Η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο θα είναι στην Ιταλία
Στην Ιταλία, ένα εμβληματικό έργο περνά από τη θεωρία στην πράξη: η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο, που θα ενώνει τη Σικελία με την Καλαβρία μέσω του στενού της Μεσίνα, παίρνει πλέον τον δρόμο της υλοποίησης.
Στις 6 Αυγούστου 2025 δόθηκε και επίσημα το «πράσινο φως», με τις πρώτες προπαρασκευαστικές εργασίες να ξεκινούν στα τέλη του έτους και την ολοκλήρωση να τοποθετείται χρονικά στο 2032.
