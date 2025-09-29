Το Suzuki Jimny γίνεται πιο... σκληροτράχηλο από ποτέ

Του Γιάννη Σκουφή

Το μικρό 4x4 της Suzuki περνά από μια ακραία «μεταμόρφωση» με την υπογραφή της Wald International, αποκτώντας ένα look που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Αν και η Suzuki έχει σταματήσει να διαθέτει το Jimny στην Ευρώπη λόγω των αυστηρών κανονισμών για τις εκπομπές ρύπων και της απουσίας εξηλεκτρισμένης έκδοσης, στην Ιαπωνία το δημοφιλές μικρό 4x4 συνεχίζει ακάθεκτο.

Μάλιστα, η τελευταία πρόταση έρχεται από τον γνωστό βελτιωτικό οίκο Wald International, με μια ειδική έκδοση που ονομάζεται «Black Bison Styling Package x Jimny Nomade».

Η μεγαλύτερη αλλαγή εδώ δεν είναι τα πιο φαρδιά μαύρα φτερά ούτε οι επεμβάσεις στον προφυλακτήρα, αλλά η υιοθέτηση 6 μπουλονιών για τους τροχούς από τα στάνταρ 5.

Η αλλαγή αυτή έγινε ώστε να τοποθετηθούν νέες ζάντες μεγαλύτερης διαμέτρου, κάτι που σίγουρα θα εκτιμήσουν όσοι θέλουν να μεταμορφώσουν το Jimny τους σε κάτι πιο σκληροτράχηλο.

Κατά τα λοιπά, μπροστά ξεχωρίζει το νέο καπό με εμφανή ανοίγματα αερισμού, που ναι μεν θυμίζει οπτικά την G-Class της Mercedes χωρίς όμως να έχει γίνει προσπάθεια πλήρους αντιγραφής. Το σετ περιλαμβάνει επίσης καινούργια μάσκα, εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, σκαλοπάτια στο πλάι, και μια σειρά από φώτα στην οροφή.

Το χρώμα του αμαξώματος είναι μπεζ με λεπτομέρειες σε μαύρο, συνδυασμός που συμβάλλει σε ένα πιο περιπετειώδη χαρακτήρα. Αν και η Wald δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την τιμή του πακέτου, έκανε γνωστό ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η βασική έκδοση του Suzuki Jimny Nomade στην Ιαπωνία ξεκινά από 2.651.000 γεν, δηλαδή περίπου 17.950 ευρώ. Όσοι επιλέξουν το πλήρες πακέτο μετατροπών, μάλλον θα πρέπει να υπολογίζουν αρκετά παραπάνω.