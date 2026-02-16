Η Mazda ήταν η πρώτη που είχε… Luce
Η ηλεκτρική Ferrari που μόλις αποκαλύφθηκε το εσωτερικό της δεν είναι το πρώτο μοντέλο που έχει το όνομα Luce.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έχει προηγηθεί ένα μοντέλο της Mazda, που είχε κάνει την εμφάνισή του το 1966.
Το Luce ήταν το μοντέλο- επίδειξης της Mazda, με το οποίο θα προσπαθούσε να καθιερωθεί στις μεγαλύτερες και πιο πολυτελείς κατηγορίες. Στην Ευρώπη το Luce ήρθε κάποια στιγμή ως Mazda 929, με κίνηση στους πίσω τροχούς, όπως άλλωστε άρμοζε σε μια μεγάλη λιμουζίνα εκείνης της εποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:47 ∙ LIFESTYLE
Eurovision-τηλεθέαση: Στα «κόκκινα» η ΕΡΤ1 με τον εθνικό τελικό
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Mazda ήταν η πρώτη που είχε… Luce
07:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ