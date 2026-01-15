Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς

Σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη στιγμή που οδηγός παρασύρει αστυνομικό ο οποίος είχε επιχειρήσει να του βεβαιώσει παράβαση στο Κιλκίς.

Στο υλικό, που μετέδωσε ο Alpha, διακρίνεται ο αστυνομικός να βρίσκεται πάνω στο καπό του οχήματος, την ώρα που ο οδηγός συνεχίζει απτόητος την πορεία του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, ο αστυνομικός φώναζε επανειλημμένα «σταμάτα», προσπαθώντας παράλληλα να κρατηθεί, ωστόσο ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός έπεσε από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να σταματήσει.

Ο δράστης συνελήφθη αργότερα και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.

