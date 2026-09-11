Το «Τέρας του Μαλάν»: Το μυστηριώδες υπερόπλο της Κίνας που έγινε viral

Snapshot Το κινεζικό drone WZ-X, γνωστό ως «Τέρας του Μαλάν», έχει άνοιγμα φτερών 52 μέτρων και μήκος περίπου 15 μέτρων, με επιδόσεις συγκρίσιμες με το αμερικανικό B-2.

Το drone μπορεί να πετά σε υψόμετρα άνω των 20.000 μέτρων και να καλύπτει αποστάσεις έως 19.300 χιλιόμετρα, προσφέροντας παρατεταμένη παραμονή στον αέρα για επιτήρηση και συλλογή πληροφοριών.

Η βάση Μαλάν λειτουργεί ως κέντρο ανάπτυξης και δοκιμών προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και έχει υποδομές που ενισχύουν την κατασκευή κατασκοπευτικών drones όπως το WZ-X και το GJ-X.

Το WZ-X πιθανώς χρησιμοποιείται για εντοπισμό αμερικανικών πλοίων, χαρτογράφηση αεράμυνας και μετάδοση δεδομένων στόχευσης, χωρίς να είναι σαφές αν φέρει οπλισμό.

Η παρουσία του WZ-X στη βάση Μαλάν αναδεικνύει τον ανταγωνισμό ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας στην ανάπτυξη προηγμένων μη επανδρωμένων τεχνολογιών, με αναφορές ακόμα και σε τεχνολογίες εξωγήινης προέλευσης. Snapshot powered by AI

Ένα απόρρητο κινεζικό drone με τεράστια εμβέλεια και εντυπωσιακές διαστάσεις, γνωστό ως WZ-X ή «Τέρας του Μαλάν», έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον μετά τον εντοπισμό του στην αεροπορική βάση Μαλάν, που θεωρείται το αντίστοιχο της κινεζικής «Area 51».

Το drone αυτό, με άνοιγμα φτερών που συγκρίνεται με το αμερικανικό stealth βομβαρδιστικό B-2, φέρεται να πραγματοποιεί πτήσεις σε ύψη άνω των 20.000 μέτρων και να καλύπτει αποστάσεις που φτάνουν έως και 19.300 χιλιόμετρα.

Ο ειδικός στα κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη, Αντρέας Ρούπρεχτ, δημοσίευσε πρόσφατα φωτογραφίες που διέρρευσαν, αποκαλύπτοντας το μήκος σχεδόν 15 μέτρων και το άνοιγμα φτερών που φτάνει τα 52 μέτρα. Το WZ-X διαθέτει δικινητήριο σχεδιασμό και θεωρείται πως ανήκει στην κατηγορία των drones μεγάλου υψομέτρου και μεγάλης διάρκειας πτήσης (HALE ISR), που προορίζονται για αποστολές επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και αναγνώρισης.

Η βάση Μαλάν, που έχει χαρακτηριστεί ως η «Area 51 της Κίνας», αποτελεί κέντρο δοκιμών και ανάπτυξης προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δορυφορικές εικόνες από εταιρείες όπως η Planet Labs επιβεβαιώνουν τη δραστηριότητα και την επέκταση των εγκαταστάσεων με νέες υποδομές και διαδρόμους, ενισχύοντας τις υποψίες για την κατασκευή εξελιγμένων κατασκοπευτικών drones όπως το WZ-X και το επίσης εντοπισμένο GJ-X.

Σύμφωνα με τον Ρούπρεχτ, το WZ-X μπορεί να πετά σε υψόμετρο έως και 20.100 μέτρων, δηλαδή περίπου 6.000 μέτρα ψηλότερα από το αμερικανικό B-2, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο στον εντοπισμό από τα ραντάρ. Η μεγάλη επιχειρησιακή οροφή επιτρέπει μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και παρατεταμένη παραμονή στον αέρα, ιδανική για παρακολούθηση στρατιωτικών βάσεων και μεγάλων πόλεων.

Οι αναλυτές εκτιμούν πως το drone θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό αμερικανικών πλοίων, τη χαρτογράφηση αεράμυνας και τη μετάδοση δεδομένων στόχευσης για πιθανές πυραυλικές επιθέσεις. Παρότι δεν είναι σαφές αν το WZ-X φέρει οπλισμό, το εύρος και οι δυνατότητές του το καθιστούν κρίσιμο εργαλείο για την κινεζική Πολεμική Αεροπορία.

Η παρουσία του WZ-X στην κινεζική βάση Μαλάν φέρνει στο προσκήνιο τις παρόμοιες μυστικές δραστηριότητες της αμερικανικής Area 51, γνωστής για την ανάπτυξη επαναστατικών αεροσκαφών και την εμπλοκή της σε θεωρίες συνωμοσίας γύρω από UFO. Η CIA έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη της Area 51 από το 2013, ενώ η βάση έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για πειραματικές τεχνολογίες.

Παράλληλα, πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων και ανώνυμων πηγών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ υπογραμμίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας για την αξιοποίηση τεχνολογιών μη ανθρώπινης προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και μη επανδρωμένων συστημάτων που φέρονται να προέρχονται από εξωγήινη τεχνολογία.