Γιατί ο νέος HEMI V8 των 9.400 κυβικών δεν χρειάζεται turbo

Του Γιάννη Σκουφή

Η αμερικανική Prestige Motorsports παρουσίασε μια σύγχρονη εκδοχή του ιστορικού Chrysler HEMI V8 -βασισμένη στον κλασικό κινητήρα της περιόδους 1966-71- αλλά με σημαντικές διαφορές.

Ο κυβισμός έχει ανέβει από τα 7.000 στα 9.400 κυβικά, ενώ χρησιμοποιούνται υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, όπως σφυρήλατος στροφαλοθάλαμος και κυλινδροκεφαλές από αλουμίνιο της Edelbrock.

Το αποτέλεσμα είναι ένας ατμοσφαιρικός V8 που αποδίδει αξιόπιστα 700+ ίππους, ενώ σε δοκιμές σε δυναμόμετρο έφτασε τους 741 ίππους στις 5.900 σ.α.λ. και τα 945 Nm στις 4.400 σ.α.λ. Χωρίς καμία υπερτροφοδότηση ή άλλο τεχνητό μέσο, η ισχύς έρχεται καθαρά από τον κυβισμό και τη ρύθμιση.

Το μοτέρ βασίζεται στην αρχιτεκτονική της δεκαετίας του ’60, όμως έχει εξελιχθεί για να είναι πιο ελαφρύ και πιο ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση. Προαιρετικά προσφέρεται και με μπλοκ αλουμινίου για μείωση βάρους. Η τιμή φτάνει περίπου τις 29.500 ευρώ, για έναν ολοκληρωμένο και δοκιμασμένο κινητήρα.

01 02 02 02

Η εταιρεία προτείνει σε κάθε ιδιοκτήτη κλασικού Mopar να φροντίσει ώστε το πλαίσιο του αυτοκινήτου να αντέχει την αυξημένη ισχύ. Άλλωστε, με τόση ροπή από χαμηλά, το ζητούμενο δεν είναι οι στροφές, αλλά η διαχείριση της δύναμης.

Για όσους δεν αρκούνται στους 741 ίππους, η Prestige προσφέρει και την έκδοση «Power Adder» -σχεδιασμένη για υπερτροφοδότηση- με δυνατότητα να ξεπεράσει τους 1.000 ίππους.