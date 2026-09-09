Το τσάι συνδέεται με καρκίνο του οισοφάγου – Μέχρι ποια θερμοκρασία πρέπει να το πίνετε

Τα πολύ ζεστά ροφήματα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου – Έρευνα.

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Το τσάι συνδέεται με καρκίνο του οισοφάγου – Μέχρι ποια θερμοκρασία πρέπει να το πίνετε
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Η τακτική κατανάλωση πολύ ζεστών ροφημάτων, όπως το τσάι, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του οισοφάγου, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη βρετανική μελέτη.

Το καθαυτό τσάι ή ο ζεστός καφές δεν είναι το πρόβλημα. Η ανησυχία είναι η επανειλημμένη κατανάλωση οποιουδήποτε ροφήματος αρκετά ζεστού ώστε να τραυματίσει τον οισοφάγο.

Τι ακριβώς διαπίστωσε η νέα μελέτη;

Ερευνητές από την Οξφόρδη συνδύασαν δεδομένα από την UK Biobank και τη Million Women Study, επί συνόλου περίπου 980.000 ενηλίκων για περισσότερο από μια δεκαετία. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν εάν έπιναν συνήθως ροφήματα «χλιαρά», «ζεστά» ή «καυτά».

Σε σύγκριση με όσους έπιναν χλιαρά ροφήματα:

  • όσοι προτιμούσαν ζεστά ροφήματα είχαν περίπου 1,7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο οισοφαγικού καρκινώματος πλακωδών κυττάρων (SCC)
  • όσοι προτιμούσαν καυτά ροφήματα είχαν περίπου 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
  • η κατανάλωση 6 ή περισσότερων ζεστών ροφημάτων ημερησίως συσχετίστηκε επίσης με υψηλότερο κίνδυνο

Είναι σημαντικό ότι η συσχέτιση ήταν ειδική για το καρκίνωμα των πλακωδών κυττάρων. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν σαφή αύξηση του οισοφαγικού αδενοκαρκινώματος, του άλλου σημαντικού υποτύπου του εν λόγω καρκίνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή ήταν μια μελέτη παρατήρησης, επομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι η θερμοκρασία του ποτού προκάλεσε άμεσα καρκίνο. Οι θερμοκρασίες επίσης δεν μετρήθηκαν. Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τις προτιμήσεις τους από μόνοι τους. Επομένως, η μελέτη δεν μπορεί να μεταφράσει τις λέξεις «ζεστό» και «καυτό» σε ένα ακριβές όριο θερμοκρασίας.

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Τι θερμοκρασία δηλαδή είναι το «καυτό» ρόφημα;

Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) ταξινομεί την κατανάλωση ποτών άνω των 65°C ως «πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο», με βάση προηγούμενα στοιχεία από έρευνες σε ανθρώπους και ζώα.

Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας επιβεβαιώνουν και επεκτείνουν τα υπάρχοντα στοιχεία. Αυτό που είναι νέο είναι η κλίμακα και το περιβάλλον: η συσχέτιση εμφανίστηκε σε έναν πληθυσμό (σ.σ. Αγγλία) όπου το τσάι και ο καφές καταναλώνονται ευρέως, και όχι κυρίως σε περιοχές όπου τα εξαιρετικά ζεστά/καυτά ροφήματα όπως το ματέ είναι παραδοσιακά. Μια προηγούμενη μελέτη της UK Biobank, που περιελάμβανε 454.796 ενήλικες είχε ήδη βρει αυξημένο κίνδυνο ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (SCC) μεταξύ των ατόμων που έπιναν τακτικά ζεστά ή καυτά ροφήματα.

Ωστόσο, οι 65°C δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια "διαχωριστική γραμμή" ασφαλούς έναντι επικίνδυνου ροφήματος. Η νέα μελέτη δεν μέτρησε άμεσα τη θερμοκρασία. Μια πρακτική προφύλαξη είναι απλώς να αφήνετε το ποτό σας να κρυώσει λίγο, εάν αισθάνεστε εγκαύματα ή άβολα στην κατάποση.

Γιατί τα καυτά ροφήματα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου;

Η κύρια εξήγηση είναι ο επαναλαμβανόμενος θερμικός τραυματισμός. Το πολύ ζεστό υγρό μπορεί να βλάψει τα πλακώδη κύτταρα που καλύπτουν τον οισοφάγο. Ο επαναλαμβανόμενος τραυματισμός και η επιδιόρθωση μπορεί να προάγουν τη φλεγμονή και να κάνουν τα κύτταρα πιο ευάλωτα σε αλλαγές, που προκαλούν καρκίνο με την πάροδο των ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αφορά τη θερμοκρασία, όχι την καφεΐνη στο τσάι ή τον καφέ. Η μελέτη δεν έδειξε ότι το συνηθισμένο τσάι ή ο καφές από μόνα τους προκαλούν άμεσα καρκίνο του οισοφάγου.\

καρκινος οισοφαγου

Πόσο πρέπει να ανησυχούν όσοι πίνουν συχνά τσάι και ζεστούς καφέδες;

Τα στοιχεία σχετικά με τον κίνδυνο ακούγονται δραματικά, αλλά ο απόλυτος κίνδυνος παραμένει μικρός. Η Cancer Research UK εκτιμά τον κίνδυνο εμφάνισης οισοφαγικού πλακώδους καρκινώματος στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπου 1%. Συνεπώς, μια τριπλάσια σχετική αύξηση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως πιθανότητα 30% για την ανάπτυξη της νόσου.

Το κάπνισμα και το αλκοόλ παραμένουν οι κύριες καθιερωμένες αιτίες του οισοφαγικού πλακώδους καρκινώματος (SCC). Η αποφυγή του καπνού και ο περιορισμός του αλκοόλ αποτελούν επομένως μέτρα πρόληψης υψηλότερης προτεραιότητας από την ανησυχία για ένα περιστασιακό καυτό φλιτζάνι τσάι.

Ωστόσο, το να αφήνουμε τα ποτά να κρυώσουν είναι μια απλή και οικονομική προφύλαξη.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια τυχαία γουλιά να προκαλέσει καρκίνο του οισοφάγου;

Όχι βέβαια! Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι μια γουλιά καυτού ροφήματος προκαλεί καρκίνο. Η ανησυχία είναι η επαναλαμβανόμενη έκθεση κατά τη διάρκεια ετών. Μια μεμονωμένη τυχαία έκθεση δεν θα προκαλέσει μόνιμη βλάβη.

Η προσθήκη γάλακτος καθιστά το τσάι ή τον καφέ ασφαλέστερο;

Μόνο εάν μειώνει τη θερμοκρασία πριν από την κατανάλωση. Ο σχετικός παράγοντας είναι το πόσο ζεστό είναι το υγρό κατά την κατάποση, όχι το εάν περιέχει γάλα.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη ενισχύει μια μακροχρόνια ανησυχία: η τακτική κατανάλωση ποτών σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο οισοφαγικού καρκινώματος των πλακωδών κυττάρων. Δεν αποδεικνύει ότι το τσάι ή ο καφές είναι καρκινογόνα, ούτε καθορίζει μια ακριβή θερμοκρασία στην οποία ξεκινά ο κίνδυνος.

Για άτομα που απολαμβάνουν πολύ ζεστά ροφήματα, η πρακτική απάντηση είναι απλή: αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα πιείτε.

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