AUTO ATHINA 2026: Από 3 έως 11 Οκτωβρίου το πιο μεγάλο γεγονός της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου

Snapshot Η AUTO ATHINA 2026 θα διεξαχθεί από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.

Στην έκθεση θα συμμετάσχουν πάνω από 50 κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Η εκδήλωση αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν νέα μοντέλα και σύγχρονες τεχνολογίες αυτοκίνησης.

Η έκθεση διαρκεί εννέα ημέρες και συγκεντρώνει τις κορυφαίες εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της χώρας ετοιμάζεται να ανοίξει και πάλι τις πύλες της. Από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, η AUTO ATHINA επιστρέφει στο Metropolitan Expo, φιλοδοξώντας να αποτελέσει για ακόμη μία φορά το σημαντικότερο σημείο συνάντησης για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Για 9 ημέρες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά όλες τις τελευταίες εξελίξεις της αυτοκίνησης, καθώς στην έκθεση θα συμμετέχουν οι σημαντικότερες εισαγωγικές εταιρείες και περισσότεροι από 50 κατασκευαστές, παρουσιάζοντας νέα μοντέλα και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες.

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