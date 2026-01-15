Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη για την φραστική επίθεση στην Πέρκα

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, ζήτησε συγγνώμη από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, για την φραστική επίθεση εις βάρος της στην Βουλή.

Ο ίδιος δηλώνει πως απευθύνθηκε «με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές…ήταν λάθος και το αναγνωρίζω» .

Ολόκληρη η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού έχει ως εξής :

«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.

Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως.

Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω.»

Τι είχε προηγηθεί

Ένταση είχαμε για μια ακόμη ημέρα στην Βουλή. Αυτή την φορά κατά την διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου και την κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης με την Hellenic Train.

Κατά την διάρκεια της σύζήτησης, ο Κώστας Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργών μεταφορών, απαντώντας σε κριτική που δέχθηκε - εκ των εδράνων - για το νομοσχέδιο επιτέθηκε στην Πέτη Πέρκα

“Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου που ξεπούλησε τον σιδηρόδρομο να τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας κυρία μου“, είπε συγκεκριμένα.

Τον κατηγόρησε για σεξισμό

Η ίδια, η Πέτη Πέρκα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους, σχολίασε πως “είναι σεξιστικό το σχόλιο, σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό, το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, «πήγαινε στην κουζίνα σου». Άσχετος, αγενής”.

