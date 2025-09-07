Πρεμιέρα ZEEKR στην Ελλάδα με 001, X και 7X – Πόσο κοστίζουν
Η μάρκα ανήκει στον όμιλο Geely και ήδη δραστηριοποιείται σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές.
Η ZEEKR κάνει επίσημη είσοδο στην Ελλάδα μέσω της GEO Mobility Hellas και εμφανίζεται στην 89η ΔΕΘ και την Auto Thessaloniki 2025 με τρία αμιγώς ηλεκτρικά: το shooting brake 001, το compact SUV X και το νέο μεσαίο SUV 7X. Η μάρκα ανήκει στον όμιλο Geely και ήδη δραστηριοποιείται σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές.
Το ενδιαφέρον είναι διπλό: αφενός οι προδιαγραφές/επιδόσεις, αφετέρου η τιμολόγηση και η διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, όπου ανακοινώνεται άμεση παράδοση και αρχικές τιμές από 34.990 ευρώ (X Core, με επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά»).
