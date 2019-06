Vitamin Well: Tο κορυφαίο Vitamin Drink τώρα στην Ελλάδα από τη Foodrinco

Πρόκειται για ένα λειτουργικό και εύγευστο μη αεριούχο ποτό που είναι φτιαγμένο για να ξεδιψάει, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Σε μια εποχή που ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι στο επίκεντρο της προσοχής όλων μας, το Vitamin Well αποτελεί μια σύγχρονη εναλλακτική πρόταση αντί των αναψυκτικών και των χυμών.

Το Vitamin Well αναπτύχθηκε στη Σουηδία, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι ειδικεύονται στη μελέτη του μεταβολισμού του οργανισμού. Έχει μειωμένες θερμίδες σε σύγκριση με τα αναψυκτικά και τους χυμούς (17kcal / 100ml), χρησιμοποιεί ως φυσικό γλυκαντικό τη φρουκτόζη (4,2g ανά 100ml) και δεν περιέχει συντηρητικά. Περιέχει συστατικά υψηλής ποιότητας (όπως βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και εκχυλίσματα φρούτων) και κάθε γεύση προσφέρει ξεχωριστά οφέλη στον οργανισμό.

Πρόκειται για ένα λειτουργικό ρόφημα για καθημερινή απόλαυση που ακολουθεί την αυξανόμενη τάση για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Είναι το ιδανικό vitamin drink για όλους όσους έχουν έναν δραστήριο και έντονο τρόπο ζωής.

Η γκάμα των ποτών Vitamin Well που η Foodrinco εισάγει και διανέμει στην ελληνική αγορά περιλαμβάνει τους παρακάτω κωδικούς:

Vitamin Well RELOAD (με γεύση λεμόνι/lime)

Το Vitamin Well Reload με γεύση λεμονιού και lime περιέχει μαγνήσιο, το οποίο συμβάλλει στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών και βιταμίνη Β12, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Επίσης, περιέχει βιταμίνη D, η οποία βοηθάει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και ψευδάργυρο ο οποίος συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Vitamin Well ANTIOXIDANT (με γεύση ροδάκινο)

Το Vitamin Well Antioxidant με γεύση ροδάκινου περιέχει τις αντιοξειδωτικές βιταμίνες C και E καθώς και τα ιχνοστοιχεία σελήνιο, μαγγάνιο, και ψευδάργυρο, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Η Βιταμίνη C και ο ψευδάργυρος επίσης συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Vitamin Well HYDRATE (με γεύση ραβέντι/φράουλα)

Το Vitamin Well Hydrate περιέχει τις βιταμίνες C και B12, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. Επίσης, περιέχει βιοτίνη, νιασίνη και ψευδάργυρο, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος.

Vitamin Well CARE (με γεύση κόκκινο γκρέιπφρουτ)

Το Vitamin Well Care περιέχει τις βιταμίνες B12, C και φολικό οξύ, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. Επίσης, περιέχει βιοτίνη και ψευδάργυρο, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών και του δέρματος.