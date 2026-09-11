Κίνηση τώρα: Άνοιξαν τα σχολεία, επέστρεψαν οι καθυστερήσεις στους δρόμους του Λεκανοπεδίου

Snapshot Υπάρχουν καθυστερήσεις στην Αθηνών-Λαμίας, ειδικά γύρω από τον κόμβο Καλυφτάκη, και στη Λεωφόρο Κηφισίας και Μεσογείων.

Επικρατεί αυξημένη ροή οχημάτων στη Βασιλίσσης Αμαλίας με ανάγκη προσοχής από τους οδηγούς.

Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, καταγράφονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

Η επιστροφή της σχολικής δραστηριότητας αναμένεται να διατηρήσει την αυξημένη κίνηση τις πρωινές ώρες. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, καθώς με το άνοιγμα των σχολείων επέστρεψε η καθημερινή κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Αθηνών-Λαμίας, τόσο στο ρεύμα προς έξοδο όσο και στο ρεύμα προς Αθήνα, με τα προβλήματα να εντοπίζονται ιδιαίτερα στο τμήμα γύρω από τον κόμβο Καλυφτάκη.

Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής στις 08:00

Κίνηση υπάρχει επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, ενώ επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται ακόμη στη Βασιλίσσης Αμαλίας, με τους οδηγούς να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Οι καθυστερήσεις υπολογίζονται σε περίπου 10 έως 15 λεπτά και καταγράφονται στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

Η επιστροφή της σχολικής και καθημερινής δραστηριότητας στους δρόμους της Αθήνας αναμένεται να διατηρήσει αυξημένη την κίνηση κατά τις πρωινές ώρες.