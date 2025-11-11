Ακριβό αυτοκίνητο: Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο
Τα αυτοκίνητα έχουν ακριβύνει πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
Η άλλοτε χώρα του Volkswagen – του «αυτοκινήτου του λαού» – βλέπει το όνειρο της προσιτής μετακίνησης να ξεφτίζει.
Στο Μπόχουμ, την πόλη που κάποτε παρήγαγε το θρυλικό Opel Kadett, η οικογενειακή αντιπροσωπεία Auto Feix σταμάτησε να πουλά καινούρια αυτοκίνητα. «Οι πελάτες απλώς δεν έχουν πια λεφτά στην τσέπη», λέει η διευθύντρια Κέρστιν Φάιξ.
