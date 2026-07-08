Η μεγάλη «μάχη» του καλοκαιριού: Παγωτό ή παγωμένο γιαούρτι – Ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;

Η διαφορά δεν κρύβεται μόνο στις θερμίδες – Τι δείχνει η διατροφική σύγκριση ανάμεσα στα δύο δημοφιλή παγωμένα γλυκά

Newsbomb

Η μεγάλη «μάχη» του καλοκαιριού: Παγωτό ή παγωμένο γιαούρτι – Ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;
ΥΓΕΙΑ
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Κάθε καλοκαίρι το ίδιο δίλημμα επιστρέφει: Παγωτό ή παγωμένο γιαούρτι; Το δεύτερο έχει αποκτήσει τη φήμη της πιο «έξυπνης» και υγιεινής επιλογής, όμως, η εικόνα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Πίσω από την αίσθηση ενός ελαφριού γλυκού κρύβονται διαφορές σε θερμίδες, λιπαρά, ζάχαρη αλλά και τα συστατικά που κάνουν τελικά τη διαφορά. Πριν, λοιπόν, γεμίσεις το κυπελλάκι σου με φαντεζί γαρνιτούρες και επιπλέον γεύσεις, αξίζει να δεις τι πραγματικά αγοράζεις.

Το παγωμένο γιαούρτι είναι ένα κρεμώδες γαλακτοκομικό επιδόρπιο παρόμοιο με το παγωτό, αλλά παρασκευάζεται με καλλιέργειες γιαουρτιού, οι οποίες του δίνουν πιο ξινή γεύση.

Η φήμη του ως πιο υγιεινή επιλογή οφείλεται στο γεγονός ότι συνήθως έχει λιγότερα λιπαρά και θερμίδες από το παγωτό. Συνήθως παρασκευάζεται από γάλα χαμηλών λιπαρών, ενώ, το παγωτό περιέχει κρέμα γάλακτος και πλήρες γάλα, αυξάνοντας την περιεκτικότητα σε θερμίδες και λιπαρά.

Ωστόσο, δεν είναι ίδια όλα τα παγωμένα γιαούρτια. Κάποια παγωτά μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή από ορισμένα παγωμένα γιαούρτια, ανάλογα με τα συστατικά τους και την ποσότητα που καταναλώνεται.

Περιέχει πραγματικά προβιοτικά το παγωμένο γιαούρτι;

Μερικά παγωμένα γιαούρτια περιέχουν προβιοτικά, αλλά όχι όλα. Κατά την παραγωγή τους χρησιμοποιείται συνήθως παστεριωμένο γάλα. Η παστερίωση εξουδετερώνει τα επιβλαβή βακτήρια, αλλά μπορεί να καταστρέψει και τα ωφέλιμα, γι’ αυτό προστίθενται στη συνέχεια ζωντανές καλλιέργειες.

Πολλά προβιοτικά βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν στις χαμηλές θερμοκρασίες και να παραμείνουν σταθερά κατά την αποθήκευση, σύμφωνα με έρευνες.

Παρ’ όλα αυτά, η ποσότητα προβιοτικών διαφέρει σημαντικά από προϊόν σε προϊόν. Αν θέλετε παγωμένο γιαούρτι με περισσότερα ωφέλιμα βακτήρια, προτιμήστε προϊόντα που αναγράφουν ότι περιέχουν «ζωντανές και ενεργές καλλιέργειες».

ΠαγωτόΠαγωμένο γιαούρτι
Θερμίδες222159
Πρωτεΐνη4,1 γραμμάρια4 γραμμάρια
Λιπαρά13 γραμμάρια5,6 γραμμάρια
Υδατάνθρακες22,2 γραμμάρια24,2 γραμμάρια
Ζάχαρη21,2 γραμμάρια24 γραμμάρια

Το παγωμένο γιαούρτι έχει σημαντικά λιγότερες θερμίδες και λιπαρά από το παγωτό, κυρίως επειδή παρασκευάζεται συνήθως με γάλα χαμηλών ή μηδενικών λιπαρών.

Από την άλλη πλευρά, συχνά περιέχει περισσότερους υδατάνθρακες και ζάχαρη. Για να αντισταθμίσουν τη μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρά, οι παραγωγοί συχνά προσθέτουν περισσότερη ζάχαρη για καλύτερη γεύση και υφή.

Ποιο είναι καλύτερο για τον έλεγχο βάρους;

Επειδή έχει λιγότερες θερμίδες και παρόμοια ποσότητα πρωτεΐνης με το παγωτό, το παγωμένο γιαούρτι μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή για όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος. Ωστόσο, η επιλογή toppings μπορεί να αλλάξει σημαντικά το αποτέλεσμα.

Σκέτο παγωμένο γιαούρτι μπορεί να είναι μία πιο ελαφριά επιλογή από το παγωτό. Ωστόσο, πολλές φορές συνοδεύεται από υλικά όπως σοκολάτα, σιρόπια, φυστικοβούτυρο ή καραμέλες, τα οποία μπορούν να προσθέσουν εκατοντάδες θερμίδες.

Για μία πιο ελαφριά επιλογή, προτιμήστε φρέσκα φρούτα για γαρνιτούρα.

Τελικά, ποιο είναι καλύτερο;

Αν ακολουθείτε διατροφή με λιγότερες θερμίδες ή χαμηλά λιπαρά, το παγωμένο γιαούρτι μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή. Ιδιαίτερα όσα περιέχουν ζωντανές καλλιέργειες μπορεί να προσφέρουν επιπλέον οφέλη για την υγεία του εντέρου.

Όμως, το γεγονός ότι έχει λιγότερα λιπαρά και θερμίδες δεν σημαίνει ότι είναι πάντα πιο υγιεινό. Μπορεί να περιέχει αρκετή πρόσθετη ζάχαρη, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με γλυκά toppings.

Αν το βασικό κριτήριο είναι η γεύση, το παγωτό πιθανότατα κερδίζει. Η υψηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά τού δίνει πιο πλούσια υφή, πιο κρεμώδη αίσθηση και εντονότερη γεύση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, ένα παγωτό μπορεί να περιέχει λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη από ένα αρωματισμένο παγωμένο γιαούρτι, ανάλογα με τη μάρκα και τη συνταγή.

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