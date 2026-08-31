Εθελοντική αιμοδοσία από το ΕΚΕΑ για να καλυφθούν οι εποχικές ελλείψεις αίματος

Snapshot Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) διοργανώνει διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου στο Μετρό Συντάγματος.

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 14:00 έως τις 20:00 και απαιτεί προγραμματισμό ραντεβού τηλεφωνικά ή μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Δίνουμε αίμα».

Οι αιμοδότες πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών, να έχουν φάει ελαφρύ γεύμα, να έχουν κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες και να ενημερώσουν για τυχόν ασθένειες ή φάρμακα. Snapshot powered by AI

Τη μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, τα οποία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μειώνονται σε μεγάλο βαθμό, συνεχίζει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), ώστε να ξεκινήσει το φθινόπωρο, έχοντας αφήσει πίσω τις εποχικές ελλείψεις αίματος του Αυγούστου.

Το ΕΚΕΑ διοργανώνει σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε., διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, από τις 14:00 έως τις 20:00. Η δράση αποτελεί το «δεύτερο ημίχρονο» της κοινής προσπάθειας που ξεκίνησε στο τέλος Ιουλίου και συνεχίστηκε στην καρδιά του προβλήματος, κατά το τέλος του Αυγούστου.

Ο προσδιορισμός ραντεβού γίνεται, είτε τηλεφωνικά έως τις 02/09/2026, στα τηλέφωνα 2132146726 (8.30-14.00) και 2105697986 (14.00-20.00), είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Ε.ΚΕ.Α. «Δίνουμε αίμα» για κινητά:

App store (iOS): https://bit.ly/appStore-DinoumeAima

Google play (android): https://bit.ly/googlePlay-DinoumeAima

Οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής: https://ekea.gr/dinoume-aima/

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται: