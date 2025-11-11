Ακριβό αυτοκίνητο: Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο

Τα αυτοκίνητα έχουν ακριβύνει πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.

Newsbomb

Ακριβό αυτοκίνητο: Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο
Volkswagen AG
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η άλλοτε χώρα του Volkswagen – του «αυτοκινήτου του λαού» – βλέπει το όνειρο της προσιτής μετακίνησης να ξεφτίζει.

Στο Μπόχουμ, την πόλη που κάποτε παρήγαγε το θρυλικό Opel Kadett, η οικογενειακή αντιπροσωπεία Auto Feix σταμάτησε να πουλά καινούρια αυτοκίνητα. «Οι πελάτες απλώς δεν έχουν πια λεφτά στην τσέπη», λέει η διευθύντρια Κέρστιν Φάιξ.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ Vs Κίνα: O νέος «Ψυχρός Πόλεμος» Τεχνητής Νοημοσύνης που θα επαναπροσδιορίσει τα πάντα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικων: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι - Τρεις οι ρασοφόροι με τον έναν έγκλειστο στις φυλακές 

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Ranger Plug-In Hybrid φέρνει την επανάσταση στη ρυμούλκηση

10:47ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επική ανατροπή των Μπακς στο Τέξας με ηγέτη τον Αντετοκούνμπο

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητοι στην Κρήτη - Μπαλοθιές 29χρονου στον Άγιο Νικόλαο

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ace Frehley: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του θρυλικού κιθαρίστα των KISS

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ένταση και συγκρούσεις ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, κάνε τον σταυρό σου και... τρέχα

09:52ΥΓΕΙΑ

Οι περιοχές της Ευρώπης με το μεγαλύτερο και το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η έλλειψη εκρηκτικών θα μπορούσε να κάνει τα καθημερινά είδη ακόμη πιο ακριβά

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ακριβό αυτοκίνητο: Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: «Έρχεται» νέα υπηρεσία πληροφοριών υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ΑΙ «πυροσβέστης», «νοσοκόμα», «δικαστής» στην παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι έδρασαν οι δολοφόνοι του Αγίου Παντελεήμονα – Φωτογραφίες ντοκουμέντο

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Καμία ανησυχία από τον σεισμό ανοιχτά των Αντικυθήρων

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

09:24WHAT THE FACT

Άναψε «κόκκινο» στο ρεζερβουάρ - Πόσα χιλιόμετρα μπορείτε να διανύσετε

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων και Αττική οδός

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σάλος με το κλείσιμο της γέφυρας για κόντρες - Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά βιντεοληπτικό υλικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ένταση και συγκρούσεις ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι έδρασαν οι δολοφόνοι του Αγίου Παντελεήμονα – Φωτογραφίες ντοκουμέντο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σάμο - Κλειστά τα σχολεία στη Μυτιλήνη, υπερχείλισε ποταμός

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σάλος με το κλείσιμο της γέφυρας για κόντρες - Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά βιντεοληπτικό υλικό

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Τι παίρνει η Άγκυρα - Ο πύραυλος Meteor και οι αέρος-εδάφους Brimstone

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Αποκαλυπτικοί διάλογοι με «κεράκι», «καφεδάκι» και «φανουρόπιτα»

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, κάνε τον σταυρό σου και... τρέχα

06:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Τουρκία: 15.000 δονήσεις στο ίδιο σημείο τους τελευταίους τρεις μήνες - Καθηγητής προειδοποιεί για 7 Ρίχτερ, τι λέει για το Αιγαίο

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Τα μέλη της οικογένειας Καργάκη είχαν απειλήσει με όπλα αστυνομικούς πριν λίγους μήνες

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ΑΙ «πυροσβέστης», «νοσοκόμα», «δικαστής» στην παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ