Η Mercedes ετοιμάζει την «baby» G-Class και στο παιχνίδι μπαίνει και η AMG

Οι πρώτες εικόνες για τη μικρότερη εκδοχή της G-Class παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από εντυπωσιακά renderings με επιρροές από την AMG.

Του Γιάννη Σκουφή

Η Mercedes-Benz προχωρά την εξέλιξη της μικρότερης G-Class, ενός μοντέλου που αναμένεται να επεκτείνει τη γκάμα της σε πιο προσιτά οικονομικά επίπεδα, χωρίς να χάνει τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί ως αμιγώς ηλεκτρικό, οι πιο πρόσφατες πληροφορίες θέλουν το μοντέλο να αποκτά και υβριδικές εκδόσεις.

Έτσι, η «baby» G-Class εκτιμάται πως θα βασιστεί σε μηχανικά σύνολα αντίστοιχα με εκείνα της νέας CLA, χρησιμοποιώντας έναν κινητήρα 1.500 κυβικών με ηλεκτρική υποβοήθηση. Η συνδυαστική ισχύς φημολογείται γύρω στους 210 ίππους, με τη Mercedes-AMG να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για πιο ισχυρές εκδόσεις στο μέλλον.

Παράλληλα, θα υπάρξει και πλήρως ηλεκτρική εκδοχή με μπαταρία περίπου 85 kWh και αυτονομία που μπορεί να φτάνει έως τα 724 χιλιόμετρα. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σχέση με τη μεγαλύτερη ηλεκτρική G-Class, ενισχύοντας την πρακτικότητα του μοντέλου.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για έκδοση AMG ψηφιακά σχέδια δίνουν μια πρώτη γεύση για το πώς θα μπορούσε να δείχνει. Έτσι δείχνουν επιρροές από τη Mercedes-AMG G 63, με τη χαρακτηριστική μάσκα Panamericana, πιο επιθετικούς προφυλακτήρες και σπορ λεπτομέρειες.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο δυναμικό και επιθετικό σύνολο, με μεγάλες ζάντες, μαύρες λεπτομέρειες και στοιχεία που παραπέμπουν άμεσα στις μοντέλα της AMG. Ακόμη και οι πλευρικές απολήξεις εξάτμισης κάνουν την εμφάνισή τους, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα υποθετικό μοντέλο.

Η μικρή G-Class αναμένεται να διατηρήσει την τετρακίνητη φιλοσοφία και τον χαρακτήρα εκτός δρόμου, προσαρμοσμένη όμως στις σύγχρονες απαιτήσεις εξηλεκτρισμού. Αν τελικά η AMG δώσει το «παρών», τότε το νέο μοντέλο θα μπορούσε να αποκτήσει ξεχωριστό ενδιαφέρον, συνδυάζοντας επιδόσεις και πιο κόμπακτ διαστάσεις.

