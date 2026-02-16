Η Mazda ήταν η πρώτη που είχε… Luce

Έχει προηγηθεί ένα μοντέλο της Mazda, που είχε κάνει την εμφάνισή του το 1966.

Το Luce ήταν το μοντέλο- επίδειξης της Mazda, με το οποίο θα προσπαθούσε να καθιερωθεί στις μεγαλύτερες και πιο πολυτελείς κατηγορίες. Στην Ευρώπη το Luce ήρθε κάποια στιγμή ως Mazda 929, με κίνηση στους πίσω τροχούς, όπως άλλωστε άρμοζε σε μια μεγάλη λιμουζίνα εκείνης της εποχής.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr