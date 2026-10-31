Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe: Ποιος έχει το ακριβότερο αυτοκίνητο στον κόσμο;

Snapshot Η Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe του 1955 πωλήθηκε το 2022 έναντι 135 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας ρεκόρ ως το ακριβότερο αυτοκίνητο σε δημοπρασία.

Η ταυτότητα του αγοραστή παραμένει άγνωστη, με υπόνοιες να στρέφονται στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Sir Jim Ratcliffe.

Το αυτοκίνητο είναι ένα από τα δύο πρωτότυπα 300 SLR Uhlenhaut Coupe που κατασκευάστηκαν και διαθέτει κινητήρα 3.000 κυβικών με ισχύ 310 ίππων.

Η συμφωνία πώλησης απαιτεί την περιοδική δημόσια εμφάνιση του αυτοκινήτου.

Η Mercedes-Benz 300 SLR πήρε το όνομά της από τον Rudolf Uhlenhaut, επικεφαλής μηχανικό της εταιρείας που το χρησιμοποιούσε καθημερινά. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe του 1955 κατέχει ένα ιδιαίτερο ρεκόρ, καθώς είναι το ακριβότερο αυτοκίνητο που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Τον Μάιο του 2022 άλλαξε χέρια έναντι 135 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια κλειστή διαδικασία που διοργάνωσε ο οίκος RM Sotheby’s στο μουσείο της Mercedes-Benz στη Στουτγάρδη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, τέσσερα χρόνια αργότερα, η ταυτότητα του ιδιοκτήτη εξακολουθεί να μην έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω του Βρετανού μεσίτη συλλεκτικών αυτοκινήτων Simon Kidston, για λογαριασμό ενός ανώνυμου συλλέκτη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ενδείξεις οδηγούν στον Sir Jim Ratcliffe, ιδρυτή της Ineos και έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Βρετανίας. Ο Ratcliffe έχει στενούς δεσμούς με τη Mercedes-Benz, καθώς η Ineos είναι ιδιοκτήτρια κατά το 1/3 της ομάδας Mercedes-AMG Petronas στη Formula 1. Πάντως, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι αυτός είναι ο αγοραστής.

Η συγκεκριμένη Mercedes-Benz είναι ένα από τα μόλις δύο πρωτότυπα 300 SLR Uhlenhaut Coupe που κατασκευάστηκαν. Βασίζεται στην αγωνιστική τεχνολογία της εποχής και διαθέτει οκτακύλινδρο σε σειρά κινητήρα 3.000 κυβικών, με ισχύ 310 ίππων. Χάρη στο αμάξωμα από κράμα μαγνησίου και το βάρος των περίπου 1.000 κιλών, μπορούσε να φτάσει τα 290 χλμ./ώρα, επίδοση εντυπωσιακή για τα δεδομένα του 1955.

Το αυτοκίνητο πήρε το όνομά του από τον Rudolf Uhlenhaut, επικεφαλής μηχανικό της Mercedes-Benz, ο οποίος χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο πρωτότυπο ακόμη και για τις καθημερινές του μετακινήσεις.

Πρόσφατα, η ιστορική 300 SLR εμφανίστηκε στους δρόμους του Μονακό, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από τον ιδιοκτήτη της. Η συμφωνία πώλησης προβλέπει ότι το αυτοκίνητο θα πρέπει να παρουσιάζεται κατά διαστήματα στο κοινό. Όσο για το ποιος πλήρωσε τα 135 εκατομμύρια ευρώ, η απάντηση παραμένει επισήμως άγνωστη.

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