμπλήρωσε:

«Έπρεπε να λάβει άδεια πρώτα ο ένας γιατρός και στη συνέχεια ο άλλος. Στη συνέχεια, οι δύο γιατροί υπέβαλαν την παραίτησή τους, η οποία έγινε δεκτή, και αντικαταστάθηκαν άμεσα». Ο Μάριος Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι οι δύο γιατροί δεν ήταν μόνιμοι γιατροί του ΕΣΥ, αλλά αγροτικοί, και σημείωσε ότι σήμερα υπάρχουν γιατροί στο νησί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα περιστατικά με τις μηνύσεις ακολούθησαν τις παραιτήσεις των δύο γιατρών, εννοώντας ότι δεν είναι θέμα που αφορά το υπουργείο Υγείας. «Δεν ξέρουμε αν ήταν με χειροπέδες, αλλά υπήρξε διαπληκτισμός με δημοτικό υπάλληλο. Δεν έχει τελείως άδικο ο γιατρός σχετικά με το χώρο διαμονής, παρόλο που αυτό είναι θέμα με τον Δήμο. Αλλά σε μια ιδιωτική υπόθεση ενός γιατρούς που έχει κληθεί η αστυνομία, δεν έχουμε κάτι εμείς, ως ΕΣΥ, να ψάξουμε» δήλωσε. Ο κ. Θεμιστοκλέους συμπλήρωσε ότι στο Καστελλόριζο δίνεται επίδομα 400 ευρώ από την Περιφέρεια, ενώ εξήγησε ότι το ζήτημα της διαμονής καλύπτεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η διαμονή, το ασθενοφόρο και τα τραπεζοκαθίσματα, η έλλειψη τροπονίνης

Διαφορετική εκδοχή των γεγονότων δίνει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιάννης Γαλανόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων: «Θερμά συγχαρητήρια στο υπουργείο υγείας, το Δήμο Καστελόριζου και όλους τους εμπλεκόμενους για τη φιλοξενία που επιφύλαξαν στον αγροτικό γιατρό του Καστελλόριζου. Για το σπίτι που δεν ήταν κατοικήσιμο, για το ασθενοφόρο που χαλάει την ησυχία των καταστηματαρχών και των τουριστών, για την αλήθεια που δεν αντέχουν να ακούν. Για τις χειροπέδες που φόρεσαν στο γιατρό, γιατί δεν τους άρεσε η αλήθεια».

Αναλυτικά, η ΟΕΝΓΕ, σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρει για τα γεγονότα στο Καστελλόριζο: «Αντί οι κύριοι Γεωργιάδης και Ροϊλός (σ.σ. διοικητής 2ης ΥΠΕ) να απολογηθούν για τις άθλιες συνθήκες του καταλύματος (σπασμένη πόρτα, μουχλιασμένοι τοίχοι, ακατάλληλες υδραυλικές εγκαταστάσεις), το οποίο προοριζόταν για τη στέγαση των δύο αγροτικών γιατρών και άρχισε να επισκευάζεται μόνο μετά τις καταγγελίες τους, για την έλλειψη ειδικευμένων γιατρών ακόμη και στοιχειωδών μέσων, όπως τα αντιδραστήρια τροπονίνης που προμηθεύτηκαν με καθυστέρηση τριών εβδομάδων, επιχειρούν να μεταθέσουν τις ευθύνες τους και να συκοφαντήσουν τους συναδέλφους που ανέδειξαν δημόσια τα προβλήματα. Αντί να διασφαλίσουν έστω τα αυτονόητα, όπως την απρόσκοπτη πρόσβαση του ασθενοφόρου στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, επέλεξαν τη στοχοποίηση των γιατρών, οι οποίοι τελικά εξωθήθηκαν σε παραίτηση αφού πρώτα ο ένας εξ αυτών συνελήφθη μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, όχι για ιδιωτική του υπόθεση αλλά για θέμα που αφορά άμεσα ζητήματα της εργασίας του. Προφανώς οι ανακοινώσεις του υπουργού υγείας και της 2ης ΥΠΕ προσπαθούν να υποβαθμίσουν το θέμα χαρακτηρίζοντας το ως "διαφορές μεταξύ ιδιωτών" που τάχα "δεν αφορούν την υπηρεσία", πράγμα που φυσικά δεν ισχύει».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών, όσα καταγγέλθηκαν δεν αφορούν μόνο το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, καθώς «ανάλογες ελλείψεις και απαράδεκτες συνθήκες αντιμετωπίζουν υγειονομικοί σε πολλά νησιά της χώρας». Επιπλέον, «το πολυδιαφημιζόμενο πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών για τη στέγαση των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί "σταγόνα στον ωκεανό" των αναγκών, ενώ τα επιδόματα στέγασης είτε επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των περιφερειών είτε δεν επαρκούν για να καλύψουν το πραγματικό κόστος ή ακόμη και διακόπτονται, όπως συνέβη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

«Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση της Ν.Δ., η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και οι διοικήσεις των Υ.Π.Ε. να πείσουν για το αντίθετο, η πραγματικότητα τους διαψεύδει καθημερινά: δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό, εντατικοποίηση της εργασίας, αναγκαστικές μετακινήσεις από την μια δομή στην άλλη του ίδιου λιγοστού υπερεξοντωμένου υγειονομικού προσωπικού, απλήρωτες εφημερίες και δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης και στέγασης, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο για τους υγειονομικούς αλλά και για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους» υποστηρίζει η ΟΕΝΓΕ. Τέλος, ζητεί ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς και κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού της υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικού), «ώστε να σταματήσει η ανακύκλωση των ίδιων αδιεξόδων που οδηγεί ολοένα και περισσότερους νέους γιατρούς στην επιλογή της μετανάστευσης».

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