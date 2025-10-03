Το κουμπί που σας επιτρέπει να βάλετε περισσότερο καύσιμο στο αυτοκίνητό σας

Το κουμπί που σας επιτρέπει να βάλετε περισσότερο καύσιμο στο αυτοκίνητό σας
Το γέμισμα του ρεζερβουάρ μοιάζει με απλή υπόθεση, ωστόσο υπάρχει μια τεχνική λεπτομέρεια που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεται η βενζίνη ή το ντίζελ στο ρεζερβουάρ.

Ένα μικρό «κόλπο» επιτρέπει να αξιοποιήσετε καλύτερα τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ και να προσθέσετε έως και 10 λίτρα καυσίμου, χωρίς εργαλεία και χωρίς επιπλέον κόστος.

Η τεχνική αυτή σχετίζεται με τον τρόπο που λειτουργούν τα αυτόματα συστήματα παροχής των αντλιών.

Οι αντλίες σταματούν τη ροή καυσίμου όταν ανιχνεύσουν υγρά ή ατμούς μέσα στο ρεζερβουάρ, προκειμένου να αποφευχθεί υπερχείλιση ή διαρροή. Ωστόσο, η συσσώρευση αερίων στο εσωτερικό μπορεί να «ξεγελάσει» το σύστημα και να διακόψει τη ροή πιο νωρίς από το κανονικό.

Πώς λειτουργεί το κόλπο

Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα El Motor, όταν ανοίγετε το καπάκι του ρεζερβουάρ συχνά ακούγεται το αέριο που διαφεύγει. Αν αυτό δεν γίνει αυτόματα, σε αρκετά αυτοκίνητα υπάρχει ένας μικρός μοχλός ή κουμπί στο στόμιο του ρεζερβουάρ, που ενεργοποιείται με το ακροφύσιο της αντλίας και βοηθά στην απελευθέρωση των ατμών.

Αυτή η απελευθέρωση αερίων, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, είναι που επιτρέπει στη ροή καυσίμου να συνεχιστεί, καθώς εμποδίζει τον πρόωρο τερματισμό της αντλίας. Έτσι, μπορεί να προστεθεί περισσότερη ποσότητα καυσίμου από αυτήν που αρχικά «ανιχνεύει» η αντλία.

Γιατί το εφαρμόζουν οι υπάλληλοι

Το κόλπο αυτό, τονίζει η El Motor, εφαρμόζεται συχνά από υπαλλήλους πρατηρίων, ιδιαίτερα όταν οι οδηγοί ζητούν «γεμάτο ρεζερβουάρ». Με τη μείωση των αερίων, είναι δυνατό να προστεθούν επιπλέον λίτρα καυσίμου χωρίς να σταματήσει η παροχή πρόωρα. Σε δεξαμενές 50 λίτρων, είναι εφικτό να χωρέσουν έως και 10 λίτρα περισσότερα, αυξάνοντας την αυτονομία του οχήματος και μειώνοντας τις στάσεις για ανεφοδιασμό.

Οι κίνδυνοι

Ωστόσο, η πρακτική αυτή δεν είναι χωρίς κινδύνους. Η παρουσία αερίων στο ρεζερβουάρ είναι φυσιολογική και σχετίζεται άμεσα με την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Οι ατμοί είναι εξαιρετικά εύφλεκτοι και η υπερβολική αύξηση της πίεσης μπορεί να προκαλέσει διαρροές.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ειδικούς, η συνεχής ύπαρξη αερίων στο σύστημα καυσίμου μπορεί να επηρεάσει το μείγμα αέρα και καυσίμου που φτάνει στον κινητήρα, μειώνοντας την απόδοση και ενδεχομένως προκαλώντας βλάβες.

Τι να προσέξετε

Παρά το ότι το κόλπο προσφέρει περισσότερη αυτονομία, δεν συνιστάται να εφαρμόζεται συστηματικά. Οι κατασκευαστές ορίζουν συγκεκριμένη χωρητικότητα για λόγους ασφαλείας, και η υπέρβαση αυτού του ορίου μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους κινδύνους από τα οφέλη που υπόσχεται.

Οι ειδικοί συστήνουν στους οδηγούς να γεμίζουν το ρεζερβουάρ κανονικά και να σέβονται τα καθορισμένα όρια, χωρίς να προσπαθούν να «στριμώξουν» περισσότερο καύσιμο από όσο προβλέπεται.

