Αν έχετε υψηλό σάκχαρο ίσως δείτε να συμβαίνουν αυτά στα νύχια σας

Τέσσερα σημάδια υψηλού σακχάρου αίματος στα νύχια σας, σύμφωνα με γιατρούς.

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Αν έχετε υψηλό σάκχαρο ίσως δείτε να συμβαίνουν αυτά στα νύχια σας
ΥΓΕΙΑ
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Τα νύχια σας δεν μπορούν να… διαγνώσουν το υψηλό σάκχαρο στο αίμα. Ωστόσο, η επίμονη υπεργλυκαιμία και ο διαβήτης μπορούν να επηρεάσουν την κυκλοφορία, την ανοσία και την ανάπτυξη των νυχιών, επομένως ορισμένες αλλαγές μπορεί να παρέχουν μια ένδειξη ότι κάτι χρήζει ιατρικής φροντίδας.

Μια δερματολογική ανασκόπηση προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει αλλαγή στα νύχια που να αφορά τον διαβήτη και μόνο. Τα τέσσερα παρακάτω σημάδια είναι επομένως συσχετίσεις και όχι υποκατάστατο της εξέτασης γλυκόζης αίματος ή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (A1C).

1. Κίτρινα ή θαμπά νύχια

Το κιτρίνισμα είναι μια από τις σαφέστερα καταγεγραμμένες αλλαγές στα νύχια στον διαβήτη. Έρευνες έχουν αναδείξει τα κίτρινα νύχια σε άτομα με διαβήτη, πιθανώς σε συσχέτιση με την μακροχρόνια γλυκοζυλίωση: τη σύνδεση της γλυκόζης με τις πρωτεΐνες στους ιστούς.

Αλλά τα κίτρινα νύχια έχουν πολλές άλλες αιτίες, όπως μυκητιασική λοίμωξη, γήρανση και ψωρίαση. Εάν το νύχι είναι επίσης παχύ, εύθρυπτο ή ανασηκώνεται, η μόλυνση γίνεται μια σημαντική πιθανότητα.

2. Νύχια που φαίνεται να αναπτύσσονται πιο αργά

Ο μακροχρόνιος διαβήτης μπορεί να βλάψει τα μικρά αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα, και έρευνες περιγράφουν μια επιβραδυνόμενη ή ανώμαλη ανάπτυξη των νυχιών με αγγειακές και νευροπαθητικές επιπλοκές.

Αυτή είναι μια αδύναμη ένδειξη από μόνη της. Η ανάπτυξη των νυχιών επιβραδύνεται φυσικά με την ηλικία και μπορεί επίσης να αλλάξει λόγω ασθένειας, διατροφής, τραύματος ή φαρμάκων. Δεν υπάρχει επικυρωμένος ρυθμός ανάπτυξης των νυχιών που να υποδεικνύει υψηλό σάκχαρο στο αίμα.

3. Εύθραυστα, σχισμένα ή ανασηκωμένα νύχια

Οι αλλαγές στα νύχια που σχετίζονται με τον διαβήτη μπορεί να περιλαμβάνουν εύθραυστα, ραβδωτά ή παραμορφωμένα νύχια. Τα εύθραυστα νύχια μπορεί να σπάσουν, να σχιστούν ή να αποκολληθούν από την κοίτη του νυχιού.

Η ευθραυστότητα όμως δεν είναι πολύ δυνατό σημάδι. Η έκθεση σε νερό ή χημικές ουσίες, η γήρανση, τυχόν μυκητιασική λοίμωξη ή ψωρίαση και κάποιο τραύμα είναι πιο συνήθεις εξηγήσεις. Ο διαβήτης γίνεται πιο σχετικός όταν οι αλλαγές στα νύχια εμφανίζονται μαζί με άλλα συμπτώματα ή γνωστά προβλήματα κυκλοφορίας.

4. Υποτροπιάζουσες μολύνσεις των νυχιών

Αυτή είναι η ισχυρότερη πρακτική σύνδεση. Τα άτομα με διαβήτη είναι πιο ευάλωτα σε ορισμένες βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις, ιδιαίτερα όταν το σάκχαρο στο αίμα δεν ελέγχεται επαρκώς. Η μυκητιασική λοίμωξη των νυχιών (ονυχομυκητίαση) μπορεί να κάνει ένα νύχι κίτρινο, λευκό ή καφέ, παχύ, εύθραυστο, εύθρυπτο ή αποκολλημένο από την κοίτη του νυχιού.

μυκητιασικη λοιμωξη σε νυχι χεριου

Μυκητιασική λοίμωξη στο νύχι του αντίχειρα

Bigstock®

Μπορούν τα νύχια από μόνα τους να δείξουν ότι το σάκχαρο είναι υψηλό;

Όχι αξιόπιστα. Η σχετική ιατρική βιβλιογραφία αναγνωρίζει τον αποχρωματισμό, την αλλοιωμένη ανάπτυξη, την ευθραυστότητα και την μόλυνση ως πιθανές αλλαγές στα νύχια και οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με τον διαβήτη.

Ωστόσο, τα ευρύτερα στοιχεία προσθέτουν μια σημαντική επιφύλαξη: η έρευνα για τα νύχια στον διαβήτη είναι περιορισμένη και κανένα εύρημα στα νύχια δεν είναι διαγνωστικό ή ειδικό για την υπεργλυκαιμία. Συνεπώς, τα στοιχεία υποστηρίζουν αυτές τις αλλαγές ως πιθανές ενδείξεις που σχετίζονται με τον διαβήτη, ενώ η χρησιμότητά τους για την ανίχνευση του καθαυτού υψηλού σακχάρου στο αίμα παραμένει αβέβαιη.

Εάν οι αλλαγές στα νύχια συμβούν μαζί με συχνή ούρηση, υπερβολική δίψα, ανεξήγητη απώλεια βάρους, κόπωση ή θολή όραση, τότε οι εξετάσεις αίματος είναι πολύ πιο κατατοπιστικές από την εξέταση των νυχιών.

Τι πρέπει να κάνετε εάν παρατηρήσετε αυτές τις αλλαγές;

Οι επίμονες ή ανεξήγητες αλλαγές στα νύχια χρήζουν αξιολόγησης, ιδιαίτερα εάν ένα νύχι γίνει επώδυνο, πρησμένο, μολυσμένο ή αρχίσει να ανασηκώνεται.

Εάν ο διαβήτης αποτελεί ανησυχία, η διάγνωση γίνεται με καθιερωμένες εξετάσεις όπως η A1C, η γλυκόζη πλάσματος νηστείας ή ένα από του στόματος τεστ ανοχής στη γλυκόζη, όχι με βάση την εμφάνιση των νυχιών. Τα άτομα που έχουν ήδη διαβήτη θα πρέπει να αναζητήσουν άμεση φροντίδα για μολύνσεις στα νύχια, επειδή οι επιπλοκές μπορεί να γίνουν πιο σοβαρές.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα κίτρινα νύχια να υποδηλώνουν διαβήτη πριν εμφανιστούν άλλα συμπτώματα;

Πιθανώς, αλλά τα κίτρινα νύχια είναι πολύ μη ειδικά, για να θεωρηθούν ως πρώιμο τεστ διαβήτη. Οι μύκητες των νυχιών, η γήρανση και άλλες παθήσεις των νυχιών είναι συνήθεις εναλλακτικές εξηγήσεις.

Μπορεί ο έλεγχος του σακχάρου στο αίμα να βελτιώσει τα προβλήματα των νυχιών;

Ο καλύτερος έλεγχος της γλυκόζης μπορεί να μειώσει την ευαισθησία σε λοιμώξεις και άλλες επιπλοκές του διαβήτη, αλλά μια υπάρχουσα μυκητιασική λοίμωξη συνήθως χρειάζεται ειδική θεραπεία και το κατεστραμμένο νύχι πρέπει να αναπτυχθεί για να κοπεί και να μείνει το υγιές.

Συμπέρασμα

Τα νύχια μπορεί μερικές φορές να αντανακλούν τις επιπτώσεις του διαβήτη μέσω αποχρωματισμού, ανώμαλης ανάπτυξης, ευθραυστότητας και μόλυνσης. Αλλά κανένα από αυτά τα σημάδια δεν αποδεικνύει, ότι το σάκχαρο στο αίμα είναι υψηλό.

Το σώφρον είναι να αντιμετωπίζονται οι επίμονες αλλαγές των νυχιών ως λόγος για πιο προσεκτική εξέταση, όχι ως διάγνωση. Όταν υπάρχει υποψία διαβήτη, η εξέταση αίματος παρέχει την απάντηση.

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