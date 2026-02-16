Λίμνη Μίσιγκαν: «Κυνηγός ναυαγίων» βρήκε πλοίο - φάντασμα 150 χρόνια μετά τη βύθισή του

Κυνηγός ναυαγίων εντόπισε το ατμόπλοιο Lac La Belle, ένα από τα «πιο περιζήτητα αγνοούμενα πλοία», μετά από σχεδόν 60 χρόνια αναζήτησης

Ερευνητές ανακάλυψαν πρόσφατα το ναυάγιο ενός περιζήτητου αγνοούμενου πλοίου στη λίμνη Μίσιγκαν, το οποίο είχε βυθιστεί στον πυθμένα της λίμνης πριν από 150 χρόνια. Ένας κυνηγός ναυαγίων και δύτης ονόματι Πολ Έχορν έκανε την ανακάλυψη αφού έψαχνε για το επιβατηγό ατμόπλοιο Lac La Belle επί 60 ολόκληρα χρόνια.

Το Shipwreck World, μια ομάδα που εργάζεται για τον εντοπισμό ναυαγίων σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η ομάδα με επικεφαλής τον Έχορν βρήκε το ναυάγιο περίπου 32 χιλιόμετρα ανοιχτά, μεταξύ Ρασίν και Κενόσα στο Ουισκόνσιν

Η ανακάλυψη του Lac La Belle πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Η ανακοίνωση καθυστέρησε επειδή η ομάδα του ήθελε να συμπεριλάβει ένα τρισδιάστατο βιντεοσκοπημένο μοντέλο του πλοίου, αλλά ο κακός καιρός και άλλες υποχρεώσεις εμπόδισαν την ομάδα καταδύσεων να επιστρέψει στο ναυάγιο μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, δήλωσε στο Associated Press σε συνέντευξή του.

Ο 80χρονος Έχορν αναζητά ναυάγια από την ηλικία των 15 ετών. Είπε ότι προσπαθεί να εντοπίσει την τοποθεσία του Lac La Belle από το 1965. Χρησιμοποίησε ένα στοιχείο από τον συνάδελφό του κυνηγό ναυαγίων και συγγραφέα Ρος Ρίτσαρντσον το 2022 για να περιορίσει το πλέγμα αναζήτησής του και βρήκε το πλοίο χρησιμοποιώντας σόναρ πλευρικής σάρωσης μετά από μόλις δύο ώρες στη λίμνη, είπε.

«Είναι ένα είδος παιχνιδιού, σαν να λύνεις το παζλ. Μερικές φορές δεν έχεις πολλά κομμάτια για να ενώσεις το παζλ, αλλά αυτό λειτούργησε και το βρήκαμε αμέσως», είπε. Το εύρημα τον ενθουσίασε υπερβολικά. Ο Έχορν αρνήθηκε να συζητήσει το στοιχείο που οδήγησε στην ανακάλυψη.

Ο Ρίτσαρντσον δήλωσε ότι έμαθε πως ένας επαγγελματίας ψαράς σε μια «συγκεκριμένη τοποθεσία» είχε βρει κάτι που παραπέμπει στα ατμόπλοια του 1800. Αρνήθηκε να εξηγήσει περαιτέρω το πόσο ανταγωνιστικό έχει γίνει το κυνήγι ναυαγίων και πώς οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να ενημερώσουν τους ερευνητές για έναν άλλο τρόπο διεξαγωγής έρευνας.

Το πολυτελές ατμόπλοιο επιβατών, που ονομάζεται Lac La Belle, ξεκίνησε από το Μιλγουόκι προς το Γκραντ Χέιβεν του Μίσιγκαν, μια νύχτα του Οκτωβρίου του 1872, με 53 επιβάτες και πλήρωμα, καθώς και ένα φορτίο τόνων κριθαριού, 1.200 βαρέλια αλεύρι, 50 βαρέλια χοιρινό κρέας και 25 βαρέλια ουίσκι, σύμφωνα με το Shipwreck World.

Περίπου δύο ώρες μετά την έναρξη του ταξιδιού, το πλοίο άρχισε να παρουσιάζει ανεξέλεγκτες διαρροές. Ο καπετάνιος έστρεψε το πλοίο πίσω στο Μιλγουόκι, αλλά τεράστια κύματα έσκασαν πάνω του, σβήνοντας τους λέβητες του. Η καταιγίδα οδήγησε το πλοίο νότια. Γύρω στις 5 π.μ., ο καπετάνιος διέταξε να κατέβουν οι σωστικές λέμβοι και το πλοίο βυθίστηκε.

Μία από τις σωστικές λέμβους ανατράπηκε καθ' οδόν προς την ακτή, σκοτώνοντας οκτώ άτομα. Οι άλλες σωστικές λέμβοι έφτασαν στην ξηρά κατά μήκος των ακτών του Ουισκόνσιν. Σύμφωνα με μια αναφορά στο Shipwreck World, το Lac La Belle ναυπηγήθηκε το 1864 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Το τεράστιο ατμόπλοιο μήκους 66 μέτρων έπλεε μεταξύ του Κλίβελαντ και της λίμνης Σουπίριορ, αλλά βυθίστηκε στον ποταμό Σεντ Κλερ το 1866 μετά από σύγκρουση. Το πλοίο ανυψώθηκε το 1869 και ανακατασκευάστηκε.

Σύμφωνα με τον Έχορν, το εξωτερικό του πλοίου είναι καλυμμένο με μύδια και οι άνω καμπίνες έχουν εξαφανιστεί, αλλά το κύτος φαίνεται άθικτο και οι εσωτερικοί χώροι από δρυ είναι ακόμα σε καλή κατάσταση.

Η περιοχή των Μεγάλων Λιμνών φιλοξενεί από 6.000 έως 10.000 ναυάγια, τα περισσότερα από τα οποία παραμένουν ανεξερεύνητα, ανέφερε το Discover . Οι κυνηγοί ναυαγίων αναζητούν τις λίμνες με μεγαλύτερη ταχύτητα τα τελευταία χρόνια, λόγω ανησυχιών ότι τα χωροκατακτητικά μύδια quagga καταστρέφουν σιγά σιγά τα ναυάγια.

Το Lac La Belle είναι το 15ο ναυάγιο που εντόπισε ο Έχορν αναφέρει το Associated Press. «Ήταν άλλο ένα που έπρεπε να βάλω σημάδι. Τώρα προχωράμε στο επόμενο. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Τα πιο εύκολα έχουν βρεθεί». Ο Έχορν θα παρουσιάσει την ανακάλυψη αυτοπροσώπως στο Φεστιβάλ Πλοίων-Φαντασμάτων του 2026 στο Ουισκόνσιν τον Μάρτιο, μαζί με βίντεο και περισσότερες εικόνες του ναυαγίου.

