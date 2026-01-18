Honda Civic Type R HRC Concept: Με αγάπη από το Τόκιο!

Του Γιάννη Σκουφή

Το HRC Concept βασίζεται στο τρέχον Civic Type R, αλλά έχει εξελιχθεί με αποκλειστικό στόχο να προβάλει από μία άλλη πτυχή την καθαρόαιμη οδηγική απόδοση. Και παρόλο που η Honda δεν αποκάλυψε τεχνικές λεπτομέρειες, η εμπλοκή της HRC (Honda Racing Corporation) δείχνει πως το βάρος έχει δοθεί στη βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς και όχι μόνο στην εμφάνιση.

Το στάνταρ Civic Type R αποδίδει 329 ίππους και 420 Nm από τον turbo κινητήρα του των 2.000 κυβικών. Θεωρείται πιθανό η έκδοση HRC να βρίσκεται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο απόδοσης, αν όχι υψηλότερα, με δεδομένο τον αγωνιστικό προσανατολισμό της.

Πάντως, η Honda δεν ξεκαθαρίζει ακόμη αν το συγκεκριμένο πρωτότυπο θα περάσει στην παραγωγή. Ενδεχομένως, η HRC να δίνει στο Civic Type R μια πιο αγωνιστική ταυτότητα για να προετοιμάσει το έδαφος για μελλοντικές ειδικές εκδόσεις με ακόμα πιο έντονα χαρακτηριστικά πίστας. Έτσι, το αν αυτό το concept θα μείνει μόνο ως έκθεμα ή θα αποτελέσει τη βάση για μια μελλοντική ειδική έκδοση, παραμένει προς το παρόν «ανοιχτό».

Διαβάστε επίσης