Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe: Ποιος έχει το ακριβότερο αυτοκίνητο στον κόσμο;

Η Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe πουλήθηκε το 2022 έναντι 135 εκατομμυρίων ευρώ, με την ταυτότητα του αγοραστή να παραμένει μυστική. Ωστόσο, οι υποψίες στρέφονται σε έναν γνωστό Βρετανό δισεκατομμυριούχο.

Newsroom

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe: Ποιος έχει το ακριβότερο αυτοκίνητο στον κόσμο;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe του 1955 πωλήθηκε το 2022 έναντι 135 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας ρεκόρ ως το ακριβότερο αυτοκίνητο σε δημοπρασία.
  • Η ταυτότητα του αγοραστή παραμένει άγνωστη, με υπόνοιες να στρέφονται στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Sir Jim Ratcliffe.
  • Το αυτοκίνητο είναι ένα από τα δύο πρωτότυπα 300 SLR Uhlenhaut Coupe που κατασκευάστηκαν και διαθέτει κινητήρα 3.000 κυβικών με ισχύ 310 ίππων.
  • Η συμφωνία πώλησης απαιτεί την περιοδική δημόσια εμφάνιση του αυτοκινήτου.
  • Η Mercedes-Benz 300 SLR πήρε το όνομά της από τον Rudolf Uhlenhaut, επικεφαλής μηχανικό της εταιρείας που το χρησιμοποιούσε καθημερινά.
Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe του 1955 κατέχει ένα ιδιαίτερο ρεκόρ, καθώς είναι το ακριβότερο αυτοκίνητο που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Τον Μάιο του 2022 άλλαξε χέρια έναντι 135 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια κλειστή διαδικασία που διοργάνωσε ο οίκος RM Sotheby’s στο μουσείο της Mercedes-Benz στη Στουτγάρδη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, τέσσερα χρόνια αργότερα, η ταυτότητα του ιδιοκτήτη εξακολουθεί να μην έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω του Βρετανού μεσίτη συλλεκτικών αυτοκινήτων Simon Kidston, για λογαριασμό ενός ανώνυμου συλλέκτη.

mercedes-300-slr-uhlenhaut-coupe-3.jpg

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ενδείξεις οδηγούν στον Sir Jim Ratcliffe, ιδρυτή της Ineos και έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Βρετανίας. Ο Ratcliffe έχει στενούς δεσμούς με τη Mercedes-Benz, καθώς η Ineos είναι ιδιοκτήτρια κατά το 1/3 της ομάδας Mercedes-AMG Petronas στη Formula 1. Πάντως, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι αυτός είναι ο αγοραστής.

Η συγκεκριμένη Mercedes-Benz είναι ένα από τα μόλις δύο πρωτότυπα 300 SLR Uhlenhaut Coupe που κατασκευάστηκαν. Βασίζεται στην αγωνιστική τεχνολογία της εποχής και διαθέτει οκτακύλινδρο σε σειρά κινητήρα 3.000 κυβικών, με ισχύ 310 ίππων. Χάρη στο αμάξωμα από κράμα μαγνησίου και το βάρος των περίπου 1.000 κιλών, μπορούσε να φτάσει τα 290 χλμ./ώρα, επίδοση εντυπωσιακή για τα δεδομένα του 1955.

mercedes-300-slr-uhlenhaut-coupe-4.jpg

Το αυτοκίνητο πήρε το όνομά του από τον Rudolf Uhlenhaut, επικεφαλής μηχανικό της Mercedes-Benz, ο οποίος χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο πρωτότυπο ακόμη και για τις καθημερινές του μετακινήσεις.

Πρόσφατα, η ιστορική 300 SLR εμφανίστηκε στους δρόμους του Μονακό, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από τον ιδιοκτήτη της. Η συμφωνία πώλησης προβλέπει ότι το αυτοκίνητο θα πρέπει να παρουσιάζεται κατά διαστήματα στο κοινό. Όσο για το ποιος πλήρωσε τα 135 εκατομμύρια ευρώ, η απάντηση παραμένει επισήμως άγνωστη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:14ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκα θέλει» - Οι νέοι σοκαριστικοί διάλογοι του κυκλώματος στο «Χωριατικό»

11:07WHAT THE FACT

Η θάλασσα που έγινε έρημος: Το σχέδιο της Σοβιετικής Ένωσης για το βαμβάκι που προκάλεσε μια τεράστια οικολογική καταστροφή

11:03LIFESTYLE

«Αν είναι να είμαστε μαζί, πρέπει να αλλάξεις» - Το τελεσίγραφο της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στον Μάικλ Ντάγκλας

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Το δακρυσμένο μάτι του Τραμπ πυροδοτεί νέες φήμες για την υγεία του - Η αφοπλιστική απάντησή του

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός Πολεμικού Ναυτικού με εντολή Δένδια ο υπαξιωματικός-κατα συρροήν εμπρηστής

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση ICON-EU και η ανάλυση Κολυδά για το επόμενο τετραήμερο - «Δεν είναι κακοκαιρία»

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στη Καλιφόρνια: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε κατάστημα με είδη Halloween

10:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – To μεγάλο λάθος που μπορεί να σας κοστίσει

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνει στις 12:00 ο σταθμός «Σύνταγμα»

10:27WHAT THE FACT

Αμερικανός πηγαίνει στη δουλειά... πετώντας μέσα σε 20 λεπτά

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε σκάφος με Ρώσους τουρίστες στο Μπαλί - Πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη: Εντοπίστηκαν οστά, ρούχα και το κρανίο γυναίκας θαμμένα σε χωράφι

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Η πολιτική της ΝΔ δεν διαμορφώνεται με γνώμονα το τι γίνεται στα Δεξιά και στα Αριστερά»

10:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Bread Factory: Ζητούν αποδέσμευση λογαριασμών και δηλώνουν καμία σχέση με το Χωριάτικο

10:12WHAT THE FACT

Ο κόσμος θα τελειώσει σε δύο εβδομάδες, Παρασκευή και 13 - Η ζοφερή πρόβλεψη από το μακρινό 1960

10:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το τέλος των άνισων αμοιβών: Ο τρόπος να μάθετε αν πληρώνεστε λιγότερο από τους συναδέλφους σας

10:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις τράπεζες και τις αγορές - Από τους AI agents στις αυτόνομες συναλλαγές

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

09:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe: Ποιος έχει το ακριβότερο αυτοκίνητο στον κόσμο;

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχτισε την πιο επίφοβη ομάδα χάκερ στον κόσμο με ελίτ κυβερνο-κλέφτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

07:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

10:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Bread Factory: Ζητούν αποδέσμευση λογαριασμών και δηλώνουν καμία σχέση με το Χωριάτικο

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη: Εντοπίστηκαν οστά, ρούχα και το κρανίο γυναίκας θαμμένα σε χωράφι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός Πολεμικού Ναυτικού με εντολή Δένδια ο υπαξιωματικός-κατα συρροήν εμπρηστής

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στο έγκλημα στις Σέρρες: Καταθέτει ως ύποπτος της δολοφονίας ο γιος του Γιώργου Χατζίδη

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια του Ουκρανού, που απήγαγαν και αποκεφάλισαν στο Μπαλί - Σπάει τη σιωπή της η σύντροφός του

08:58LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το επικό τρολάρισμα της τραγουδίστριας στον Νίκο Καρβέλα για το Halloween

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση ICON-EU και η ανάλυση Κολυδά για το επόμενο τετραήμερο - «Δεν είναι κακοκαιρία»

09:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe: Ποιος έχει το ακριβότερο αυτοκίνητο στον κόσμο;

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αντιπροσωπεία στη Γλυφάδα: Στάχτη αυτοκίνητα - Εντοπίστηκαν υπολείμματα από γκαζάκια

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Το δακρυσμένο μάτι του Τραμπ πυροδοτεί νέες φήμες για την υγεία του - Η αφοπλιστική απάντησή του

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνει στις 12:00 ο σταθμός «Σύνταγμα»

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας συναντήθηκε με δύο σέρφερ και τους πιτσίλισε με νερό

07:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Netflix: 5 σειρές για να απολαύσεις αυτό το Σαββατοκύριακο

07:25LIFESTYLE

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Newsbomb: «Δεν θεωρώ επιτυχία τον αριθμό των εισιτηρίων, αλλά το αν γέλασε όλος ο κόσμος»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου Κώστα Ασλανίδη - Τι συνέβη στην Καρύταινα

09:14WHAT THE FACT

Η πιο παράξενη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας: Το φάντασμα που έκανε έρωτα με έναν άνθρωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ