Κιλκίς: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 58χρονος οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια στο Κιλκίς ο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε έναν αστυνομικό, κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στη Γουμένισσα με τον 49χρονο αρχιφύλακα να μεταφέρεται αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Εις βάρος του 58χρονου είχε ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.

