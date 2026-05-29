Γιατί ένα κινεζικό SUV πέταξε πάνω από 20 μέτρα στον αέρα;

Του Γιάννη Σκουφή

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες φαίνεται πως έχουν βρει έναν εντυπωσιακό τρόπο για να τραβούν την προσοχή γύρω από την ασφάλεια των νέων μοντέλων τους. Αυτή τη φορά, η Voyah αποφάσισε να εκτοξεύσει το νέο Taishan X8 πάνω από 20 μέτρα στον αέρα, σε μια δοκιμή που θυμίζει περισσότερο κινηματογραφική σκηνή παρά κλασικό crash test.

Το μεγάλο SUV επιταχύνθηκε μέχρι τα 100 χλμ./ώρα και ανέβηκε σε ειδικά σχεδιασμένη ράμπα, πριν βρεθεί για περίπου 0,7 δευτερόλεπτα στον αέρα και προσγειωθεί με τεράστια δύναμη στο έδαφος. Στόχος της δοκιμής ήταν να ελεγχθεί η αντοχή του πλαισίου, της καμπίνας των επιβατών, της ανάρτησης αλλά και της μπαταρίας μετά από μια τόσο ακραία καταπόνηση.

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της εταιρείας, το SUV των 2.790 κιλών δέχθηκε φορτία που ξεπέρασαν τους 23 τόνους κατά την προσγείωση. Παρόλα αυτά, η μπαταρία των 65 kWh παρέμεινε άθικτη, οι κολόνες δεν παραμορφώθηκαν και οι πόρτες συνέχισαν να ανοίγουν και μετά κανονικά.

Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να φαίνεται υπερβολική, όμως οι Κινέζοι κατασκευαστές υποστηρίζουν πως τέτοια τεστ προσομοιώνουν ακραία πραγματικά ατυχήματα, όπως πτώσεις από γέφυρες ή εκτροπές σε μεγάλα ύψη. Παράλληλα, λειτουργούν και ως μέσο προβολής της τεχνολογίας και της ασφάλειας των νέων μοντέλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κινεζική εταιρεία πραγματοποιεί τέτοιου είδους δοκιμές. Πρόσφατα η BYD είχε δημοσιεύσει βίντεο όπου ένας τεράστιος φοίνικας έπεσε πάνω στην οροφή ενός Yangwang προκειμένου να αποδειχθεί η αντοχή του αμαξώματος.