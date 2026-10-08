Το νέο ηλεκτρικό AION UT στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Η AION διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το UT, ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback που επιχειρεί να συνδυάσει τις διαστάσεις και τους χώρους ενός μοντέλου της κατηγορίας C με κόστος αγοράς που παραπέμπει περισσότερο σε μικρότερα αυτοκίνητα.

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Το νέο ηλεκτρικό AION UT στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
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Το νέο AION UT έχει μήκος 4,27 μέτρα (πλάτος 1,85 και ύψος 1,575 μέτρα), ενώ το μεταξόνιό του φτάνει τα 2.750 χιλιοστά. Οι αναλογίες αυτές έχουν επιτρέψει στους σχεδιαστές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην άνεση των επιβατών με το διαθέσιμο χώρο για τα πόδια όσων κάθονται πίσω να φτάνει τα 905 χιλιοστά.

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