Το νέο ηλεκτρικό AION UT στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Το νέο AION UT έχει μήκος 4,27 μέτρα (πλάτος 1,85 και ύψος 1,575 μέτρα), ενώ το μεταξόνιό του φτάνει τα 2.750 χιλιοστά. Οι αναλογίες αυτές έχουν επιτρέψει στους σχεδιαστές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην άνεση των επιβατών με το διαθέσιμο χώρο για τα πόδια όσων κάθονται πίσω να φτάνει τα 905 χιλιοστά.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας