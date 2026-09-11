Επίδομα θέρμανσης: Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50%

Τον χειμώνα 2025 -2026, δόθηκε συνολικό επίδομα θέρμανσης 165,2 εκατ. ευρώ, σε 868.466 δικαιούχους

Δημήτρης Δρίζος

Επίδομα θέρμανσης: Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Το επίδομα θέρμανσης για τον χειμώνα 2025-2026 ανήλθε σε 165,2 εκατ. ευρώ και δόθηκε σε 868.466 δικαιούχους με ποσά από 100 έως 1.200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή.
  • Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά τουλάχιστον 50% για τον επόμενο χειμώνα, λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών ενέργειας.
  • Η επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης δεν θα δοθεί απευθείας στην αντλία, ώστε να αποφευχθεί επιδότηση και πλουσιότερων νοικοκυριών.
  • Το ΥΠΕΘΟΟ θα συνεχίσει την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με στόχο να κρατήσει την τιμή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
  • Το 2027 θα δοθεί επιπλέον επίδομα 100 ευρώ σε 788.000 οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
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Σε επίδομα θέρμανσης ενισχυμένο κατά τουλάχιστον 50%, σε σχέση με αυτό που δόθηκε για τον χειμώνα 2025 -2026 και συνέχιση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ώστε η τιμή να παραμείνει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο, αν συνεχιστεί η άνοδος των τιμών της ενέργειας.

Η κατάσταση έχει εγείρει αιτήματα για απευθείας επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή την επιδότηση στην αντλία όπως συμβαίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Κύκλοι του οικονομικού επιτελείου, διαψεύδουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθώς έτσι θα επιδοτηθούν το ίδιο τα πιο πλούσια και τα πιο φτωχά νοικοκυριά. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν συμφωνεί με το πνεύμα του επιδόματος θέρμανσης, ως βοήθεια για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα.

Τον χειμώνα 2025 -2026, δόθηκε συνολικό επίδομα θέρμανσης 165,2 εκατ. ευρώ, σε 868.466 δικαιούχους. Το επίδομα θέρμανσης κυμάνθηκε από 100 ευρώ έως 800 ευρώ και στις περιοχές με πολύ κρύο έφτασε έως τα 1.200 ευρώ. Ωστόσο πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης στο οποίο ισχύει μειωμένος φόρος στην αρχή της περιόδου, ήταν περίπου 1,01 ευρώ το λίτρο.

Φέτος όμως τα ελληνικά νοικοκυριά θα αντιμετωπίσουν μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Η κορυφούμενη ένταση στο Περσικό Κόλπο και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, έχουν εκτοξεύσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το πετρέλαιο βρέθηκε χθες στα 103 δολάρια το βαρέλι από 69,5 δολάριο ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το φυσικό αέριο (που είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο θέρμανσης), έχει φτάσει τα 81 ευρώ τη θερμική μεγαβατώρα από 32,7 ευρώ τη θερμική μεγαβατώρα ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι ότι η τάση είναι ανοδική, καθώς δεν φαίνεται κάποια βιώσιμη λύση με το Ιράν. Το γεγονός αυτό γεννά σήμερα την ανησυχία ότι αν δεν γίνει κάτι να αποκλιμακωθούν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (οι οποίες συνδέονται άμεσα και με την τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος), ο λογαριασμός της θέρμανσης μπορεί να είναι από 50% έως και 60% υψηλότερος από τον περσινό χειμώνα.

Αυτό σημαίνει ότι χωρίς να αλλάξουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια θα πρέπει η τιμή βάσης με την οποία πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής ανά περιοχή, ο οποίος σχετίζεται με τις κλιματικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι ανάλογα αυξημένος κατά τουλάχιστον 50%, αλλάζοντας και τα ποσά της επιδότησης ανά κατηγορία.

Στον λογαριασμό του επιδόματος θέρμανσης για φέτος, το ΥΠΕΘΟΟ θα έχει και το Κοινωνικό Ταμείο το οποίο επιτρέπει την επιδότηση 100 ευρώ σε 788.000 οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά, ελαφρύνοντας το βάρος του επιδόματος θέρμανσης για τον Προϋπολογισμό. Το επίδομα μπορεί να δοθεί το 2027, με στόχο να απορροφηθεί μέρος της επιβάρυνσης που προκαλεί το αυξημένο κόστος πετρελαίου, φυσικού αερίου και υγραερίου θέρμανσης και να αποφευχθεί η «ενεργειακή φτώχεια».

Συνέχιση στην επιδότηση για το ντίζελ κίνησης

Μαζί βέβαια με το επίδομα θέρμανσης, το ΥΠΕΘΟΟ θα συνεχίσει να επιδοτεί στην αντλία και το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αυξήσεις στο ράφι. Η προσπάθεια να μείνει η τιμή του πετρελαίου κίνησης κάτω από την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης (δηλαδή περίπου στα 2 ευρώ), σημαίνει ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε μια κλιμακούμενη επιδότηση και του πετρελαίου κίνησης από τα 10 λεπτά το λίτρο που είναι σήμερα. Τούτο με δεδομένο ότι στον πληθωρισμό του Αυγούστου το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει αύξηση της τιμής περισσότερο από 30%.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

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