Σκληρή κόντρα στη Βουλή- Κυρανάκης σε Πέρκα: «Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας»

Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου που ξεπούλησε τον σιδηρόδρομο να τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας κυρία μου

Σκληρή κόντρα στη Βουλή- Κυρανάκης σε Πέρκα: «Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας»
Ένταση είχαμε για μια ακόμη ημέρα στην Βουλή. Αυτή την φορά κατά την διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου και την κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης με την Hellenic Train.

Κατά την διάρκεια της σύζήτησης, ο Κώστας Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργών μεταφορών, απαντώντας σε κριτική που δέχθηκε - εκ των εδράνων - για το νομοσχέδιο επιτέθηκε στην Πέτη Πέρκα

“Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου που ξεπούλησε τον σιδηρόδρομο να τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας κυρία μου“, είπε συγκεκριμένα.

Τον κατηγόρησε για σεξισμό

Η ίδια, η Πέτη Πέρκα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους, σχολίασε πως “είναι σεξιστικό το σχόλιο, σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό, το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, «πήγαινε στην κουζίνα σου». Άσχετος, αγενής”.

Κόντρα και με Πολάκη

Αξίζει να αναφερθεί ότι ένταση υπήρχε και νωρίτερα όταν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε πως «ο σιδηρόδρομος σήμερα είναι καλύτερος και θα γίνει ακόμη καλύτερος από όταν μας παραδώσατε. Το ‘19 είχαμε 1% συστήματα ασφαλείας, είχαμε τηλεδιοίκηση μόνο σε 5 χιλιόμετρα, ενώ το καλοκαίρι τα συστήματα ασφαλείας σε ολόκληρο το Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα είναι στο 100%», όπως είπε, με τον Παύλο Πολάκη να του φωνάζει «είσαι μεγάλος ψεύτης» και εκείνον να του απαντά: «εσύ είσαι ψεύτης!».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Στο θέμα αναφέρθηκε με ανακοινωσή της και η Νέα Αριστερά, στην οποία ανήκει η Πέτη Πέρκα. Σε αυτήν σημειώνει:

Αν παίρναμε ένα ευρώ για κάθε φορά που στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επιδίδεται σε σεξιστική επίθεση, σήμερα θα ήμασταν πλούσιοι. Αυτή τη φορά, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας.

Απευθυνόμενος στη βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, δήλωσε το αδιανόητο: «Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Η μεταγενέστερη «συγγνώμη» προφανώς και δεν αναιρεί τίποτα.

Δεν πρόκειται για λεκτικό ατόπημα. Πρόκειται για μια συμπεριφορά απολύτως οικεία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μία ξεκάθαρη σεξιστική προσβολή από τον συνεχώς προκλητικό κ. Κυρανάκη και ταυτόχρονα αντανάκλαση μιας εξουσίας που έχει συνηθίσει να μιλά χωρίς να σκέφτεται ειδικά όταν απευθύνεται σε γυναίκες, όπως η κ. Πέρκα, που την ξεμπροστιάζουν με στοιχεία και πολιτικά επιχειρήματα.

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλές φορές βέβαια ότι όταν δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά, καταφεύγει σε επιθέσεις και συκοφαντίες. Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα «συμπεριφοράς» από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες.

Ο σεξισμός, ο τραμπουκισμός και ο αυταρχισμός δεν είναι «ατυχή» περιστατικά.
Είναι η πολιτική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας και εμείς πάντα θα στεκόμαστε απέναντι.

