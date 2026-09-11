Το νέο Dacia Sandero θα είναι υβριδικό και ηλεκτρικό

Η επόμενη γενιά του Dacia Sandero θα κάνει το μεγάλο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Γιάννης Φιλιππάκος

Το νέο Dacia Sandero θα είναι υβριδικό και ηλεκτρικό
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Η επόμενη γενιά του Dacia Sandero θα περιλαμβάνει υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, παράλληλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.
  • Το νέο Sandero θα βασίζεται σε μια εξέλιξη της πλατφόρμας CMF-B, που υποστηρίζει τόσο υβριδικά όσο και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, μειώνοντας το κόστος.
  • Στις υβριδικές εκδόσεις θα χρησιμοποιηθεί πιθανότατα ο κινητήρας 1.8 λίτρων του Renault Clio ή ένας TCe βενζίνης.
  • Το ηλεκτρικό Sandero θα έχει μικρότερες και πιο οικονομικές μπαταρίες, με αυτονομία προσαρμοσμένη στη φιλοσοφία και την τιμή του μοντέλου.
  • Η Dacia επιδιώκει να διατηρήσει το νέο Sandero ως ένα από τα πιο προσιτά αυτοκίνητα στην ευρωπαϊκή αγορά, ακόμα και στην ηλεκτρική εποχή.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Dacia προετοιμάζει ήδη την επόμενη γενιά του Sandero, η οποία αναμένεται σε περίπου δύο χρόνια και θα σηματοδοτήσει μία σημαντική αλλαγή για το δημοφιλές μοντέλο. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά εκτός από τις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα υπάρχει και μια αμιγώς ηλεκτρική. Το πιθανότερο είναι ότι οι πρώτες θα διαθέτουν και υβριδικά συστήματα.

Η Dacia θεωρεί πως η αγορά δεν είναι ακόμη έτοιμη για αποκλειστικά ηλεκτρική γκάμα και έτσι θέλει να προσφέρει διαφορετικές επιλογές που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες.

Αντί για την αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα AmpR που χρησιμοποιούν τα Renault 4 και 5, το νέο Sandero αναμένεται να βασιστεί σε μια εξέλιξη της σημερινής CMF-B. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να υποστηρίζει τόσο υβριδικά όσο και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος.

Στις υβριδικές εκδόσεις θα χρησιμοποιηθεί εκτός απροόπτου μια εκδοχή του συνόλου των 1.800 κυβικών που χρησιμοποιείται στο Renault Clio, χωρίς όμως να αποκλείεται και η διατήρηση ενός TCe κινητήρα βενζίνης.

Για το ηλεκτρικό Sandero, η Dacia θα μπορούσε να αξιοποιήσει τεχνολογία από τα μικρά ηλεκτρικά Renault σε συνδυασμό όμως με πιο μικρές και πιο φτηνές μπαταρίες, με την αυτονομία να προσαρμόζεται στη φιλοσοφία και κυρίως στην τιμή του μοντέλου.

Σχεδιαστικά, στόχος είναι οι ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις να μη διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Το ηλεκτρικό Sandero πιθανότατα θα ξεχωρίζει από λεπτομέρειες όπως η πιο κλειστή μάσκα, οι αεροδυναμικές επεμβάσεις και ενδεχομένως οι χωνευτές χειρολαβές.

Μαζί με το συμβατικό Sandero θα συνεχίσει και το Sandero Stepway, με πιο έντονο crossover χαρακτήρα και μεγαλύτερη σχεδιαστική διαφοροποίηση από το βασικό μοντέλο.

Το μεγάλο στοίχημα πάντως παραμένει η τιμή. Η Dacia θέλει το νέο Sandero να διατηρήσει τον ρόλο του ως ένα από τα πιο προσιτά αυτοκίνητα της ευρωπαϊκής αγοράς, μεταφέροντας αυτή τη φιλοσοφία και στην ηλεκτρική εποχή.

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