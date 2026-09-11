Ο καλύτερος τρόπος να μειώσετε τη χοληστερόλη χωρίς στατίνες, σύμφωνα με καρδιολόγο

Δεν χρειάζεστε φάρμακα για να βελτιώσετε τα επίπεδα χοληστερόλης. Μερικές απλές διατροφικές αλλαγές μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά.

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Ο καλύτερος τρόπος να μειώσετε τη χοληστερόλη χωρίς στατίνες, σύμφωνα με καρδιολόγο
ΥΓΕΙΑ
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Αν θέλετε να μειώσετε τη χοληστερόλη, ο καρδιολόγος του NHS και ακαδημαϊκός του University College London, δρ. Riyaz Patel, λέει ότι το πιο σώφρον είναι εστιάσετε στη διατροφή σας και όχι στα φάρμακα. Πιο συγκεκριμένα, τονίζει τις φυτικές στερόλες και στανόλες ως πιθανώς το ισχυρότερο μη φαρμακευτικό διαιτητικό εργαλείο, ικανό να μειώσει την LDL («κακή») χοληστερόλη κατά περίπου 10%.

Αυτό ταιριάζει με τα ευρύτερα ερευνητικά στοιχεία. Αλλά το «χωρίς στατίνες» έχει μια σημαντική υποσημείωση: ο τρόπος ζωής μπορεί να βελτιώσει τη χοληστερόλη, ωστόσο ορισμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται φάρμακα, επειδή το επίπεδο LDL ή ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι πολύ υψηλά, για να επαρκεί μόνο μια σωστή διατροφή.

Τι συνιστά ο καρδιολόγος;

Ο δρ. Patel συνιστά μια ισορροπημένη διατροφή χαμηλότερη σε κορεσμένα λιπαρά και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και πλουσιότερη σε φυτικές τροφές, που μειώνουν τη χοληστερόλη. Τονίζει ιδιαίτερα τις διαλυτές φυτικές ίνες και τις φυτικές στερόλες ή στανόλες.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες βρίσκονται κυρίως σε:

  • βρώμη
  • κριθάρι
  • φασόλια
  • φακές
  • φρούτα
  • λαχανικά
  • ξηρούς καρπούς
  • σπόρους

Αυτά βοηθούν στην μείωση της LDL εν μέρει παγιδεύοντας τα χολικά οξέα στο έντερο και ωθώντας έτσι το συκώτι να χρησιμοποιήσει περισσότερη κυκλοφορούσα χοληστερόλη για να τα αντικαταστήσει.

Οι φυτικές στερόλες και οι στανόλες μοιάζουν με τη χοληστερόλη και ανταγωνίζονται μαζί της για απορρόφηση στο έντερο. Μια μετα-ανάλυση 124 τυχαιοποιημένων μελετών διαπίστωσε, ότι περίπου 0,6–3,3 g την ημέρα μείωσαν την LDL κατά περίπου 6% έως 12%, ανάλογα με τη δόση.

καλη και κακη χοληστερολη

Τι πρέπει να μειώσετε;

Για τους περισσότερους η μείωση των κορεσμένων λιπαρών είναι πιο σημαντική από την προσπάθεια εξάλειψης τροφών απλώς και μόνο επειδή περιέχουν διαιτητική χοληστερόλη.

Τα κορεσμένα λίπη, που βρίσκονται σε:

  • λιπαρά και επεξεργασμένα κρέατα
  • βούτυρο
  • γαλακτοκομικά πλήρους λιπαρών
  • αρτοσκευάσματα και
  • ορισμένα τροπικά έλαια

αυξάνουν την LDL. Οι ειδικοί συνιστούν την αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με ακόρεστα και την αύξηση των διαλυτών φυτικών ινών ως βασικές διατροφικές στρατηγικές για τη βελτίωση της χοληστερόλης.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα αυγά δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως ο κύριος «κακός» της χοληστερόλης. Η διαιτητική χοληστερόλη μπορεί να επηρεάσει τη χοληστερόλη στο αίμα, αλλά τα κορεσμένα λιπαρά έχουν γενικά μεγαλύτερη επίδραση στην LDL.

Είναι οι φυτικές στερόλες η «βέλτιστη επιλογή»;

Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε ένα συγκεκριμένο διατροφικό «εργαλείο», τότε ο δρ. Patel δίνει προβάδισμα στις φυτικές στερόλες και τις στανόλες. Η επίδρασή τους στην μείωση της LDL κατά περίπου 8% έως 12%, υποστηρίζεται επαρκώς από σχετικές έρευνες.

Αλλά η βέλτιστη συνολική προσέγγιση είναι ευρύτερη. Οι ειδικοί δίνουν έμφαση στον συνδυασμό διαλυτών ινών, ξηρών καρπών και άλλων φυτικών τροφών με λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, στην τακτική σωματική δραστηριότητα και στη διαχείριση του βάρους (όταν είναι απαραίτητο).

Αυτό έχει σημασία, επειδή η LDL ανταποκρίνεται σε ολόκληρο το διατροφικό πρότυπο. Ένα εμπλουτισμένο γιαούρτι ή ένα μπολ βρώμης δεν μπορεί να «ακυρώσει» μια διατροφή που κυριαρχείται από κορεσμένα λιπαρά.

Μπορούν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής να αντικαταστήσουν τις στατίνες;

Μερικές φορές, αλλά όχι πάντα. Η κατευθυντήρια γραμμή της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2026 για τη δυσλιπιδαιμία δίνει έμφαση στις υγιεινές συνήθειες τρόπου ζωής για όλους, ενώ οι στατίνες παραμένουν η πρώτη γραμμή φαρμακευτικής αγωγής, όταν ο καρδιαγγειακός κίνδυνος δικαιολογεί φαρμακευτική αγωγή.

Άτομα με:

  • διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο
  • οικογενή υπερχοληστερολαιμία
  • πολύ υψηλή LDL
  • διαβήτη
  • χρόνια νεφρική νόσο
  • επαρκώς υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο

μπορεί να χρειαστούν φαρμακευτική αγωγή ακόμη και με μια εξαιρετική διατροφή. Ο στόχος δεν είναι επομένως να αποφεύγονται οι στατίνες πάση θυσία. Είναι να χρησιμοποιείται η διατροφή όπου μπορεί να βοηθήσει και η φαρμακευτική αγωγή όταν το αναμενόμενο καρδιαγγειακό όφελος το δικαιολογεί.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι γίνεται αν η χοληστερόλη παραμένει υψηλή παρά την υγιεινή διατροφή;

Η γενετική μπορεί να επηρεάσει έντονα την LDL. Τα επίμονα υψηλά επίπεδα παρά τις καλές συνήθειες τρόπου ζωής θα πρέπει να συζητούνται με καρδιολόγο, ιδιαίτερα με οικογενειακό ιστορικό πρόωρης καρδιακής νόσου.

Πρέπει να αποφεύγω τα αυγά;

Όχι εντελώς. Για τους περισσότερους η μείωση των κορεσμένων λιπαρών έχει μεγαλύτερη σημασία για την LDL από την περιορισμένη εστίαση στη διαιτητική χοληστερόλη, όπως εκείνη στα αυγά.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τον καρδιολόγο δρ. Riyaz Patel, η διατροφή είναι ο ισχυρότερος μη φαρμακευτικός μοχλός για την μείωση της χοληστερόλης, με τις φυτικές στερόλες και στανόλες μεταξύ των πιο αποτελεσματικών συγκεκριμένων επιλογών και τις διαλυτές φυτικές ίνες ένα άλλο αποδεδειγμένο εργαλείο.

Ο τρόπος ζωής είναι θεμελιώδης, αλλά οι στατίνες ή άλλες θεραπείες μείωσης της χοληστερόλης παραμένουν σημαντικές, όταν η διατροφή από μόνη της δεν μπορεί να μειώσει επαρκώς τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

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