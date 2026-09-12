Η τελευταία τρέχουσα Toyota GR Supra βγαίνει σε δημοπρασία

Η τελευταία GR Supra πέμπτης γενιάς που κατασκευάστηκε θα αλλάξει χέρια για φιλανθρωπικό σκοπό και φέρει την υπογραφή του Akio Toyoda.

Newsroom

Η τελευταία τρέχουσα Toyota GR Supra βγαίνει σε δημοπρασία
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Του Γιάννη Σκουφή

Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της Toyota κλείνει με τρόπο που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητος. Η τελευταία GR Supra MkV που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής πρόκειται να δημοπρατηθεί τον Ιανουάριο, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στο Reach Out WorldWide, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είχε ιδρύσει ο Paul Walker.

Πρόκειται για μια GR Supra Final Edition που δωρίστηκε από την Toyota North America και θα πωληθεί στη δημοπρασία Barrett-Jackson στο Scottsdale. Η συγκεκριμένη Supra είναι μοναδική, όχι μόνο επειδή αποτελεί την τελευταία MkV παραγωγής, αλλά και λόγω ορισμένων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.

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Το αμάξωμα είναι βαμμένο σε Phantom Gray με μαύρες λεπτομέρειες και κόκκινα καλύμματα καθρεπτών, ενώ πίσω υπάρχει αεροτομή από ανθρακόνημα. Ξεχωρίζει επίσης ο αριθμός πλαισίου που τελειώνει σε «99999», το GT4 Style Pack και, κυρίως, η υπογραφή του Akio Toyoda.

Στο εσωτερικό συνδυάζονται μαύρο δέρμα και Alcantara με ανθρακονήματα, κόκκινες ζώνες ασφαλείας και κεντημένα λογότυπα GR στα προσκέφαλα.

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Κάτω από το καπό βρίσκεται ο υπερτροφοδοτούμενος εξακύλινδρος των 3.000 κυβικών, με απόδοση 387 ίππων και 498 Nm. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, ενώ για τη Final Edition έχουν γίνει επεμβάσεις στην ανάρτηση, στη γεωμετρία και στις αντιστρεπτικές, μαζί με ισχυρότερα φρένα Brembo και μαύρες ματ ζάντες 19 ιντσών.

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Εκτίμηση για την τελική τιμή της δημοπρασίας δεν υπάρχει. Το προηγούμενο, πάντως, είναι εντυπωσιακό: η πρώτη GR Supra της συγκεκριμένης γενιάς είχε δημοπρατηθεί το 2019 για 2,1 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή τη φορά, με την τελευταία MkV και τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της διαδικασίας, το ενδιαφέρον αναμένεται ακόμη μεγαλύτερο.

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