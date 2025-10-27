Mercedes-Benz ELF: Μια νέα προσέγγιση στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
Η Mercedes-Benz προχωρά ένα βήμα παραπέρα στη λογική της ηλεκτροκίνησης παρουσιάζοντας το πειραματικό όχημα φόρτισης ELF (Experimental-Lade-Fahrzeug), ένα κινητό εργαστήριο τεχνολογίας που εξερευνά και επαναπροσδιορίζει το μέλλον της φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Το ELF δεν είναι απλώς μια ερευνητική πλατφόρμα, αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει υπερταχεία, αμφίδρομη, φωτοβολταϊκή, επαγωγική και αγώγιμη φόρτιση σε ένα ενιαίο concept, με στόχο τη βιώσιμη και έξυπνη διαχείριση της ενέργειας.
