Το «Τέρας του Μαλάν»: Το μυστηριώδες υπερόπλο της Κίνας που έγινε viral

Το drone (;) αυτό, με άνοιγμα φτερών που συγκρίνεται με το αμερικανικό stealth βομβαρδιστικό B-2

Δημήτρης Δρίζος

Το «Τέρας του Μαλάν»: Το μυστηριώδες υπερόπλο της Κίνας που έγινε viral
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το κινεζικό drone WZ-X, γνωστό ως «Τέρας του Μαλάν», έχει άνοιγμα φτερών 52 μέτρων και μήκος περίπου 15 μέτρων, με επιδόσεις συγκρίσιμες με το αμερικανικό B-2.
  • Το drone μπορεί να πετά σε υψόμετρα άνω των 20.000 μέτρων και να καλύπτει αποστάσεις έως 19.300 χιλιόμετρα, προσφέροντας παρατεταμένη παραμονή στον αέρα για επιτήρηση και συλλογή πληροφοριών.
  • Η βάση Μαλάν λειτουργεί ως κέντρο ανάπτυξης και δοκιμών προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και έχει υποδομές που ενισχύουν την κατασκευή κατασκοπευτικών drones όπως το WZ-X και το GJ-X.
  • Το WZ-X πιθανώς χρησιμοποιείται για εντοπισμό αμερικανικών πλοίων, χαρτογράφηση αεράμυνας και μετάδοση δεδομένων στόχευσης, χωρίς να είναι σαφές αν φέρει οπλισμό.
  • Η παρουσία του WZ-X στη βάση Μαλάν αναδεικνύει τον ανταγωνισμό ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας στην ανάπτυξη προηγμένων μη επανδρωμένων τεχνολογιών, με αναφορές ακόμα και σε τεχνολογίες εξωγήινης προέλευσης.
Snapshot powered by AI

Ένα απόρρητο κινεζικό drone με τεράστια εμβέλεια και εντυπωσιακές διαστάσεις, γνωστό ως WZ-X ή «Τέρας του Μαλάν», έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον μετά τον εντοπισμό του στην αεροπορική βάση Μαλάν, που θεωρείται το αντίστοιχο της κινεζικής «Area 51».

Το drone αυτό, με άνοιγμα φτερών που συγκρίνεται με το αμερικανικό stealth βομβαρδιστικό B-2, φέρεται να πραγματοποιεί πτήσεις σε ύψη άνω των 20.000 μέτρων και να καλύπτει αποστάσεις που φτάνουν έως και 19.300 χιλιόμετρα.

111.jpg

Ο ειδικός στα κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη, Αντρέας Ρούπρεχτ, δημοσίευσε πρόσφατα φωτογραφίες που διέρρευσαν, αποκαλύπτοντας το μήκος σχεδόν 15 μέτρων και το άνοιγμα φτερών που φτάνει τα 52 μέτρα. Το WZ-X διαθέτει δικινητήριο σχεδιασμό και θεωρείται πως ανήκει στην κατηγορία των drones μεγάλου υψομέτρου και μεγάλης διάρκειας πτήσης (HALE ISR), που προορίζονται για αποστολές επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και αναγνώρισης.

Η βάση Μαλάν, που έχει χαρακτηριστεί ως η «Area 51 της Κίνας», αποτελεί κέντρο δοκιμών και ανάπτυξης προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δορυφορικές εικόνες από εταιρείες όπως η Planet Labs επιβεβαιώνουν τη δραστηριότητα και την επέκταση των εγκαταστάσεων με νέες υποδομές και διαδρόμους, ενισχύοντας τις υποψίες για την κατασκευή εξελιγμένων κατασκοπευτικών drones όπως το WZ-X και το επίσης εντοπισμένο GJ-X.

Σύμφωνα με τον Ρούπρεχτ, το WZ-X μπορεί να πετά σε υψόμετρο έως και 20.100 μέτρων, δηλαδή περίπου 6.000 μέτρα ψηλότερα από το αμερικανικό B-2, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο στον εντοπισμό από τα ραντάρ. Η μεγάλη επιχειρησιακή οροφή επιτρέπει μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και παρατεταμένη παραμονή στον αέρα, ιδανική για παρακολούθηση στρατιωτικών βάσεων και μεγάλων πόλεων.

2.jpg

Οι αναλυτές εκτιμούν πως το drone θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό αμερικανικών πλοίων, τη χαρτογράφηση αεράμυνας και τη μετάδοση δεδομένων στόχευσης για πιθανές πυραυλικές επιθέσεις. Παρότι δεν είναι σαφές αν το WZ-X φέρει οπλισμό, το εύρος και οι δυνατότητές του το καθιστούν κρίσιμο εργαλείο για την κινεζική Πολεμική Αεροπορία.

Η παρουσία του WZ-X στην κινεζική βάση Μαλάν φέρνει στο προσκήνιο τις παρόμοιες μυστικές δραστηριότητες της αμερικανικής Area 51, γνωστής για την ανάπτυξη επαναστατικών αεροσκαφών και την εμπλοκή της σε θεωρίες συνωμοσίας γύρω από UFO. Η CIA έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη της Area 51 από το 2013, ενώ η βάση έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για πειραματικές τεχνολογίες.

Παράλληλα, πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων και ανώνυμων πηγών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ υπογραμμίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας για την αξιοποίηση τεχνολογιών μη ανθρώπινης προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και μη επανδρωμένων συστημάτων που φέρονται να προέρχονται από εξωγήινη τεχνολογία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με διμέτωπο στη ΔΕΘ ο Ανδρουλάκης – Στο στόχαστρο ΝΔ, Τσίπρας και... δημοσκοπήσεις

07:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιβάνης: Αποχαιρέτησε με το «Ώρες μικρές» επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη - «Ένα από ψυχής αντίο»

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι άγνωστες στιγμές του στην Κρήτη - «Για εμάς ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πλασμαφαίρεση και «αντιγηραντικές» θεραπείες: Το παγκόσμιο trend, οι πλούσιοι της Silicon Valley και η μόδα του longevity

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Το «Τέρας του Μαλάν»: Το μυστηριώδες υπερόπλο της Κίνας που έγινε viral

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαμερίσματα «τρύπες» του… προηγούμενου αιώνα, με πανάκριβα ενοίκια τα φοιτητικά σπίτια λόγω Golden Visa και Airbnb  

07:24LIFESTYLE

Τραγούδια και δάκρυα για τον Μαζωνάκη – Οι καλλιτέχνες που τον αποχαιρέτησαν στα live τους - Βίντεο

07:19ΜΑΝΤΕΙΟ

Ψάχνουν λεφτά στην ΕΕ, Ηγεμονικά ανώτερος ο Αλέξης, Νέα πρόσωπα στη ΝΔ,  Λίγο Μαζωνάκη ακόμα

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχολικά είδη: Πόσο κοστίζει φέτος η σχολική λίστα - «Όλα έχουν ακριβύνει, 300 ευρώ για δύο παιδιά», λένε οι γονείς στο Newsbomb

07:12ΚΟΣΜΟΣ

25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου - Πώς η πτώση των Δίδυμων πύργων άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη

07:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Σήμερα το πρώτο κουδούνι της χρονιάς - Τι θα γίνει την πρώτη ημέρα

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: 6.000 ευρώ η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο - Οι τιμές των θεραπειών που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καστελόριζο: Εκεί που κοιτάζει η Τουρκία, πηγαίνει ο Μητσοτάκης

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να σωθεί» - Η εξομολόγηση φίλου του

06:52LIFESTYLE

OPEN: Οι πρεμιέρες και τα νέα «όπλα» στο πρόγραμμα

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: 27χρονος τουρίστας συνευρέθηκε ερωτικά σε δημόσια θέα και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Βροχές,καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά Ρόδου: Πρώτη εικόνα Παναθηναϊκού AKTOR με Ομπράντοβιτς στον πάγκο, στο φιλικό με την ΑΕΚ

06:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Όλες οι ημέρες μαθημάτων και σχολικές αργίες

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν – Θα έκανα ακριβώς ξανά το ίδιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να σωθεί» - Η εξομολόγηση φίλου του

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Ευνοείται η δημιουργία ενός «φθινοπωρινού» βαρομετρικού χαμηλού

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: 6.000 ευρώ η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο - Οι τιμές των θεραπειών που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Βροχές,καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

23:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Λατινοπούλου ζητά επαναφορά της σχολικής στολής: «Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια»

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

06:09ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σύρο: Επέστρεψε πλοίο για διακομιδή 49χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Συνταγές της γιατρού στο «εργοστάσιο αναβολικών» του Χαλανδρίου – Νέα στοιχεία στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,5 εκατ. ευρώ

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του - Ενώπιον εισαγγελέα θα βρεθούν οι γιατροί της Stem Cell

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: 27χρονος τουρίστας συνευρέθηκε ερωτικά σε δημόσια θέα και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καλοκαιρινός ο καιρός της Παρασκευής – Πότε θα ξεκινήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ήταν ωχρός» - Τι λέει ο διασώστης που τον μετέφερε στο «Ελπίς»

23:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (13/9)

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος Παυλίδης: Φιγουράρει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κέρκυρα: Για βιασμό της 8χρονης εγγονής του κατηγορείται 51χρονος

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ ανατίναξε υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ – Οι εκρήξεις προκάλεσαν σεισμό 4,1 Ρίχτερ – «Καλή χρονιά!» έγραψε ο Νετανιάχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ