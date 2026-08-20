Ένα ζαχαρούχο ποτό την ημέρα συνδέθηκε με 2,45 φορές υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου

Η κατανάλωση τουλάχιστον ενός ζαχαρούχου ποτού την ημέρα συσχετίστηκε με 2,45 φορές υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου σε μια νέα αμερικανική μελέτη.

Αυτό ακούγεται δραματικό, αλλά είναι ένα εύρημα σχετικού κινδύνου από μια παρατηρητική μελέτη και όχι απόδειξη ότι «ένα αναψυκτικό την ημέρα προκαλεί καρκίνο». Προηγούμενες ανασκοπήσεις δεν είχαν βρει σαφές σημάδι καρκίνου του στομάχου από τα ζαχαρούχα ποτά.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Gastro Hep Advances και ανέλυσε τις περιπτώσεις 112.284 ενηλίκων συμμετεχόντων στις μακροπρόθεσμες Μελέτη Υγείας Νοσηλευτών και την Μελέτη Παρακολούθησης Επαγγελματιών Υγείας. Κατά τη διάρκεια δεκαετιών παρακολούθησης, 278 συμμετέχοντες εμφάνισαν καρκίνο του στομάχου.

Αφού λήφθηκαν υπόψη άλλοι πιθανοί παράγοντες κινδύνου, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που κατανάλωναν ένα ή περισσότερα ζαχαρούχα ποτά καθημερινά είχαν 2,45 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στομάχου σε σύγκριση με εκείνα που έπιναν λιγότερο από ένα τέτοιο ποτό τον μήνα. Τα ποτά περιελάμβαναν κανονικά ανθρακούχα αναψυκτικά, ποτά τύπου punch (με ή χωρίς αλκοόλ), λεμονάδα και αθλητικά ποτά.

Το πρόβλημα ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τις γυναίκες: όσες έπιναν πάνω από 1 ζαχαρούχο ποτό κάθε μέρα είχαν περίπου τριπλάσιο κίνδυνο για καρκίνο του στομάχου.

Και η υψηλότερη συνολική πρόσληψη φρουκτόζης συσχετίστηκε με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του στομάχου.

Εντούτοις, τα ποτά με τεχνητά γλυκαντικά ΔΕΝ συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο, αν και αυτό το εύρημα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως απόδειξη ότι… προλαμβάνουν τον καρκίνο ούτε πως είναι γενικά πιο υγιεινά.

Σημαίνει το "2,45 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος" ότι τα ζαχαρούχα ποτά διπλασιάζουν τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου;

Όχι. Αυτό το νούμερο περιγράφει τον σχετικό κίνδυνο μεταξύ των ομάδων πρόσληψης. Δεν σημαίνει ότι 2,45 στους 100 καθημερινούς καταναλωτές ζαχαρούχων ποτών θα αναπτύξουν καρκίνο του στομάχου.

Μόνο 278 καρκίνοι εμφανίστηκαν σε περισσότερους από 112.000 συμμετέχοντες στις δεκαετίες παρακολούθησης: η μελέτη εντοπίζει συσχέτιση, όχι πρόβλεψη για το τι θα συμβεί σε ένα άτομο.

Γιατί τα ζαχαρούχα ποτά μπορεί να συνδέονται με τον καρκίνο του στομάχου;

Οι ερευνητές δεν το γνωρίζουν ακόμη. Τα ζαχαρούχα ποτά μπορούν να συμβάλουν στην υπερβολική πρόσληψη θερμίδων, στην αύξηση βάρους, στην αντίσταση στην ινσουλίνη και στην μεταβολική φλεγμονή. Όλα αυτά είναι πιθανές οδοί που συνδέουν τη διατροφή με τον καρκίνο. Η υψηλότερη πρόσληψη φρουκτόζης συσχετίστηκε επίσης με καρκίνο του στομάχου.

Αλλά αυτοί οι μηχανισμοί παραμένουν υποθέσεις. Το υπερβολικό σωματικό βάρος είναι ένας καθιερωμένος παράγοντας κινδύνου για καρκίνο της γαστρικής καρδιάς, ενώ η λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. pylori) είναι μια σημαντική αιτία καρκίνου του στομάχου (πέραν κινδύνου για την καρδιά). Το κάπνισμα, τα φαγητά με πολύ αλάτι και η υπερκατανάλωση αλκοόλ αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο.

Η κατάσταση για το H. pylori ήταν διαθέσιμη μόνο για 940 συμμετέχοντες. Περίπου το ένα 30% είχε ενδείξεις λοίμωξης και η πρόσληψη ζαχαρούχων ποτών δεν συσχετίστηκε με το H. Pylori. Αλλά οι περιορισμένες δοκιμές σημαίνουν ότι οι ερευνητές δεν μπορούσαν να λάβουν πλήρως υπόψη αυτόν τον σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

Πώς ταιριάζει αυτό με προηγούμενες έρευνες;

Μια έρευνα του 2021 δεν διαπίστωσε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των ζαχαρούχων ποτών και του καρκίνου του στομάχου, αν και μόνο δύο μελέτες συνέβαλαν σε αυτήν την ανάλυση.

Μια ευρύτερη συστηματική ανασκόπηση του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας για τον Καρκίνο το 2026 διαπίστωσε ισχυρότερα στοιχεία που συνδέουν τα ζαχαρούχα ποτά με τον καρκίνο του παγκρέατος και του παχέος εντέρου, ενώ οι περισσότερες άλλες συσχετίσεις με την εντόπιση του καρκίνου παρέμειναν αβέβαιες ή μηδενικές.

Η νέα μελέτη παρέχει επομένως ένα νέο σήμα αντί να επιβεβαιώνει μια καθιερωμένη σχέση με τον καρκίνο του στομάχου. Χρειάζονται ανεξάρτητες μελέτες σε πιο ποικίλους πληθυσμούς και με πιο ολοκληρωμένα δεδομένα για το H. pylori, ώστε να διαπιστωθεί εάν η αύξηση κινδύνου κατά 2,45 φορές ισχύει για καρκίνο του στομάχου.

Πρέπει να σταματήσετε να πίνετε ζαχαρούχα ποτά;

Η μελέτη δεν μπορεί να διαπιστώσει εάν η εξάλειψη των ζαχαρούχων ποτών μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου ούτε όρισε κάποια «ασφαλή» ποσότητα κατανάλωσης.

Αλλά η μείωσή τους είναι ήδη σύμφωνη με τις οδηγίες πρόληψης του καρκίνου, επειδή μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση βάρους και να παρέχουν σημαντική προστιθέμενη ζάχαρη με μικρή θρεπτική αξία.

Συχνές Ερωτήσεις

Μετράει και ο χυμός φρούτων ως ζαχαρούχο ποτό;

Όχι αυτόματα. Η μελέτη περιελάμβανε ποτά με προστιθέμενη ζάχαρη, όπως κανονικά αναψυκτικά, punch, λεμονάδα και αθλητικά ποτά. Το αποτέλεσμά της δεν πρέπει απλώς να «μεταφράζεται» και στους 100% χυμούς φρούτων.

Αυξάνει το ένα περιστασιακό αναψυκτικό τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου;

Όχι. Η μελέτη εξέτασε τη συνήθη κατανάλωση ποτών και επί διάστημα πολλών ετών. Δεν δείχνει ότι η περιστασιακή κατανάλωση ενός ζαχαρούχου ποτού αλλάζει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου ενός ατόμου.

Συμπέρασμα

Όσοι πίνουν κάθε μέρα ζαχαρούχα ποτά έχουν υπερδιπλάσιο σχετικό κίνδυνο καρκίνου του στομάχου, σύμφωνα με νέα μελέτη. Ωστόσο, μια παρατηρητική μελέτη, όπως αυτή, δεν μπορεί να αποδείξει αιτιώδη συνάφεια και προηγούμενα στοιχεία δεν έχουν δείξει με συνέπεια αυτήν τη συσχέτιση.

Το εύρημα ενισχύει την υπόθεση υπέρ του περιορισμού των ζαχαρούχων ποτών, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό ένα κρίσιμο θέμα: το εάν και κατά πόσον συμβάλλουν ανεξάρτητα στον καρκίνο του στομάχου και με ποιον μηχανισμό.

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