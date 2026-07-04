Η ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ για τα γεγονότα στο Καστελόριζο

Τι αναφέρει στην ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς

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Η ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ για τα γεγονότα στο Καστελόριζο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου στο Καστελόριζο υπέβαλαν ταυτόχρονα αίτημα άδειας, το οποίο απορρίφθηκε από τη 2η ΥΠΕ.
  • Οι ιατροί παραιτήθηκαν και από τις 3/7/2026 δεν είναι πλέον δημόσιοι υπάλληλοι ή υπόχρεοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου.
  • Η 2η ΥΠΕ μετέφερε άμεσα δύο νέους ιατρούς για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του νησιού.
  • Η 2η ΥΠΕ δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μετέπειτα διαμάχες μεταξύ των πρώην ιατρών και τοπικών υπαλλήλων.
  • Η λειτουργία του ιατρείου στη Μεγίστη είναι εξασφαλισμένη με επαρκές και έμπειρο ιατρικό προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό.
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Η Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με αφορμή τα δημοσιεύματα που αφορούν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Καστελόριζο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει τα ακόλουθα:

«Οι δύο υπόχρεοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Π.Π.Ι. Μεγίστης και δεν είχαν ακόμη συμπληρώσει έναν μήνα υπηρεσίας, υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης λήψης άδειας. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό, κατόπιν απόφασης του Διοικητή της 2ης Υ.Π.Ε.

Αμέσως μετά, οι δύο ιατροί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν τελικώς δεκτές μετά την έκδοση των σχετικών εγγράφων. Ως εκ τούτου, από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 03/07/2026, οι εν λόγω ιατροί έπαυσαν να φέρουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του υπόχρεου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου και πλέον αποτελούν ιδιώτες πολίτες.

Για την άμεση και απρόσκοπτη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του νησιού, η 2η Υ.Π.Ε. προχώρησε άμεσα στη μετακίνηση ειδικής Γενικής Ιατρού, καθώς και ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, στη δομή υγείας της Μεγίστης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η 2η Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό ή διένεξη έλαβε χώρα μεταγενέστερα μεταξύ των δύο ιδιωτών και των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων του νησιού.

Κύριο μέλημα και προτεραιότητα της Διοίκησης παραμένει η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στους κατοίκους του νησιού. Διαβεβαιώνουμε, συνεπώς, τους κατοίκους της Μεγίστης ότι η εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου είναι πλήρως εξασφαλισμένη, καθώς η δομή είναι επαρκώς στελεχωμένη από έμπειρη Γενική Ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, βεβαίως υπάρχει αναλυτής τροπονίνης στο ιατρείο point of care high sensitivity και δέκα διαθέσιμα αντιδραστήρα.».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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