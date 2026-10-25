Το Renault 8 Gordini μπορεί να περάσει στην παραγωγή

Snapshot Η Renault εξετάζει την πιθανότητα παραγωγής του ηλεκτρικού Renault 8 Gordini Concept, εμπνευσμένου από το μοντέλο της δεκαετίας του ’60.

Το νέο Gordini είναι ένα μικρό διθέσιο πισωκίνητο κουπέ με ηλεκτρικό κινητήρα 266 ίππων.

Ο στόχος του μοντέλου είναι να προσφέρει ένα ελαφρύ, ευέλικτο και απολαυστικό στην οδήγηση σπορ αυτοκίνητο, όχι εντυπωσιακές επιδόσεις.

Η παραγωγή του Gordini εξαρτάται από την εμπορική επιτυχία του Renault 5 Turbo 3E, το οποίο έχει προτεραιότητα για την εταιρεία.

Δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση για την παραγωγή, αλλά το μοντέλο θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της Renault στα προσιτά σπορ αυτοκίνητα. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Μετά την επιστροφή των Renault 4 και 5, η γαλλική εταιρεία φαίνεται πως έχει ακόμη αρκετές ιδέες από το παρελθόν της που θα μπορούσε να αξιοποιήσει.

Μία από αυτές είναι το Renault 8 Gordini Concept, το οποίο παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού και ενδέχεται τελικά να μην παραμείνει απλώς ένα πρωτότυπο.

Το νέο Gordini είναι ένα μικρό διθέσιο κουπέ, με σχεδίαση που παραπέμπει ευθέως στο Renault 8 Gordini της δεκαετίας του ‘60. Σε αντίθεση με το αυθεντικό μοντέλο, χρησιμοποιεί ηλεκτρικό κινητήρα τοποθετημένο πίσω, ο οποίος αποδίδει 266 ίππους και κινεί φυσικά τους πίσω τροχούς.

Η Renault δεν έχει αποκαλύψει την πλατφόρμα ή τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, ωστόσο η φιλοσοφία του πρωτοτύπου είναι ξεκάθαρη. Στόχος δεν είναι οι εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά ένα ελαφρύ, ευέλικτο και απολαυστικό στην οδήγηση σπορ αυτοκίνητο.

Μιλώντας στο Autocar, ο επικεφαλής της Renault, Fabrice Cambolive, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παραγωγής. Όπως εξήγησε, προτεραιότητα αποτελεί η εμπορική διάθεση και η έναρξη των παραδόσεων του Renault 5 Turbo 3E των 550 ίππων. Στη συνέχεια, το Gordini θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο βήμα.

Από την πλευρά του, ο Roman Gauvin, επικεφαλής των πρωτοτύπων της Renault, τόνισε ότι το αυθεντικό Gordini ήταν ένα προσιτό σπορ αυτοκίνητο και αυτή τη φιλοσοφία θέλει να διατηρήσει η εταιρεία.

Προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Ωστόσο, ένα μικρό πισωκίνητο ηλεκτρικό κουπέ θα μπορούσε να δώσει στη Renault μια ενδιαφέρουσα παρουσία στην κατηγορία των προσιτών σπορ αυτοκινήτων.

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