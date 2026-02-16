Λάρισα: Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με πρωταγωνίστρια μία ασθενή, η οποία χειροδίκησε εις βάρος νοσηλεύτριας, όπως αναφέρει το onlarissa.gr.

Δείτε αναλυτικά:

Το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας καταδικάζει απερίφραστα το σοβαρό περιστατικό φραστικής επίθεσης και χειροδικίας που σημειώθηκε την Παρασκευή 13/02/2023 στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, εις βάρος συναδέλφου νοσηλεύτριας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Συγκεκριμένα, γυναίκα αιμοκαθαρόμενη ασθενής προέβη σε απρόκλητη λεκτική επίθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς και υβριστικές εκφράσεις, ενώ προχώρησε και σε σωματική βία εις βάρος της συναδέλφου. Η νοσηλεύτρια, παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, επέδειξε υψηλό αίσθημα ευθύνης, ψυχραιμία και απόλυτο επαγγελματισμό, χωρίς να ανταποδώσει.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΓΝΛ δέχεται συγχαρητήρια για την πρωτιά του σε επισκεψιμότητα και εξυπηρέτηση ασθενών και εξεταζομένων, επίτευγμα που οφείλεται αποκλειστικά στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των εργαζομένων, παρά τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού και την καθημερινή εργασιακή πίεση.

Οι εργαζόμενοι στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και συνολικά στο Νοσοκομείο προσφέρουν καθημερινά φροντίδα υψηλού επιπέδου με επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και ανθρωπιά, αντιμετωπίζοντας τους ασθενείς ως μέλη της ευρύτερης οικογένειάς μας, με σεβασμό, κατανόηση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ανάγκες και την αξιοπρέπειά τους.

Η βία – λεκτική ή σωματική – δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή. Η ανοχή στη βία υπονομεύει την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας.

Το Σωματείο μας εκφράζει την πλήρη και αμέριστη στήριξή στη συνάδελφο μας.

Δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη και θεσμική ενέργεια για την προστασία των εργαζομένων.

Καλεί τη Διοίκηση να λάβει άμεσα ουσιαστικά μέτρα προστασίας του προσωπικού.

Η ενίσχυση με επαρκές προσωπικό αποτελεί βασική προϋπόθεση για ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΑ